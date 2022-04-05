Марокканец активировал режим Забита. Саид потряс соперника необычным приёмом. Видео

3 апреля в Лондоне прошёл турнир по кикбоксингу Kickboxing Grand Prix. Там случился один из самых ярких нокаутов года. В ринге встретились марокканец Саид Кабил по прозвищу Снайпер и англичанин Гари Корбетт. Саид подходил к бою с безупречной статистикой 6-0. Однако он не выступал на турнирах два года из-за коронавируса.

Развязки долго ждать не пришлось, и уже через 20 секунд в первом раунде случилось это. Корбетт прижал Кабила в углу, но Саид выбросил точно в голову умопомрачительный акс-кик, который по своей траектории напоминает размах топором. Такими редкими приёмами отличался Забит Магомедшарипов. Следом был выброшен удар справа в челюсть, от которого англичанина сильно повело. Он оказался в состоянии грогги (стоячий нокдаун). Но судья не успел вмешаться, и марокканец добавил правый апперкот и левый хук, отправив англичанина в глубокий нокаут.

В итоге мы получили кандидата на нокаут года, разлетевшийся по сети. Даже Дана Уайт опубликовал видео с этого боя у себя в соцсетях. А сам Кабил побежал праздновать и плясать как сумасшедший. Но при виде секундантов соперника Саид принял смиренный вид и выразил уважение сопернику, с которым, к счастью, всё в порядке.



«Не могу описать чувства… Я не дрался два года из-за коронавируса, не было возможности. Я наконец вернулся и очень голоден, не могу дождаться, чтобы снова сразиться и захватить этот дивизион», — написал Кабил после боя соцсетях.



Кажется, два года простоя стоили такого выхлопа. Звездный час настал, когда его никто не ждал. Сейчас Саид Кабил находится на пике популярности и наслаждается своей минутой славы. Посмотрим, что выдаст Снайпер в следующем бою. Оправдает ли он ожидания или посыпется под давлением?