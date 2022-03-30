В ACA намекнули на подписание легенды. Неужели Фёдор?

Новым гостем подкаста Hustle MMA стал Асланбек Бадаев – вице-президент ACA открыто поговорил с Адамом Зубайраевым, Павлом Дедищевым и Зауром Байцаевым о промоушене и ММА в целом. Не обошлось без инсайдов. Бадаев рассказал, что восьмым в Гран-при мог стать Мансур Барнауи. В карьере мощного француза были поединки с Махачевым и Гамротом – обе схватки он проиграл, но доставил оппонентам проблем. И всё же главный инсайд Бадаев раскрыл лишь частично. Асланбек намекнул на будущее громкое подписание промоушена, указав на плакат, который висит в студии шоу.

«Мы общаемся с тремя бойцами мирового уровня, экстра-уровня. Не просто громких, а экстрагромких бойцов. На том плакате один из них есть. Они очень дорогие, это сотни тысяч долларов, тем более с нынешним курсом. Мы сейчас пока взяли паузу, но есть договорённости уже по суммам, есть понимание, с кем и когда поставить», – сказал Бадаев.

Плакат на стене приурочен к турниру Pride 32: The Real Deal. Ивент состоялся в октябре 2006 года и был напичкан звёздными поединками. В Лас-Вегасе Фёдор Емельяненко победил Марка Коулмана, Маурисиу Руа одолел Кевина Рендлмана, также в турнире принимали участие Фил Барони, Джош Барнетт и Кадзухиро Накамура. Все перечисленные бойцы (и Мирко КроКоп, поединок которого сорвался) изображены на том самом плакате, висящем в студии, где снимают Hustle MMA.

Вице-президент ACA имел в виду только одну из этих легенд – кто бы это мог быть? Большинство героев плаката уже не бьются, так что можно сузить круг подозреваемых почти в три раза. О завершении карьеры объявили Марк Коулман, Фил Барони, Кадзухиро Накамура и Мирко Филипович, а Кевина Рэндлмена не стало в 2006-м из-за сердечной недостаточности. Остаются Руа, Барнетт и Фёдор – подписание каждого выглядит как что-то фантастическое.

У 40-летнего Маурисиу действующий контракт с UFC – 7 мая он подерётся с Овинсом Сен-Прё на номерном турнире, где хедлайнерами выступят Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи. Возможно, это последний поединок по соглашению бразильца с промоушеном, но неужели Сёгун вёл переговоры с другой организацией, находясь на контракте у Даны Уайта?

44-летний Барнетт не бился по правилам ММА пять с половиной лет, но относительно недавно зарубился на голых кулаках и даже победил. Правда, легендарный американец дрался не в известном BKFC, а в местечковом промоушене Genesis. Непонятно, зачем ACA такой возрастной и совсем не известный молодой аудитории боец. Нет сомнений, нынешнего Барнетта без проблем переедет любой рейтинговый тяжеловес организации.

Но самым непонятным выглядит вариант с Фёдором. Последний Император никогда не был в хороших отношениях с представителями чеченских ММА – достаточно вспомнить историю с детскими боями. Возможно, стороны пришли к соглашению, но ради чего? Ответ может быть только один: вероятно, Фёдор хочет провести прощальный поединок в Москве. Скотт Кокер такую опцию в нынешних обстоятельствах предложить не может. Не стоит исключать, что Фёдор ещё раз подерется в Bellator, а затем приедет в Россию, чтобы подраться в ACA в Москве.

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Возникает вопрос, какого соперника ACA может предложить Фёдору. Варианты точно найдутся: взять хотя бы Тони Джонсона – для российского зрителя вполне подходящая оппозиция Фёдору. Если нужен кто-то более легендарный, то не стоит забывать, что Бадаев говорил о трёх возможных новичках. Может, среди них окажется и потенциальный соперник Последнего Императора?