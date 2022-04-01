Дядя Лёша против американской Горы. Олейник старше на 15 лет, но отправит парня на пенсию

Отмена боя, к которому спортсмен готовился несколько месяцев, — всегда неприятная новость. Особенно досадно, когда поединок срывается всего за несколько часов до своего начала. Именно так произошло с Алексеем Олейником, который 27 марта должен был подраться с Илиром Латифи. Увы, шведский боец неожиданно заболел и не сумел выйти в октагон. От подобной ситуации не застрахован ни один спортсмен.

Олейник не скрывал своего разочарования: «У меня просто не хватает слов, но мой бой отменён. Я очень расстроен, ведь провёл два тренировочных сбора, проделал много тяжёлой работы. Сейчас я в хорошей форме. Желаю своему сопернику скорейшего выздоровления».

К счастью, руководство UFC пошло навстречу своему главному ветерану. Чтобы упорная подготовка дяди Лёши не пропала даром, ему оперативно подыскали нового соперника — 10 апреля Олейник подерётся с Джаредом Вандераа на турнире UFC 273. Таким образом, 44-летний россиянин проведёт свой 77-й бой в профессиональной карьере. Очень хочется, чтобы Алексей победил. У него есть отличные шансы.

29-летний Вандераа представляет собой достаточно опасного, но вполне проходимого оппонента. Последние два боя американец по прозвищу Гора проиграл, не справившись с Александром Романовым и Андреем Орловским. На счету Вандераа пока только одна победа в рамках UFC — около года назад он перебил Джастина Тафа в эффектном поединке. Однако назвать Джареда слабым бойцом точно нельзя.

Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Главное преимущество Горы перед Олейником — возраст. Дядя Лёша старше своего соперника на 15 лет: если поединок доберётся до третьего раунда, за россиянина будет очень тревожно. Однако класс Алексея намного выше, особенно в партере, где Джареду будет сложно защититься от уникальных приёмов Удава. Скорее всего, Олейник в первом-втором раунде оформит победу сабмишеном, отправив Вандераа на досрочную пенсию. После третьего подряд поражения из UFC Джареда наверняка уволят.