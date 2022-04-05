Стерлинг побеждал редким болевым приёмом на колено. У Петра будут проблемы? Видео

В эти выходные состоится долгожданная развязка на UFC 273. Пётр Ян выйдет забрать чемпионский пояс, ныне принадлежащий Алджэмейну Стерлингу. Все мы помним, чем закончилась первая встреча, а именно что послужило причиной остановки. Колено Петра стало камнем преткновения. Тем не менее, пока некоторые зрители могут мечтать о том, чтобы Ян нокаутировал Алджо легальным ударом с колена, у самого Стерлинга есть козырь в рукаве. Впервые он достал его в 2018 году в бою против Коди Стаманна.

С первых секунд Алджо начал активно размахивать ногами по воздуху. Но Стаманн не отсиживался в глухой обороне, а отвечал ударами. Так как в стойке ни у кого не было явного преимущества из-за малого количества попаданий, Стерлинг пытался зацепиться за ноги Коди, что поначалу получалось не слишком хорошо. Однако в конце первой пятиминутки Алджэмейн был близок к досрочной победе, когда вышел на треугольник (удушающий приём). Но всё оборвалось из-за неудачного перехода на армбар (болевой приём на руку). Тем не менее первая треть осталась за Стерлингом.

Второй отрезок начался с грамотного контроля Алджо в стойке, который вылился в тейкдаун. Но он ни к чему не привёл. Затем Стаманн ответил проходом в ноги, который также не принёс никаких дивидендов. Развязка случилась в середине пятиминутки, когда Алджэмейн благодаря умелой работе в стойке смог сблизиться и провести очередной тейкдаун. На этот раз американец был намерен закончить бой досрочно. Ему удалось захватить спину. Оттуда были попытки выхода на удушающий приём, а также на редкий болевой на обе руки сразу. Однако Стаманн едва не поднялся на ноги, вследствие чего Стерлинг висел на нём, словно рюкзак.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC.

Из этого положения Алджо схватил опорную ногу Коди, уложив того обратно. Далее он вышел на болевой приём, известный как рычаг колена. Разница заключается в том, что осуществляется он на ноге. Стаманн оказался бессилен и похлопал в знак сдачи. Очень яркий перфоманс в исполнении Алджэмейна Стерлинга, показавшего очень зрелую работу в стойке и богатую фантазию в партере. Не исключено, что именно таким редким приёмом Стерлинг захочет отомстить Петру Яну, чтобы заткнуть хейтеров на тему колена и бумажного чемпионства.