Усик готовится к реваншу с Джошуа, несмотря на грязь в медиа. Нас ждёт грандиозный бой!

Долгожданный реванш Александра Усика и Энтони Джошуа остаётся в подвешенном состоянии. Мы пока не знаем, где и когда состоится бой. Есть только косвенная информация от менеджеров: возможно, Саудовская Аравия, скорее всего — в конце июня. С другой стороны, всё говорит о том, что поединок всё-таки состоится. Стороны договорились по принципиальным вопросам, а Усик уже покинул Украину ради подготовки.

Конечно, психологическое состояние Александра сейчас вряд ли может быть идеальным. Его решение временно покинуть страну вызвало недовольство очень многих людей. Впрочем, что бы ни делал Усик, его жёстко критикуют практически всегда. Александр слишком известен и вдобавок не стесняется говорить то, что думает. С другой стороны, боксёр не раз говорил, что у него выработался определённый иммунитет к потокам грязи в медиа.

Будем надеяться, что Усик отринет все отвлекающие обстоятельства и спокойно подготовится к реваншу. Александра ждёт один из главных боёв в жизни: несмотря на победу в первом поединке, одолеть Джошуа вновь будет крайне непросто. Атлетичный и мощный британец в корне поменял тренировочный процесс: тренеры Энтони говорят, что провели грандиозную работу над ошибками. Сам Джошуа тоже уверен, что заберёт обратно все три пояса.



«Я дважды терпел неудачу, но в большинстве случаев преодолевал множество препятствий. В следующем бою я побью Усика и заберу свои три пояса. И я снова собираюсь стать чемпионом мира по трём версиям, нравится это людям или нет. Я подошёл к тренировкам более умно, ища то, что могу улучшить, а не просто работая на износ с точки зрения физической подготовки», — рассказал Джошуа BoxingScene.

Впрочем, Усик тоже должен преподнести несколько сюрпризов сопернику. Александр признался, что пересмотрел первый поединок с Джошуа почти десять раз, систематически выписывая свои ошибки. Любопытно, что параллельно бой Джошуа — Усик отсматривали и тренеры украинца: позже боксёр и тренерский штаб проводили совместный анализ. Думается, настолько тщательный подход должен непременно сыграть на руку Усику.



Тем не менее стратегический расклад в реванше вряд ли изменится: интеллектуальный бокс Усика против физического превосходства Джошуа. А дальше уже в ход пойдут сюрпризы, заготовленные обеими сторонами. Кто сумеет больше удивить оппонента, тот наверняка и победит. Главное, чтобы Усик подошёл к бою в идеальной психологической форме. Не хочется, чтобы внешние обстоятельства испортили потенциальный бой года.