UFC 273: Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс. Чеченский Волк идёт на удивительный рекорд. LIVE!

В ночь на 10 апреля 2022 года на VyStar Veterans Memorial Arena в США состоится турнир UFC 273. В главном бою вечера действующий чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски подерётся с Чэн Сон Джунгом. В соглавном поединке турнира обладатель пояса в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг встретится с временным чемпионом — россиянином Петром Яном.
А вот в третьем по значимости поединке вечера встретится сенсация UFC шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев, которому будет противостоять бразилец Гилберт Бёрнс.
Хамзат Чимаев идёт на рекорд
Борз может продолжить менять историю UFC. На данный момент он провёл в лиге четыре поединка. Во всех одержал победы, причём, в первом раунде. На всё это Хамзат затратил 7 минут 54 секунды. В том случае, если в бою с Бёрнсом Чимаев уложится в 7 минут 59 секунд, он установит новый рекорд лиги, добыв пять побед за самое короткое время нахождения в октагоне. На данный момент рекордсменом является Том Аспиналл (14 минут 24 секунды).
Бой Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс, когда начнётся
Ранние прелимы турнира UFC 273 начнутся 10 апреля в 01:15 мск. Предварительный кард стартует в 03:00. Начало основного карда запланировано на 05:00. Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс выйдут в октагон не ранее 06:30 мск.
Тренер — о единственной проблеме Хамзата Чимаева
Алан Насименто, тренер по бразильскому джиу-джитсу Хамзата Чимаева, посетовал, что его подопечный слишком усердствует в тренировочном процессе.
«Как я говорил и ранее, единственная проблема, с которой тренер сталкивается при работе с Хамзатом, заключается в том, чтобы убедить его меньше тренироваться. Если этот процесс не контролировать, он будет тренироваться весь день напролёт», — приводит слова Насименто sherdog.com.
UFC 273, бой Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс, где смотреть
Турнир UFC 273, где в третьем по значимости поединке будут драться Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс, покажет телеканал «Матч! Боец». Основной кард покажет ещё и «Матч ТВ». Также весь бойцовский вечер, включая ранние прелимы, можно посмотреть на сервисе UFC Fight Pass.
Бёрнса к Чимаеву готовил Камару Усман
35-летний бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс рассказал, что в подготовке к предстоящему поединку с 27-летним шведским спортсменом смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым ему помогает чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.
«Усман приехал на пару дней, чтобы оказать мне помощь. Он помогал мне пару раз, не тренируясь со мной, а как бы тренируя. У этого парня очень высокий IQ и он даёт очень дельные советы. Здорово, что он был рядом», — сказал Бёрнс в интервью на канале TMZSports в YouTube.
Полный кард турнира UFC 273
Основной кард:
- Александр Волкановски — Чэн Сон Джунг (полулёгкий вес);
- Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);
- Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);
- Маккензи Дёрн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);
- Алексей Олейник — Джарэд Вандераа (тяжёлый вес);
- Келвин Гастелум — Дрикус Дю Плесси (средний вес).
Предварительный кард
- Аспен Лэдд — Ракэль Перрингтон (женский легчайший вес);
- Иэн Гарри — Дэриан Уикс (полусредний вес);
- Энтони Хернандез — Джош Фремд (средний вес);
- Жаирзиньо Розенстрайк — Марчин Тыбура (тяжёлый вес);
- Микки Галл — Майк Мэлотт (полусредний вес).
Ранние прелимы
- Хулио Арсе — Даниель Сантос (легчайший вес);
- Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес);
- Пиера Родригез — Кей Хэнсен (женский минимальный вес).
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