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UFC 273: пари Малыхина и Двалишвили на бой Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга

Друзья Яна и Стерлинга заключили эффектное пари. На кону честь и $ 50 тыс.
Александр Фролов
Пари Малыхина и Двалишвили
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Может, Малыхину и Двалишвили стоит уже подраться между собой?

Осталось всего несколько дней до турнира, которого ждут все любители смешанных единоборств — UFC 273. В ночь на 10 апреля арена VyStar Veterans Memorial примет столько ярких боёв, что глаза разбегаются. Александр Волкановски против Корейского Зомби, Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс и перенесённый бой Алексея Олейника. Конечно, особняком стоит реванш между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом.

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Учитывая скандальное завершение первого поединка и взаимную вражду соперников, противостояние Яна и Стерлинга вызывает максимальный интерес со стороны не только болельщиков, но и других бойцов. В частности, всё чаще высказывается Мераб Двалишвили — лучший друг Стерлинга и его постоянный спарринг-партнёр. Грузинский спортсмен очень не любит Петра Яна, к которому регулярно обращается через соцсети.

«Ты извинился за грубость, а потом показал своё истинное лицо. Перестань просить менеджера писать за тебя сообщения в «Твиттере» и изучай правила перед реваншем».

«Я буду очень сильно смеяться, когда Стерлинг разберёт тебя и отправит обратно в Россию. Мы тебя ждём».

«Не могу дождаться 9 апреля, когда мой брат Алджэмейн Стерлинг ещё раз докажет всему миру, кто настоящий чемпион».

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Горячая дружба — это прекрасно, но с высказываниями Двалишвили согласны далеко не все. Например, российский чемпион промоушена ONE Анатолий Малыхин, не лезущий за словом в карман. Наслушавшись хвалебных од Двалишвили в адрес Стерлинга, Малыхин предложил грузину необычный спор по поводу победителя реванша.

«Мераб Двалишвили, погнали спор по $ 50 тыс., или ты будешь исполнять как твой дружок?»

50 тысяч долларов — крупная сумма даже для бойца UFC. Тем интереснее, что Двалишвили мгновенно согласился. Это делает Мерабу честь: поставить деньги на победу Стерлинга куда сложнее, чем просто поддерживать американца в социальных сетях. Тем более что большая часть именитых экспертов уверена в победе Яна над Алджэмейном — досрочно или по итогам пяти раундов.

Мы не будем проявлять шапкозакидательские настроения. Стерлинг остаётся прекрасным бойцом, который может удивить Яна в реванше. Однако класс российского спортсмена выше — мы верим в победу Петра. Если наш соотечественник одолеет Стерлинга, очень хочется увидеть поединок Яна и Двалишвили. Пусть Мераб прочувствует на себе настоящую силу Петра. Или грузинский боец захочет уже подраться с Малыхиным?

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