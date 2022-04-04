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Дружба Хамзата Чимаева и Даррена Тилла в UFC: хотели подраться, теперь Тилл будет секундантом в бою с Гилбертом Бёрнсом

Главный броманс в UFC — Чимаев и Тилл. Хотели подраться, а теперь заботятся друг о друге
Евгений Нарижный
Как подружились Хамзат Чимаев и Даррен Тилл
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Хамзат и Даррен предлагают помощь Конору и выпускают совместные NFT.

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273. В главном поединке Алекс Волкановски встретится с Корейским Зомби, а в основном карде Хамзат Чимаев подерётся с Гилбертом Бёрнсом. Одним из секундантов Чимаева станет Даррен Тилл – британец помогал Хамзату готовиться к схватке.

Среди бойцов UFC часто складываются хорошие отношения, но ещё ни одна дружба не вызывала столько восторгов, сколько броманс Чимаева и Тилла. Эти двое везде ходят вместе и даже дали парное интервью Ариэлю Хельвани. Как вышло, что чеченский швед и англичанин сдружились?

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Общение бойцов началось с попытки организовать их бой. Перед сорвавшимся поединком с Джеком Херманссоном Тилл обратился к Чимаеву, который в тот момент уже пошумел тремя быстрыми победами. «Рейтинги никогда ничего не значили в UFC. Хамзат Чимаев, если после того, как я уничтожу Херманссона в декабре, ты все ещё будешь в поисках оппонента, я дам тебе возможность подраться с большими парнями, сынок», – написал Тилл.

На одном из мероприятий UFC Хамзат прокомментировал слова Даррена: «Он хороший парень, но не моего уровня. Я переведу его и размажу». Британец же не верил в силу чеченца, а потому настаивал, что сомнёт Чимаева. «Поверьте мне, Чимаев упадёт передо мной на колени, это будет даже не близкий бой», – говорил бывший претендент на пояс.

Фото: из личного архива Хамзата Чимаева

Организовывать такой поединок в UFC не спешили. Чтобы подогреть интерес, Тилл опубликовал отредактированное фото, где он обнимается с Хамзатом на тренировке. На оригинальном снимке Чимаев запечатлён с Гурамом Кутателадзе. Хамзат отреагировал с юмором – оставил в комментах смеющийся смайлик и эмодзи сердечка.

В мае 2021-го мужчины созвонились по видеосвязи, чтобы обсудить возможный бой. Чимаев так старательно уговаривал Даррена согласиться, что в ход пошло даже холодное оружие. Во время трансляции Хамзат продемонстрировал Тиллу нож, когда рассказывал, что сделает Нилу Магни за обещание дать пощёчину. Чеченского викинга тут же обвинили в угрозах жизни, но он объяснил, что просто пошутил.

Осенью Тилл не справился с Дереком Брансоном – американец задушил Даррена в третьем раунде. Чимаев наверняка потерял интерес к британцу как к потенциальному сопернику, но после боя Хамзат сделал предложение поинтереснее. «Брансон, поздравляю с отличной победой. Даррен, прилетай в Швецию, я помогу тебе с борьбой», – написал Чимаев в «Твиттере».

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Тилл согласился – в феврале он уже тренировался с Хамзатом. В интернете появлялись ролики со спаррингами бойцов по грэпплингу и просто забавными моментами в зале. В Швеции бойцы не только готовились, но ещё и поучаствовали в благотворительной акции – раздали горячие обеды и тёплые вещи бездомным. Парни быстро спелись – казалось, что они совсем разные, но Тилл объяснил, почему он так ладит с Хамзатом.

«У меня сложилось ощущение, что он такой же, как и я. Абсолютно простой, без всяких закидонов. Просто парень, который усердно тренируется и самую малость сумасшедший. Вместе с ним я вернулся в те времена, когда зелёным новичком впервые переступил порог зала. Снова прошёл через эти двери полторы недели назад, и теперь наслаждаюсь каждой секундой своей жизни. Чимаев абсолютно уверен, что уничтожит всех и разбогатеет, и вам нужно быть рядом, чтобы это почувствовать. Поверьте мне, это заразительно, особенно для такого парня, как я, который тоже в это верит», – рассказывал британец в интервью ESPN.

Чимаев тоже здорово проникся Тиллом – Майкл Биспинг рассказал, что теперь Хамзат понимает ливерпульский диалект Даррена лучше, чем нормативное произношение английского. «Сейчас отношения между ними прямо тошнотворные. Они будто в любви, постоянно сидят друг напротив друга. Я им говорю: «Слушайте, я знаю, что вы друзья, но нет нужды постоянно сидеть рядом». Самое забавное – у Хамзата не лучший английский, но он прекрасно понимает скауз. Даррену приходилось «переводить» сказанное мной на скауз. Я не могу поверить, что кто-то понимает скауз лучше, чем королевский английский», – удивлялся Биспинг.

Возможно, и Тилл скоро выучит русский – по крайней мере, музыку на этом языке Чимаев ему уже показал. Во время одной из трансляций Хамзат включал Даррену треки рэперов MiyaGi & Andy Panda и даже рассказывал факты из их биографии.

Фото: Chris Unger/Getty Images

Союз выглядит идеальным со всех точек зрения: в лице друг друга бойцы получили хорошего товарища, спарринг-партнёра и повод шуметь в прессе. Чимаев и Тилл, которые называют себя Smash Bros (разнос-братья – с английского), выпускают совместные NFT, так что их дружба выгодна и с финансовой точки зрения. А вот бой друганов вряд ли состоится, потому что теперь его не хочет Чимаев, который не дерётся с друзьями.

В интервью Хельвани бойцы жёстко троллили журналиста: требовали с него по тысяче долларов за каждый вопрос, пытались выяснить его адрес, чтобы приехать и проучить за провокации. А чуть раньше эта связка покусилась на Конора Макгрегора. Чимаев и Тилл предложили ему помочь с тренировочным лагерем к бою против Камару Усмана. Непонятно, насколько серьёзным был оффер, но посмотреть на такое трио наверняка хотел бы каждый!

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Минусы в дружбе Чимаева и Тилла нашёл Даниэль Кормье. ДиСи считает, что это не идёт на пользу образу Хамзата, которому лучше оставаться в тени, чтобы быть более востребованным. «Мне нравится его связка «брат-брат» с Дарреном Тиллом, но я считаю её ошибкой. Хамзату стоило и дальше оставаться загадкой для людей, меньше проводить времени на публике и приоткрывать занавеску лишь немного. Я бы так и делал на его месте, потому что загадка тут работает лучше», – уверен Кормье.

Замечание справедливое, но вряд ли Чимаеву понадобится ухищряться и дозировать время в медиаполе, если он продолжить побеждать каждого, с кем будет биться. В таком случае такие необычные союзы служат лишним поводом напомнить о себе и вряд ли могут повлиять негативно.

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Теги Бокс/ММА UFC Хамзат Чимаев Даррен Тилл •••

Заглавное фото: Jeff Bottari/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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