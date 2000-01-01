Топ-10 богатых бойцов ММА. Гонорары Хабиба, Конора и Джонса в рублях

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10. Дональд Серроне <br/>
10. Дональд Серроне
Ковбой идёт на 2-й строчке по боям в UFC – неудивительно, что за 37 поединков он заработал 567 475 914 руб. и заскочил в топ-10 списка богатейших. Важно отметить, что в рейтинге учтены только бои UFC после 2004 года. Также не учитываются проценты от платных трансляций.
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9. Джон Джонс <br/>
9. Джон Джонс
Бывший чемпион не выходит в октагон уже 2 года и ссорится с руководством, но это не мешает ему уверенно занимать 9-ю строчку рейтинга. Джонс провёл 15 титульных поединков в организации – его 584 859 350 даже без PPV выглядят заниженной суммой.
8. Жорж Сен-Пьер
8. Жорж Сен-Пьер
Легендарный канадец заработал на безмятежную пенсию. UFC связал ЖСП контрактом и не позволяет драться в других организациях, но вряд ли Жорж сильно расстраивается: всё-таки 585 858 398 руб. уже с ним.
7. Джуниор дос Сантос
7. Джуниор дос Сантос
Хабибу наверняка пришлось разориться ради подписания бразильца в EFC – всё-таки в у Даны Уайта ветеран получал огромные деньги. Что говорить, если даже за последний бой с Сирилем Ганом он заработал больше 43 млн руб. За карьеру бразилец накопил 591 935 940 руб.
6. Майкл Биспинг <br/>
6. Майкл Биспинг
Главный британец в ММА неплохо разбогател на этом статусе. Самый крупный гонорар Майкл получил за схватку с Сен-Пьером, а в сумме заработал немного больше – 594 017 290 руб.
5. Андрей Орловский <br/>
5. Андрей Орловский
Рекордсмен тяжёлого веса UFC по победам заработал 599 512 054 руб. в UFC. Если эта сумма кажется вам колоссальной, то не стоит удивляться – в реальности она больше. Не только потому, что Орловский пришёл в UFC раньше 2004-го – он делал большой перерыв и уходил в другие организации.
4. Андерсон Силва
4. Андерсон Силва
Великий бразилец провёл столько защит и подарил так много красивых нокаутов, что нет смысла поражаться его суммарному гонорару. Паук выжал из UFC 726 973 928 руб., а теперь монетизирует свою известность в боксе.
3. Алистар Оверим <br/>
3. Алистар Оверим
Голландцу невероятным образом удалось ни разу не стать чемпионом и зарабатывать космические по меркам UFC деньги. Кому ещё заплатят 71 млн руб. за бой с Сергеем Павловичем? За карьеру в UFC Оверим накопил 828 710 232 руб.
2. Хабиб Нурмагомедов <br/>
2. Хабиб Нурмагомедов
За первый бой Хабиб получил 462 тыс. руб., за последний – больше 500 млн. Нурмагомедову потребовалось всего семь лет, чтобы стать одним из двух самых богатых бойцов ММА – за всю карьеру он получил 1 229 678 230 руб. (~1,3 млрд).
1. Конор Макгрегор <br/>
1. Конор Макгрегор
Главная денежная машина Даны Уайта заслужил каждый рубль. Конор популяризовал ММА, а вместе с ними и себя. Только на боях ирландец заработал 2 106 492 708 руб. (~2,1 млрд), и это далеко не предел.
Топ-10 богатых бойцов ММА. Гонорары Хабиба, Конора и Джонса в рублях
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