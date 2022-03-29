«У Петра в голове компьютер». Ян разобрал Сэндхагена — та же участь ждёт Стерлинга. Видео

Осталось буквально несколько дней до боя, которого поклонники ММА ожидали больше года. 10 апреля Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг вновь встретятся в октагоне, чтобы окончательно решить, кто из них сильнее. В первом поединке россиянин доминировал, но нанёс запрещённый удар коленом и потерял чемпионский пояс. Теперь наш парень должен взять заслуженный реванш — у Петра для этого есть абсолютно всё.
После победы над Яном американский спортсмен не дрался вообще, залечивая многочисленные травмы. А вот Пётр решил не ждать восстановления Алджэмейна, согласившись провести бой с опасным Кори Сэндхагеном. Кстати, Стерлинг в своём время тоже успел подраться с Кори, поймав того на удушающий приём всего за полторы минуты. У россиянина не получилось разобраться с Сэндхагеном так быстро.
За Яна вообще было немного тревожно: Кори — отличный ударник с выдающимся бойцовским интеллектом. Вдобавок Пётр уступал сопернику в длине рук и ног, что играет важную роль именно в противостоянии ударников. Возможно, именно поэтому россиянин в первом раунде «присматривался», действуя очень неспешно. Вторая пятиминутка уже получилась равной, но Сэндхаген всё равно выглядел опасно.
Впрочем, в третьем раунде Пётр окончательно вышел на проектную мощность. И тут стало понятно, что Кори ничего не может противопоставить «пиковому» россиянину. Ян уверенно разбивал оппонента и вскоре отправил его в нокдаун — для удачного добивания не хватило совсем чуть-чуть. В четвёртом раунде наш соотечественник продолжал легко преодолевать защиту Сэндхагена двойками и ударами с разворота.
Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.
К пятому раунду американец совсем устал, а у Петра будто был бесконечный «бензобак». Россиянин молотил своего соперника как грушу, едва не нокаутировав. Кори всё-таки дотерпел до конца боя — Ян забрал уверенную победу единогласным решением судей. Будем надеяться, что совсем скоро Пётр в подобном стиле деклассирует и Стерлинга.
Кстати, удовольствие от грядущего боя должны получить и нейтральные болельщики. Многие считают Яна одним из самых техничных бойцов UFC. Приводим самые популярные комментарии к видео боя Петра и Сэндхагена.
Salmon Kid: «Самый техничный бой 2021 года. Сэндхаген — невероятный боец, это доказывает, что Ян на голову выше остальных. У него в голове компьютер».
Thetimelesstea: «Один из лучших боёв, что я видел. Оба соперника техничны, но удар Яна безупречен. Не могу дождаться, когда он снова защитит пояс от клоуна Стерлинга».
Jabari Haymond: «Это мой бой года. Мастерство, техника и проявленный характер были на высшем уровне».
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