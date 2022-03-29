«Не задумываюсь, как бьётся мой соперник». Моряк Курданов — о дебюте в Bare Knuckle FC

30 марта состоится турнир по поп-ММА, организатором которого выступит Arena FC. Главным боем станет бой-реванш между Евгением Курдановым по прозвищу Моряк и Марифом Пираевым. В преддверии турнира «Чемпионат» пообщался с Курдановым о противостоянии с Зелимханом Дукаевым, развитии поп-ММА в России, о контракте с американской лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC и о перспективах российских боксёров.

— Евгений, на сколько весовых категорий вам приходится опускаться из нормальной жизни в боевую?

— Раньше было плюс-минус 5 кг, а в поп-ММА я всегда дрался в своём весе.

— Вы там всегда выходили на коротком уведомлении?

— Ну да, плюс-минус. У меня определенный образ питания, и я с ним не набираю вес. Раньше я ел хаотично, мог вес набрать. Но на протяжении 1-1,5 лет мой вес не меняется, у меня довольно чистое питание. Из-за чего я не набираю вес. Я не пью газированные напитки, редко ем сладкое и, бывает, могу поесть немного сладкого, чтобы меня немного завело.

Фото: Из личного архива Евгения Курданова

— Какое у вас отношение к весогонкам у профессионалов? Не кажется ли это вам читерством? Есть ли вероятность, что это может когда-нибудь уйти?

— На профессиональном уровне это сыграет немалую роль. Они сознательно идут на такое, чтобы быть больше своего соперника. То есть набрать вес в межсезонье, согнать перед боем, чтобы затем за 1,5-2 суток набрать максимально большое количество килограммов и быть больше своего соперника. Я не знаю, насколько это работает.

Для меня всегда были примером Мэнни Пакьяо и Василий Ломаченко, которые всегда меньше своих соперников, и это не мешало им проходиться катком. В поп-ММА и на непрофессиональном уровне я не вижу смысла [в весогонке] и считаю, что нужно находиться в той кондиции, в которой ты находишься, и просто быть в своем весе, тренироваться, ни в чём себе не отказывать. Я, например, ни в чём себе не отказываю. Кайфую от чистой еды, овощей, мне это всё очень нравится, я не могу переедать, потому что после того, как ты поешь мучного, чувствуешь «кирпич» в желудке.

«Зелимхан просто не смог совладать с собой»

— Можно ли считать бой с Зелимханом Дукаевым тем самым прыжком в карьере?

— 100%, однозначно. И я благодарен Зелимхану за то, что этот бой состоялся. Но для меня на тот момент это был больший риск, чем для него. Я не сразу согласился на этот бой. Я даже не хотел на него соглашаться. Но в итоге Регбист настоял, и я согласился.

Для меня это было испытанием, повёлся на 50 тысяч рублей. Мне сначала предложили 25 тысяч рублей за выход и победу. Потом мне сказали: «Ну ладно, давай за 50 тысяч, как Зелимхану». Я согласился. В общем, получилось как получилось. В то время я ел всё подряд, не думал о том, как еда влияет. Я задумывался, но смотрел только с точки зрения белков, углеводов. Но это не совсем так. Есть низковибрационная еда, а есть еда, у которой высокие вибрации, которые дают тебе энергию.

— Евгений, скажите, пожалуйста, вас вообще удивило грязное поведение Зелимхана, когда он вас бил лежащего?

— Знаете, меня это не удивило, потому что у меня не было времени об этом думать. Я в тот момент понимал, что что-то может выйти из-под контроля и пойти не по плану. Мне хотелось, чтобы кто-то потребовал от Зелимхана и зрителей соблюдения правил. Когда меня ударили по затылку, я понял, что правила уходят куда-то на задний план. Тогда рефери хорошо вмешался. А когда это случилось во второй раз и люди выскочили в октагон, я надеялся, чтобы не началась массовая драка. Мало ли кто-то из толпы ударит.

На самом деле, я понимал, почему Зелимхан злится. Потому что он не может по мне попасть. А он тогда был №1. И там было очень много людей с его стороны. У меня не было ни одной плохой мысли о том, как он себя повёл. Просто это были эмоции, я сразу это понял. Какая может быть злость на него. На нём лежала огромная ответственность. И он просто не смог совладать с собой в моменте.

— Приглашали ли вас выступить в Бойцовском клубе РЕН ТВ? И следите ли вы за выступлениями Зелимхана в этом клубе?

