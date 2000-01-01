Топ-10 богатых бойцов ММА. Гонорары Хабиба, Конора и Джонса в рублях

10. Дональд Серроне
Ковбой идёт на 2-й строчке по боям в UFC – неудивительно, что за 37 поединков он заработал 567 475 914 руб. и заскочил в топ-10 списка богатейших. Важно отметить, что в рейтинге учтены только бои UFC после 2004 года. Также не учитываются проценты от платных трансляций.
9. Джон Джонс
Бывший чемпион не выходит в октагон уже 2 года и ссорится с руководством, но это не мешает ему уверенно занимать 9-ю строчку рейтинга. Джонс провёл 15 титульных поединков в организации – его 584 859 350 даже без PPV выглядят заниженной суммой.
8. Жорж Сен-Пьер
Легендарный канадец заработал на безмятежную пенсию. UFC связал ЖСП контрактом и не позволяет драться в других организациях, но вряд ли Жорж сильно расстраивается: всё-таки 585 858 398 руб. уже с ним.
7. Джуниор дос Сантос
Хабибу наверняка пришлось разориться ради подписания бразильца в EFC – всё-таки в у Даны Уайта ветеран получал огромные деньги. Что говорить, если даже за последний бой с Сирилем Ганом он заработал больше 43 млн руб. За карьеру бразилец накопил 591 935 940 руб.
6. Майкл Биспинг
Главный британец в ММА неплохо разбогател на этом статусе. Самый крупный гонорар Майкл получил за схватку с Сен-Пьером, а в сумме заработал немного больше – 594 017 290 руб.
5. Андрей Орловский
Рекордсмен тяжёлого веса UFC по победам заработал 599 512 054 руб. в UFC. Если эта сумма кажется вам колоссальной, то не стоит удивляться – в реальности она больше. Не только потому, что Орловский пришёл в UFC раньше 2004-го – он делал большой перерыв и уходил в другие организации.
4. Андерсон Силва
Великий бразилец провёл столько защит и подарил так много красивых нокаутов, что нет смысла поражаться его суммарному гонорару. Паук выжал из UFC 726 973 928 руб., а теперь монетизирует свою известность в боксе.
3. Алистар Оверим
Голландцу невероятным образом удалось ни разу не стать чемпионом и зарабатывать космические по меркам UFC деньги. Кому ещё заплатят 71 млн руб. за бой с Сергеем Павловичем? За карьеру в UFC Оверим накопил 828 710 232 руб.
2. Хабиб Нурмагомедов
За первый бой Хабиб получил 462 тыс. руб., за последний – больше 500 млн. Нурмагомедову потребовалось всего семь лет, чтобы стать одним из двух самых богатых бойцов ММА – за всю карьеру он получил 1 229 678 230 руб. (~1,3 млрд).
1. Конор Макгрегор
Главная денежная машина Даны Уайта заслужил каждый рубль. Конор популяризовал ММА, а вместе с ними и себя. Только на боях ирландец заработал 2 106 492 708 руб. (~2,1 млрд), и это далеко не предел.
Топ-10 богатых бойцов ММА. Гонорары Хабиба, Конора и Джонса в рублях
Читайте также
Беркова покоряет мир ММА. Чего?!
Достижения детей легендарных отцов-боксёров
Ян против Стерлинга: хроника медиавражды
Чем Хабиб зарабатывает после отставки из UFC
Коллекция элитных авто, которую потерял Тайсон
Состояние Ислама Махачева: сколько заработал боец
Сколько денег успел заработать Мохаммед Али
Какое состояние нажил глава UFC Дана Уайт
Камару Усман стал жертвой мошенницы
На каких автомобилях ездят лучшие бойцы мира
Где живёт лучший боксёр планеты Сауль Альварес
Как живёт и сколько зарабатывает Фёдор Емельяненко
Конор Макгрегор связался с опасным преступником
Куда пропал легендарный боец Брок Леснар
Куда пропал легендарный боксёр Леннокс Льюис
Макгрегор сообщил о заработке за последние 9 лет