«Этот Трилишвили, Дровалишвили…» Жёсткое интервью с Петром Яном — про врагов и друзей

Осталось всего несколько дней до крупнейшего турнира весны — UFC 273. В ночь на 10 апреля запланировано множество ярких поединков, но особняком стоит реванш Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга. Не будет преувеличением сказать, что этот бой ждут миллионы поклонников смешанных единоборств.

В первом поединке наш соотечественник обидно проиграл из-за дисквалификации после запрещённого удара коленом, но теперь готов вернуть титул. Пётр дал «Чемпионату» эксклюзивное интервью: мы поговорили про тренировочный лагерь, обсудили спор Мераба Двалишвили и вспомнили Хамзата Чимаева.

— Как прошла подготовка, удалось ли обойтись без новых форс-мажоров?

— Всё прошло хорошо, всё прошло по плану. Ждём поединка, чтобы показать, как готовились. Всё увидите в бою.



— Чувствуете ли огромный ажиотаж вокруг вашего боя? Он как-то влияет на эмоциональное состояние?

— Я об этом не думаю в принципе. Моя задача — думать о другом. Ажиотаж, когда он есть — это хорошо. Наш поединок ожидаемый, у него есть история. Как-то так.



Реванша Яна и Стерлинга с нетерпением ждут не только болельщики, но и бойцы. Друг Стерлинга, грузинский спортсмен Мераб Двалишвили, в споре с Анатолием Малыхиным поставил $ 50 тыс. на победу американца. Малыхин поставил ту же сумму на россиянина.

— Как отреагировали на пари Мераба Двалишвили и Анатолия Малыхина?

— Этот Трилишвили, Дровалишвили… Он как Стерлинг. Сегодня одно скажет, завтра другое. Как с такими людьми можно о чём-то договариваться?

— Стерлинг — самый сложный соперник в вашей карьере?

— На данном этапе это мой основной противник, на которого я настроен и с которым должен драться. А те, кто были и будут…Каждый соперник по-своему отличается.

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— Пожмёте ли руку Стерлингу перед боем? Есть шанс, что после реванша ваша вражда сойдёт на нет?

— Нет, руку не пожму. Вражды у нас нет никакой, просто личностное неуважение. Вот и всё.



Вопрос о пожимании рук не случаен. Пётр и Алджэмейн конфликтуют так долго и горячо, что их противостояние стало одним из главных в UFC. Многие уже не помнят, с чего вообще началась вражда россиянина и американца.

— Вы остаётесь на связи со своими секундантами Андреем Октябринским и Кайратом Нурмаганбетовым, которым не дали визы в США?

— Не могу сказать, что регулярно с ними общаюсь, но связь есть. Думаю, перед боем тоже будет связь. Мы общаемся всё равно.



— Каковы ваши дальнейшие планы? По-прежнему хотите подраться с Ти Джеем Диллашоу?

— Про Диллашоу думал всегда и раньше. Хотелось бы с ним подраться.



— Есть ли более желанный соперник, чем Диллашоу? Может, Генри Сехудо?

— Если говорить о реальности, то реален Диллашоу, так как он является действующим бойцом. А Сехудо даже нет в ростере, он не дерётся долгое время. Поэтому говорить о нём…Он сейчас может только в углу моём быть, с ведром или полотенцем в субботу.



Несмотря на знаменитое противостояние Россия vs США, многие американские эксперты, бойцы и болельщики будут болеть за Петра Яна. Шумное и дерзкое поведение Стерлинга отвращает от него даже соотечественников. Это тоже может повлиять на исход боя.

— Вас поддерживают многие болельщики в США. Почему на родине недолюбливают Стерлинга?

— Не могу ответить. Думаю, этот вопрос нужно соотечественникам Стерлинга задавать.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

— Как вам тренировки с Хамзатом Чимаевым, он заслужил хайп вокруг своего имени?

— Мы тренировались в Таиланде, в одном зале Tiger Muai Thai. То, что Хамзат делает… Конечно, хайп имеет место быть. Я видел, как Чимаев тренируется, он очень много работает. Его победы не случайны.



— Следите ли за Умаром Нурмагомедовым, которого называют в числе ваших потенциальных соперников?

— Я за всеми соотечественниками слежу в принципе, свой дивизион тоже отслеживаю.



— Лучший боец в истории ММА и почему?

— Не могу ответить так. Надо очень серьёзно думать, вопрос сложный. В каждым временном периоде был свой легендарный боец. Сейчас кого-то не упомянуть будет обидно. В каждое время были свои спортивные легенды.