UFC 273: Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс. Чеченский Волк идёт на удивительный рекорд. LIVE!

В ночь на 10 апреля 2022 года на VyStar Veterans Memorial Arena в США состоится турнир UFC 273. В главном бою вечера действующий чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски подерётся с Чэн Сон Джунгом. В соглавном поединке турнира обладатель пояса в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг встретится с временным чемпионом — россиянином Петром Яном.

А вот в третьем по значимости поединке вечера встретится сенсация UFC шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев, которому будет противостоять бразилец Гилберт Бёрнс.