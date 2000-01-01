Как дела у соперников Петра Яна в UFC
Теруто Исихара
После поражения Яну проиграл ещё один раз и вылетел из UFC. Шёл на серии из пяти неудач, но недавно добился ничьей. Следующий бой выходца из Team Alpha Male состоится в организации Юрайи Фейбера A1 Combat.
Джин Су Сон
Кореец уступил Яну, спустя год проиграл Марио Баутисте и с тех пор не провёл ни одного боя из-за травм. Сейчас занимается подкастами и, похоже, не думает о возвращении.
Дуглас Силва де Андраде
На момент поединка с Яном находился в топ-15, сейчас проверяет на прочность новичков. Недавно проверку не прошёл Сергей Морозов, которого бразилец финишировал во втором раунде.
Джон Додсон
Проиграв Яну, ветеран одолел Натаниэля Вуда и уступил Мерабу Двалишвили, после чего отправился в региональный промоушен XMMA, где идёт с рекордом 1-1.
Джимми Ривера
На момент боя с Петром карьера Риверы уже шла на спад. Сейчас он ушёл из UFC и подписал контракт с Bare Knuckle FC. Перед этим у Риверы сорвался поединок по правилам бокса в треугольном ринге.
Юрайя Фейбер
Возможно, бой с Яном останется последним для Юрайи в ММА. Зато он уже провёл схватку по грэпплингу, но тоже проиграл. Единственный вариант Фейбера отвлечься от помощи Вячеславу Борщёву – бой с ветераном Кабом Суонсоном, но это пока разговоры.
Жозе Альдо
После уничтожения от Петра бразилец перезагрузился. Переход в новый вес пошёл на пользу – три победы подряд и вполне реальный реванш с Яном в случае продления серии.
Алджэмейн Стерлинг
Американо-ямайский боец пришёл к тому, чего избегал целый год. Благодаря дисквалификации Стерлинг забрал пояс в марте 2021-го – в апреле 2022-го придётся объясниться перед Петром.
Кори Сэндхаген
Один из самых непростых соперников в карьере Яна пока не получил следующего оппонента. Кори идёт на серии из двух поражений, поэтому выбирать вряд ли приходится. Пока боец отдыхает, путешествует, но не забывает забегать в спортзал.
Один завершил карьеру, другой рвётся к реваншу – как дела у бывших соперников Петра Яна
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