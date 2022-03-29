UFC 273: Долгожданный реванш Яна и Стерлинга! Пётр накажет американского болтуна? LIVE!

10 апреля 2022 года на VyStar Veterans Memorial Arena в США состоится турнир UFC 273. В главном бою вечера действующий чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски подерётся с Чэн Сон Джунгом. В соглавном поединке турнира обладатель пояса в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг встретится с временным чемпионом — россиянином Петром Яном.
Также в октагон выйдет шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев, которому будет противостоять бразилец Гилберт Бёрнс.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC 273.
Бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, когда начнётся
Ранние прелимы турнира UFC 273 начнутся 10 апреля в 01:15 мск. Предварительный кард стартует в 03:00. Начало основного карда запланировано на 05:00. Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг выйдут в октагон не ранее 06:30 мск.
Хамзат Чимаев возвращается в октагон
Шведско-российский боец Хамзат Чимаев наконец-то возвращается в дело. Набравший огромную популярность Борз подерётся с опаснейшим Гилбертом Бёрнсом. Пройдёт ли Чимаев настолько серьёзную проверку?
UFC 273, бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, где смотреть
Турнир UFC 273, где в соглавном поединке подерутся Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг, покажет телеканал «Матч! Боец». Основной кард покажет ещё и «Матч ТВ». Также весь бойцовский вечер, включая ранние прелимы, можно посмотреть на сервисе UFC Fight Pass.
Долгожданный реванш Яна и Стерлинга
Ждать второго боя Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга пришлось ждать больше года. Российский спортсмен тогда потерял пояс в практически выигранном бою — его дисквалифицировали после запрещённого удара коленом. В ожидании реванша Ян и Стерлинг жёстко конфликтовали в социальных сетях — поединок будет очень эмоциональным.
Полный кард турнира UFC 273
Основной кард:
- Александр Волкановски — Чэн Сон Джунг (полулёгкий вес);
- Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);
- Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);
- Келвин Гастелум — Нассурдин Имавов (средний вес);
- Маккензи Дёрн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);
Предварительный кард
- Ирэн Алдана — Аспен Лэдд (женский легчайший вес);
- Иэн Гарри — Дэриан Уикс (полусредний вес);
- Дрикус Дю Плесси — Энтони Хернандез (средний вес);
- Жаирзиньо Розенстрайк — Марчин Тыбура (тяжёлый вес);
Ранние прелимы
- Микки Галл — Майк Сантьяго (полусредний вес);
- Хулио Арсе — Даниель Сантос (легчайший вес);
- Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес);
- Пиера Родригез — Кей Хэнсен (женский минимальный вес);
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