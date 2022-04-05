Хорошо ли ты знаешь Петра Яна? Пройди тест и выясни!

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273. В главном поединке Алекс Волкановски встретится с Корейским Зомби, а в соглавном событии вечера российский боец Пётр Ян будет сражаться с американцем Алджэмейном Стерлингом. Все мы отлично помним, чем закончился первый бой непримиримых соперников. Пётр неаккуратно выполнил удар коленом, был дисквалифицирован и лишён чемпионского пояса.

До важнейшего поединка в жизни Яна остаётся несколько дней, наш парень гоняет вес и доводит до автоматизма свои фирменные удары. Напомним, в США Пётр прилетел без своих секундантов, которым попросту не открыли визы.

Мы же хотим предложить вам квиз на знание биографии русского чемпиона. Поехали?!