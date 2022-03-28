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Боец Bellator Мелвин Манхуф поймал трёх грабителей и получил травму руки

Легендарный Манхуф поймал трёх преступников. Теперь может пропустить бой с Ромеро
Евгений Нарижный
Мелвин Манхуф поймал трёх грабителей
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Ветеран Bellator выбил стекло автомобиля — пришлось зашивать руку.

45-летний Мелвин Манхуф попал в криминальные новости. К счастью, голландский боец не нарушал закон. Наоборот, он задержал сразу трёх злоумышленников, которые пытались ограбить его дом в Ландсмере.

Судя по всему, воришки оказались не самыми опытными: их уже замечали у дома Мелвина в выходные, а понедельничным утром они вернулись. Вероятно, сначала грабители осматривались, чтобы во второй визит быть более подготовленными. Но троица не предусмотрела, что Манхуф, который провёл выходные в Париже на мероприятии Bellator, окажется дома уже в понедельник.

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Мелвин пришёл в ярость и погнался за бандитами, которые не имели плана Б и оказались не вооружены. Они просто надеялись ускользнуть от грозного Манхуфа на машине, но их занесло на обочину, так как местные жители перегородили путь. Манхуф голым кулаком разбил стекло автомобиля, вытащил оттуда воров, скрутил их и поставил на колени, после чего дождался полицию.

По словам представителя власти, у грабителей были инструменты для взлома. «Нам сообщили о подозрительной ситуации, после чего местные жители заблокировали машину, в которой сидели трое мужчин, собственным транспортом. Впоследствии подозреваемых арестовали», – сказал полицейский.

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Один из очевидцев остался в шоке от погони и последствий, которые она принесла: «Я живу в нескольких сотнях метров, и мусор лежит в моём саду. Мимо проезжали три машины с очень большой скоростью, думаю, 160 км/ч. В итоге с дороги вылетела машина. Парни были настолько агрессивны, что я просто держался на безопасном расстоянии».

Манхуфу зашили руку после ранений от стекла. Неизвестно, насколько серьёзным вышло повреждение, но возникает вопрос, сможет ли он принять участие в поединке с Йоэлем Ромеро, который запланирован на 6 мая. Возможно, из-за погони и задержания придётся отложить или вовсе отменить схватку ветеранов в Париже.

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Теги Бокс/ММА Bellator •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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