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UFC 273: Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс, онлайн-трансляция, где смотреть бой, когда начало

UFC 273: Долгожданный реванш Яна и Стерлинга! Пётр накажет американского болтуна? LIVE!
Александр Фролов
Бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг
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А ещё в октагон выйдет Хамзат Чимаев! Сбить хайп с уроженца Чечни попробует Гилберт Бёрнс.

10 апреля 2022 года на VyStar Veterans Memorial Arena в США состоится турнир UFC 273. В главном бою вечера действующий чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски подерётся с Чэн Сон Джунгом. В соглавном поединке турнира обладатель пояса в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг встретится с временным чемпионом — россиянином Петром Яном.

Также в октагон выйдет шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев, которому будет противостоять бразилец Гилберт Бёрнс.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC 273.

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Бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, когда начнётся UFC 273, бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, где смотреть Полный кард турнира UFC 273
Live Александр Фролов

Бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, когда начнётся

Ранние прелимы турнира UFC 273 начнутся 10 апреля в 01:15 мск. Предварительный кард стартует в 03:00. Начало основного карда запланировано на 05:00. Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг выйдут в октагон не ранее 06:30 мск.

10:13 Александр Фролов

Хамзат Чимаев возвращается в октагон

Шведско-российский боец Хамзат Чимаев наконец-то возвращается в дело. Набравший огромную популярность Борз подерётся с опаснейшим Гилбертом Бёрнсом. Пройдёт ли Чимаев настолько серьёзную проверку?

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10:12 Александр Фролов

UFC 273, бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, где смотреть

Турнир UFC 273, где в соглавном поединке подерутся Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг, покажет телеканал «Матч! Боец». Основной кард покажет ещё и «Матч ТВ». Также весь бойцовский вечер, включая ранние прелимы, можно посмотреть на сервисе UFC Fight Pass.

10:11 Александр Фролов

Долгожданный реванш Яна и Стерлинга

Ждать второго боя Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга пришлось ждать больше года. Российский спортсмен тогда потерял пояс в практически выигранном бою — его дисквалифицировали после запрещённого удара коленом. В ожидании реванша Ян и Стерлинг жёстко конфликтовали в социальных сетях — поединок будет очень эмоциональным.

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10:10 Александр Фролов

Полный кард турнира UFC 273

Основной кард:

  • Александр Волкановски — Чэн Сон Джунг (полулёгкий вес);
  • Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);
  • Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);
  • Келвин Гастелум — Нассурдин Имавов (средний вес);
  • Маккензи Дёрн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);

Предварительный кард

  • Ирэн Алдана — Аспен Лэдд (женский легчайший вес);
  • Иэн Гарри — Дэриан Уикс (полусредний вес);
  • Дрикус Дю Плесси — Энтони Хернандез (средний вес);
  • Жаирзиньо Розенстрайк — Марчин Тыбура (тяжёлый вес);

Ранние прелимы

  • Микки Галл — Майк Сантьяго (полусредний вес);
  • Хулио Арсе — Даниель Сантос (легчайший вес);
  • Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес);
  • Пиера Родригез — Кей Хэнсен (женский минимальный вес);
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