— Были какие-то попытки со мной выйти на связь. Я дал контакты своего менеджера Артёма Харланова из Gagarin Sports Management. Но дальше разговоров дело не пошло.

— У вас есть понимание, почему пригласили Зелимхана, а не вас, хотя вы его дважды побеждали?

— Этот вопрос немного не по адресу. Если у кого-то получается драться и зарабатывать деньги, то я только рад. И я, если захочу где-то провести бой, его проведу. Тогда у меня был назначен бой с Марифом Пираевым. На тот момент приглашение было неактуально.

— Евгений, вы говорили, что не хотите называть сумму за бой с Пираевым. Почему?

— Ну есть определённая субординация, почему я не хочу её разглашать. На данный момент в сроках действующего контракта мне не хотелось распространять информацию.

— Насколько Пираев неудобный соперник для вас?

— Не знаю. Изучением соперников занимается мой тренер. На тот момент я не задумываюсь, как бьётся мой соперник. Все эти вопросы подхода техники, тактики на бой и другое я оставляю на тренера. Он мне говорит, что делать. Я выхожу, и мы «играем» в бокс. Тренер задаёт ритм, и мы делаем.

«Харитонов руководствуется зарабатыванием денег»

— Евгений, три месяца назад вы говорили, что проведёте поединок по профессиональному боксу против бойца уровня UFC. Связано ли это с Бойцовским клубом РЕН ТВ и в силе ли он?

— Этот поединок не в силе. Мне предлагали провести его в конце ноября через месяц, то есть на конец декабря на промоушене «Правда» против Юсуфа Раисова. Сначала мы взяли время на подумать. Через неделю, буквально в конце ноября мы согласились и приняли вызов. Но в итоге всё застопорилось, хотя пообещали выслать контракт.

— А есть понимание почему не получилось?

— Если честно, то нет. Они обратились к нам с предложением провести бой против Раисова. Мы подумали, что это был бы очень крутой вызов для меня. Но в итоге бой не состоялся, и я не знаю почему.

— У вас есть объяснение, почему профессиональные бойцы «спускаются» в поп-ММА, которые, по сути, предназначены для того, чтобы зарабатывали не самые известные ребята?

— Скорее всего, если у них (профессионалов. — Прим. «Чемпионата») есть предложение и нет обязательств перед своими организациями, то это говорит, что бойцы чувствуют близость заката карьеры. Если у него есть возможность зарабатывать, несмотря на контракты с другими промоушенами, то здесь коммерческая составляющая налицо. И в данном случае Сергей Харитонов руководствуется зарабатыванием денег.

— По той же стезе пошёл Александр Емельяненко. Но почему из поп-ММА не так много бойцов переходят в профи?

— Мне кажется, тут должна быть определенная заинтересованность организаторов профессиональных промоушенов. Если они этого не делают, наверное, у них в этом нет потребности. Либо переход в профессиональный спорт намного сложнее, чем провести несколько денежных боёв [в поп-ММА], будучи профессионалом.

А будучи возрастным профессионалом, когда тебя знает аудитория, это делается легко. Подбор соперника выполняется быстро. Они могут подобрать возрастного оппонента или молодого, чтобы тот мог хайпануть. Поэтому всё движется закономерно. Хотя Бойцовский клуб РЕН ТВ старается подключать ребят из поп-ММА. Возможно, они будут расширять ростер.

Мне кажется, сейчас сформируется такая тенденция, что мы увидим много профессиональных бойцов, причём не только возрастных. А всё потому что они за хорошие деньги получают возможность провести менее конкурентный бой. Скоро слово «поп-ММА» станет более серьёзным, мне так кажется.

Смотрите, вот я пацан, который начал этим заниматься 1,5 года назад, хотя в 20 лет бросил занятия боксом. А между этим я успел сходить в армию, качался, вообще был далёк от единоборств. В начале я занимался сам без тренера. У меня не было плана, не было цели. Я сам ходил в секцию, но это была не подготовка. И я проведу второй бой с человеком, у которого за спиной 30 схваток в поп-ММА. Это серьёзно, это не шутки.

«Стерлинг не будет спать две ночи перед боем»

— Ваша база — бокс. Сейчас там зарабатывается больше денег, чем в ММА. Поэтому звезды UFC вызывают звёзд бокса на боксёрские поединки. В данном случае я намекаю на Камару Усмана, который бросил вызов Канело Альваресу. На ваш взгляд, зачем смешить людей и идти драться против Канело? Правильно понимаю, что у Усмана нет шансов против мексиканца?

