«У Чимаева руки длинные, колени, локти». Бывший соперник Бёрнса — о шансах Хамзата

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273. В главном поединке Алекс Волкановски встретится с Корейским Зомби, а в основном карде вечера Хамзат Чимаев проведёт поединок с Гилбертом Бёрнсом. Мы поговорили с бывшим бойцом UFC из России Рашидом Магомедовым, который в 2015-м без проблем одолел бразильца единогласным решением судей. Магомедов вспомнил о том бое, рассказал о сильных сторонах Бёрнса и его шансах в схватке с Чимаевым.

– Вы в уверенной манере победили Бёрнса, а второй раунд даже можно назвать доминирующим. Насколько бразилец вырос с того боя?

– Прибавил, да. Стал умнее, до чемпионского боя дошёл. С каждым боем ты улучшаешься – он смог проявить себя.

– Гилберт Бёрнс взлетел после перехода из лёгкого веса в полусредний. Как считаете, почему в новом дивизионе он стал более серьёзной силой?

– Многим не подходит весогонка. Видимо, он плохо восстанавливался после сгонки веса. Это главная причина.

– Вы говорили, что Гилберт пытался вас запугать. Каким образом?

– Психологические атаки бывали. Не знаю, взглядами – это смешно было. Он тогда только начинал, два-три боя провёл. Думал, так надо делать.

– Как думаете, будет ли он пытаться запугать Хамзата?

– Думаю, уже нет, если с эмоциями справится. Но это публике нравится, это подогревает бой, делает его интереснее.

– Какое общее впечатление осталось от бразильца в человеческом плане?

– После боя всё нормально было, но до поединка мы не общались. А потом уже, когда я в Штатах находился, он просил, чтобы я пришёл и помог ему на тренировках.

Фото: Buda Mendes/Getty Images

– Вы поработали вместе?

– Нет, я был сам после боя, немножко травмирован.

– Вы достаточно небольшой легковес и в поединке с Бёрнсом были чуть меньше бразильца. У Гилберта такая же ситуация в полусреднем дивизионе – он наверняка будет уступать в габаритах Чимаеву. Это плюс для Хамзата?

– В росте – да, будет уступать. Но он такой, плотный. Рост у нас с Гилбертом был одинаковый. В 77 кг он плотный, как Тайрон Вудли. У Чимаева конечности длинные, это для него плюс, может этим воспользоваться. У него борьба хорошая, чувствительность неплохая.

– Как думаете, какой геймплан будет у Бёрнса?

– Возможно, он будет пытаться закончить бой в первых раундах. Он все последние бои так выиграл. С Камару Усманом тоже такой был – попал, уронил в первом раунде, добить не смог. Так же, наверное, будет действовать, хотя и Чимаев тоже так делает.

– Мы видели, что Хамзат хорош как в стойке, так и в борьбе. Как думаете, в бою с Бёрнсом он предпочтёт рубиться или испытает себя в партере? Или, может, просто примет те правила игры, которые предложит ему Гилберт?

– У него грэпплинг и борьба хорошие, в ударке он неплохой – тяжёлый удар. И там, и тут он себя уверенно чувствует. Не сказал бы, что у Бёрнса хорошая борьба. Грэпплинг – да, ударка – тоже, может попасть. А вот переводить, контролировать и не давать с собой ничего делать – это Чимаеву лучше удаётся.

– Бёрнс удивил Тайрона Вудли – перебил его в три раза и оставил без тейкдаунов. Такой сценарий возможен с Хамзатом?

– Думаю, нет. Но знаете, там всё может быть. Бёрнс – он такой, кидается, нападает. У Чимаева больше шансов, потому что у него руки длинные, колени, локти. Он может их использовать, связать Бёрнса.

– Из 25 ваших побед семь стали первыми поражениями в карьере соперников. Есть ли особые мысли или ощущения, когда получается одолеть ранее непобеждённого бойца?

– Об ощущениях не думаешь, уже потом все говорят, что соперник был непобеждённым. Рано или поздно у всех это бывает – в разной форме человек к бою подходит. Никаких эмоций не было.

– Уверенности это не придаёт?

– Для кого как, бойцы же разные бывают. Например, Бёрнс пытался строить лицо, напугать, но это для меня не было чем-то страшным.

– В Бёрнса совсем не верят букмекеры – коэффициенты на его победу доходят до 5.80. Как считаете, это справедливо, или здесь явная недооценка?

– Немножко не разбираюсь в коэффициентах и ставках, честно сказать.

– То есть победу Чимаева оценивают почти в шесть раз вероятнее.

– Наверное, потому что проиграл Камару Усману. А Чимаев выиграл уверенно у хорошего соперника из Китая.

– Как думаете, в случае победы Чимаеву пора биться за пояс или стоит провести ещё один бой?

– Он уже сколько подряд боёв выиграл? Четыре? Думаю, после пятого можно дать, не обязательно ещё один. Пока он на пике, можно дать, почему нет.

– Он будет серьёзной оппозицией для Усмана?

– Да. Усман, по-моему, сам не горит желанием с ним драться.