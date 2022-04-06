Русскую чемпионку кидают под американский каток. У Мохнаткиной нет шансов против Харрисон

Нет сомнений, что Кайла Харрисон – самое громкое имя в женских смешанных единоборствах вне UFC. Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо два раза выиграла Гран-при PFL, переподписала контракт с лигой и готова забрать ещё один миллион. Девушка без проблем зачищает лёгкий дивизион, и пока непонятно, кто за пределами промоушена Даны Уайта скинет её с трона.

Новой соперницей Харрисон стала Марина Мохнаткина. Российская спортсменка по семь раз становилась чемпионкой России и мира по самбо, а ещё дважды брала золото чемпионата Европы. Но в ММА дела у Марины идут не так идеально. Она начала с четырёх уверенных побед болевыми приёмами в первом раунде, но затем наткнулась на перспективную Лиану Джоджуа, которой проиграла решением большинства судей.

Горячая схватка помогла обеим девушкам подписаться в зарубежные промоушены. Мохнаткиной нашлось место в Bellator – в первом поединке с Дженей Хардинг она была фаворитом, но проиграла единогласным решением. Затем Марина реабилитировалась победой над Амандой Белл, после чего перешла в PFL и в дебюте одолела Клаудиу Замору. В этих поединках судьи единогласно выбирали победительницей Мохнаткину – с усилением оппозиции быстрые финиши куда-то пропали.

Харрисон все 12 поединков провела в PFL. Она не проиграла ни разу, и лишь одна соперница дожила до решения. Это была бразильянка Ларисса Пачеко – она билась с Кайлой дважды и оба раза уступила единогласным решением. Из серьёзных соперниц с Харрисон не дралась пока только Джулия Бадд, но вряд ли канадская спортсменка станет проблемой для Кайлы – не так давно её жёстко побила Крис Сайборг.

Как бы ни хотелось увидеть грандиозный апсет в поединке Мохнаткиной и Харрисон, всерьёз на это надеяться вряд ли стоит. Марина пока не сталкивалась с соперницами такого уровня, а никто из её предыдущих оппоненток в PFL и Bellator не демонстрировал достойных результатов. Такой матчмейкинг напоминает бой Сайборг и Куницкой в UFC – Мохнаткину бросают под каток, потому что других вариантов для Кайлы сейчас нет.

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И всё же у Мохнаткиной, вероятно, самые большие шансы на апсет среди последних соперниц Харрисон. Марина – титулованная спортсменка в самбо. Если бы этот вид спорта находился в программе Олимпиады, российская спортсменка наверняка была бы чемпионкой Игр, и на неё смотрели немного по-другому. Но опыт в ММА и природная мощь на стороне Кайлы, поэтому даже поражение решением будет хорошим результатом для Марины. После такого результата она сможет вернуться, провести несколько поединков и дать реванш Харрисон. Кайла наверняка никуда не уйдёт из PFL – слишком уж ей нравится зарабатывать лёгкие деньги.