— Без шансов. Это не просто «без шансов», это будет жёсткое избиение. Многие люди не знают, что такое бокс. Чем больше я тренируюсь на протяжении последних полутора лет, тем больше мыслей, что я ничего не знаю о боксе. Поработав в зале с тренером, понимаю, что я где-то там вообще далеко. Я даже не вижу слова «бокс». Потому что он такой большой, там столько всего есть интересного.

Камару Усман, конечно, красавчик, бесспорно. Он — титан ММА и заслужил свое положение. Но выйти против Канело Альвареса — у него нет шансов выстоять 10 раундов на ногах. Бой закончится досрочно, это 100%. Сейчас Канело — эталон современного бокса.

Фото: Из личного архива Евгения Курданова

— Евгений, какая у вас была реакция, когда узнали, что Магомед Исмаилов полез в бокс драться против Дуродолы, который в прошлом бил Дмитрия Кудряшова?

— Я подумал, что это опасная затея, если честно. Дуродола — действительно опасный чувак. Я подумал, что это опасное приключение, и немножко волновался за Магомеда Исмаилова. А когда увидел, что они дерутся в больших перчатках, то подумал, что всё равно опасно. Но когда Магомед начал пристукивать, я подумал: «Нифига себе! Вот это прикол!»

— А почему, по вашему мнению, Дуродола начал пылить и рассказывать, что его не устраивает размер перчаток, не нравится то, не нравится это?

— Если честно, то сразу в голову пришла мысль, что плохому танцору что-то мешает. Он мог бы тогда не выходить и требовать нормальные перчатки. Но, может быть, Дуродолу обманули и ввели в заблуждение. А так он не первый день в боксе, его можно назвать ветераном. Но, возможно, за этими комментариями скрывается какой-то пиар.

— Вот вы — человек, начавший свой путь в одиночку. Сейчас у вас есть тренер и большая команда. Вот Пётр Ян улетел в Америку один, точнее, с Саятом (Абдрахмановым — менеджером Петра. — Прим. «Чемпионата»), но без секундантов. На ваш взгляд, насколько серьёзные проблемы могут быть у Петра из-за того, что он летит без парней, с которыми Ян великолепно разобрал Сэндхагена?

— Это очень хороший вопрос. Но я боюсь, что ответить на него не смогу. Я предполагаю, что Петя найдёт решение и проедется катком по Стерлингу. У них не будет хаоса в углу. Стерлинг не будет спать две ночи перед боем. И бой не пройдёт всю дистанцию. А вот эта сложившаяся ситуация сделает Петра только сильнее. Наверно, они будут созваниваться по видеосвязи и передавать комментарии. Думаю, всё будет хорошо. Знаете, они же не за один день до боя приехали, а сейчас у них есть время подготовиться к этому.

«Я уже успел немного охладеть к Bare Knuckle FC»

— Евгений, около года говорят про ваш дебют в американской организации боёв на голых кулаках Bare Knuckle. В связи с нынешней ситуацией сохраняются ли шансы, что вы сможете выступить в этой организации?

— У меня есть действующий контракт. И нам пришлось выбивать бой с Пираевым у организации. Я уже успел немного охладеть ко всему этому. Я очень долго готовился, очень много сил потрачено. И решил не придумывать велосипед, а сесть в корабль и плыть по течению. Посмотрим, как оно всё сложится. Полгода назад, когда сорвались планы, чтобы поехать на собеседование, они вставляли палки в колёса. Если этому суждено быть, то это произойдёт. Если нет, то — нет.

— Помню, вы даже называли место проведения турнира, где вы подерётесь. А предлагали ли вам конкретных соперников?

— Последний разговор с президентом лиги Дэвидом Фелдменом был в 20-х числах декабря. Он мне говорил, что всё будет готово и что 16 февраля у них будет турнир. И он хотел, чтобы я там выступил, и они всё сделают. И, как вы видите, ничего. Турнир у них прошёл, они ничего со своей стороны не сделали.

Но Дэвид Фелдмен предлагал мне деньги на случай, если мне нужна помощь. Мы от всего отказались, нам чужого не надо. Нам надо, чтобы не мешали. Помогать не надо, просто не мешайте. После того разговора перед Новым годом я подумал: «Ну неужели». И в итоге там опять какие-то качели начались.

