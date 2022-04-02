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UFC 273, Хамзат Чимаев — Джеральд Миршерт, нокаут Чимаева за 17 секунд, видео

«Тебе придётся отдать свой чёрный пояс». Чимаев за 17 секунд уложил мастера BJJ. Видео
Денис Дорофеев
Хамзат Чимаев — Джеральд Миршерт
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Мощь Хамзата поразила фанатов UFC.

В ночь с 9 на 10 апреля пройдёт один из самых громких турниров года UFC 273. Хедлайнерами этого ивента станут Пётр Ян и Хамзат Чимаев. Чеченскому шведу дали в соперники бывшего претендента на чемпионский пояс и второго номера рейтинга полусреднего веса Гилберта Бёрнса. Несмотря на то что Чимаев идёт только 11-м в этом рейтинге, именно он является фаворитом встречи. За время пребывания в UFC Хамзат ещё не встречал достойной оппозиции и переезжал всех с издевательской лёгкостью.

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Одной из жертв этого яркого бойца стал американец Джеральд Миршерт. Миршерт является обладателем чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Оттого была небольшая надежда на то, что именно Джеральд навяжет Хамзату конкурентный бой в партере. Ведь до этого Борз легко переезжал своих соперников именно в борьбе. Но у его визави на тот момент рекорд составлял 31-13. Вдобавок к этому американец имеет досрочное поражение сабмишеном от Джека Херманссона. На это надавил Чимаев во время пресс-конференции:

— Вот у Джека Херманссона нет чёрного пояса. Как он тогда задушил тебя? — спросил Хамзат у Джеральда.
— Иногда проигрываешь сильным парням, друг, — ответил Миршерт.
— Кто дал тебе чёрный пояс? У меня синий, и я тебя задушу, — пригрозил Борз.
— Ну попробуй, приятель, — парировал американец.
— И тебе придётся отдать свой чёрный пояс мне, — заключил Чимаев.

Права на видео принадлежат промоушену UFC Russia. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC Russia в YouTube.

Когда все ожидали противостояния в партере, получился обратный эффект. Чимаев прижимал Миршерта к сетке ударами. Американец пытался уловить оптимальную дистанцию. Но Борз успел первым потушить свет правым прямым в челюсть, отправив Джеральда в тяжёлый нокаут. Итого, согласно протоколу, на эту беготню с пристрелками Хамзат затратил 17 секунд.

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Эта победа нокаутом стала первой для Борза в UFC. Да, чёрный пояс по джиу-джитсу Чимаев не отобрал, но поразить аудиторию таким способом ему удалось в полной мере. Такой яркий триумф однозначно укрепил его позиции в UFC. Очень скоро он может закрепить за собой звание главного претендента на чемпионский пояс.

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