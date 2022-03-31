Фьюри — это вам не стареющий Поветкин. Цыганский Король отправит Уайта в школу бокса

Весна 2022 года — весьма интересное время для поклонников бокса. Буквально через неделю нас ждёт очередной бой Геннадия Головкина, в мае подерутся Дмитрий Бивол и Канело Альварес, а между этими поединками нас ждёт ещё более громкая схватка. 23 апреля непобеждённый Тайсон Фьюри проведёт вторую защиту чемпионского пояса WBC, встретившись с опытным Диллианом Уайтом.

Поединки ярких тяжеловесов всегда вызывают большой интерес, тем более когда в ринге оказывается сам Тайсон Фьюри. 33-летний Цыганский Король находится в расцвете сил: полгода назад он завершил фантастическую трилогию с Деонтеем Уайлдером, красиво отправив Бронзового Бомбардировщика в нокаут. Следующего соперника для Фьюри оказалось выбрать непросто: после долгих переговоров им всё-таки стал Уайт.

Диллиан — ровесник Фьюри, но долгие годы британец оставался в тени других звёзд тяжёлого дивизиона. Поначалу карьера бывшего кикбоксёра в боксе развивалась стремительно, пока не случилась допинговая дисквалификация. Впрочем, были и спортивные причины: в 2015 году Диллиан проиграл нокаутом Энтони Джошуа, а в 2020 году сенсационно и красиво «уснул» после удара Александра Поветкина. Победив россиянина в реванше, британец получил право подраться с Цыганским Королём.

Конечно, для Уайта это куда более значимый бой как со спортивной, так и с финансовой точки зрения. Диллиан долго добивался настолько статусного поединка: «большая тройка» Джошуа-Уайлдер-Фьюри неизменно его отодвигала. Даже когда появился шанс провести громкий реванш с Джошуа, британцу предпочли Александра Усика. Украинец вдобавок сенсационно победил Энтони, что не могло не расстроить Уайта. Зато теперь Диллиан всё-таки получил топовый бой.

А вот Фьюри откровенно увиливал от встречи с Уайтом. Цыганский Король отчаянно стремился подраться с Джошуа или Усиком: на протяжении нескольких месяцев велись разговоры о сумме «отступных», которые Тайсон планировал выплатить Диллиану. Договориться не удалось — Фьюри придётся выйти в ринг, чтобы не потерять свой чемпионский пояс. Если, конечно, его не отберёт Уайт.

Переходя к фавориту боя: конечно, им является Цыганский король. Он заметно превосходит оппонента в габаритах и в техническом уровне, челюсть у него тоже покрепче. На стороне Тайсона и громадный опыт противостояний с лучшими боксёрами мира. Уайт может ответить разве что нокаутирующим ударом, но вряд ли этого хватит для победы над Фьюри. У которого ещё и будет максимальная мотивация — не исключено, что Тайсон после этого боя завершит карьеру.

Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт, когда бой, где смотреть

Поединок Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта состоится 23 апреля на арене «Уэмбли» в Лондоне. Боксёрский вечер начнётся в 23:00 мск. Где можно будет посмотреть бой на территории России, пока неизвестно.