— Конкретные имена соперников вам не называли?

— Нет, имён не называли. Просто сказали: «Будь готов! Сейчас до 16 февраля тебе нужно прилететь».

— Американской визы у вас сейчас нет?

— Нет, её нет на данный момент. Мы ждём очередь на собеседование.

— Мы видим, как профессиональные бойцы спускаются в поп-ММА. Но не видим серьёзных переходов из поп-ММА в большой ММА. О чём это говорит? Финансово невыгодно или ребята не тянут уровень? У вас есть желание перейти в ММА?

— Так как поп-ММА — это не только ММА, у меня есть желание стать профессиональным бойцом. Грубо говоря, детская мечта возрождается. Я к ней плавно иду. Но вы же видели, как ребята из поп-ММА бились в Fight Nights. Их там побеждали, но они выступали и в прошлом году, и в этом году. Но ещё пока никто не закрепился. Видимо, высокая конкуренция играет роль. Я провёл один поединок в профессиональном боксе в прошлом году. В этом году планирую ещё провести, а там дальше как пойдёт. В принципе я хотел бы выступать на профессиональном ринге.

— Именно бокс?

— Да, ММА я не рассматриваю.

Фото: Из личного архива Евгения Курданова

«У Бивола есть шанс на победу над Канело»

— Евгений, а видите ли вы шансы у Дмитрия Бивола в бою против Канело?

— У Дмитрия Бивола однозначно есть процент и шанс на победу в этом бою. Я ставлю 50 на 50, потому что Бивол переигрывал своих соперников в конечном счёте. Он забирал поединки за счёт интеллекта, о чём говорят иностранные эксперты. У него есть скорость. А то, что Канело полез в вес Бивола, может быть ошибкой.

Если Дима выиграет, он впишет своё имя в историю. В день боя нужно собрать всю коллективную энергию из России и отправить её Диме. Это будет историческое событие. Как они добились этого боя, непонятно. Канело взял на себя испытание. Это полутяжёлый вес, там всё серьёзно.

— 17 мая Сергей Ковалев вернётся в ринг. На ваш взгляд, насколько удачным будет это возвращение и нужно ли оно?

— Сергей Ковалев чуть-чуть отдохнул от спорта. Я знаю, что у Сергея всегда были проблемы с весогонкой, из-за чего перешёл на категорию выше. Он всегда был большим. А что касается того, что ему 38 лет, ну тяжи раскрываются с возрастом. Тяжело сделать прогноз, но у Сергея есть удар. Будем надеяться, что он будет в кондициях.

— В эти выходные дрался Тимофей Цзю в Америке. Костя говорит, что не хочет везти своего сына в Россию, полагая, что российские болельщики обидятся, если он побьет россиянина, например Магомеда Курбанова. Как вы считаете, сильно ли может испортить карьеру Тима, если он одолеет российского бойца?

— Его очень любят между прочим. Я обращаю внимание, что мне присылают в директ. Там много Тимофея Цзю. Я на него тоже подписан. Возможно, Константин немного волнуется и переживает, но он слишком критичен. Он недооценивает тот факт, что болельщики его очень любят. И также наверно любят его сына. Ну мне так кажется, так как за него болеют и сопереживают ему. А победа над россиянином никак не отразится, потому что парни в ринге выясняют, кто сильнее и всё.

— Насколько геополитическая обстановка может сказаться на индустрии единоборств в России? Сейчас бойцам всё сложнее и сложнее будет перебираться за пределы страны.

— Стоит отметить, что Хабиб Нурмагомедов будет активно развивать Eagle FC за границей. Думаю, в дальнейшем у него будут там турниры. Это однозначно будет помогать российским бойцам, потому что все в мире знают Хабиба. Все осознают, что в России есть крутые бойцы.

Знаете, отъезд за границу был сложным всегда, неважно, какая политическая обстановка. Те, кто хочет, те уедут. Кто не хочет — не уедет. На самом деле, эта процедура чуть усложнилась, когда американские посольства закрылись ещё в 2020 году. И вот мы сейчас в очереди стоим на собеседование, ждём, когда нас вызовут. Начиная с 2022 года стало сложнее на одну планку. В принципе визы продолжают выдавать, просто не в Европе, а придётся искать другие пути решения. Но они будут.