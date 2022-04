«Могу назвать Яну номер комнаты». Стерлинг готов к бою вне октагона

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273. В главном поединке Алекс Волкановски встретится с Корейским Зомби, а в соглавном событии вечера Пётр Ян подерётся с Алджэмейном Стерлингом. За несколько дней до поединка состоялась пресс-конференция бойцов, на которой они проговорили самые важные вопросы, касающиеся их противостояния.

Пётр не считает, что поединок с Алджэмейном перерос в личные разборки, но русский боец хочет доказать, кто является реальным чемпионом.

«Я не сказал бы, что это стало личным, но для меня очень важно побить его, вернуть пояс и показать, кем он является. В истории UFC не было человека, который таким образом завладел поясом, и он себя считает чемпионом. Это абсурд», – сказал Ян.

Временного чемпиона не волнует, в какой форме Стерлинг и как повлияла на него операция. Даже если Алджо предстанет в новой версии, Ян фокусируется в первую очередь на себе. «Я готов ко всему. Неважно, что делал он. Важно, что делал и что буду делать я», – уверен боец.

Если Ян победит, технически счёт между бойцами станет 1:1. На вопрос, нужен ли в таком случае третий бой, Пётр ответил однозначно: «Я не считаю, что нужна будет трилогия. В первом бою я тоже его победил».

Пётр не может назвать Стерлинга самым ярым оппонентом – Ян уверен, что впереди его ждут не менее мощные противостояния. «Давайте дождёмся субботы и посмотрим, является ли он реально ярым моим противником. У меня карьера ещё долгая, и я думаю, что ярых соперников ещё много впереди. Не хотелось бы на нём концентрировать внимание. Его поведение было не мужским», – сказал Ян.

Российский боец также ответил, что случится, если он встретится со Стерлингом до боя. По словам Петра, его команда жестоко обойдётся с парнями Алджэмейна.

«Думаю, если мы встретимся, то забьём всю их команду. If we see his team, we kill every team. Right now, not Saturday (если мы увидим его команду, мы убьём всю команду. Прямо в этот момент, а не в субботу – с английского. — Прим. «Чемпионата»)», – заявил Пётр.

Яна попросили вспомнить инцидент в первом поединке, когда Пётр нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом.

«Да, безусловно, я допустил ошибку. Но так получилось, поэтому сейчас оправдываться, думать… Это произошло, об этой ситуации узнало очень много людей, получился такой антипиар, о котором мы все сейчас говорим. Чтобы этого не получилось, безусловно, мне нужно быть повнимательнее. Но я развиваюсь, расту, больше не повторится таких моментов», – объяснил Ян.

По мнению русского бойца, Стерлинг смеётся над Яном, чтобы привлечь к себе внимание и заработать побольше денег на продажах pay-per-view. Пётр считает, что Алджо работает на него.

«Как-то же ему надо привлекать внимание. Как-то же он хочет заработать. Поэтому сейчас всё, что он делает – работает на меня. Он развлекает вас», – сказал Ян.

После Петра в пресс-центр пришел Стерлинг. Алджэмейн рассказал, в чём был хорош Пётр в их первом поединке. Алджо считает, что был в неважной форме год назад, поэтому сейчас у него гораздо больше шансов. Американец заявил, что планирует расстроить всех, кто ждёт победу Яна.

«Думаю, что Пётр – хороший боец, но я – лучший. И если я был в плохой форме, но выстоял против него так и шёл вперёд, что произойдёт, если я выйду в форме, как в других боях? Всё, что я могу в нём похвалить, это хорошую защиту. Он бил меня с такой силой – не сказать, что было много урона, но это позволяло ему уходить от моих тейкдаунов. Я не мог их преодолеть и делать то, что делал всегда.

У него хорошие рефлексы и инстинкты, но он настолько глуп, что дал мне второй шанс, и в этот раз ему не победить. Он тот, кого мне нужно убрать, и у него на спине мишень. Мне не о чем беспокоиться, я же андердог, все ждут от меня поражения, но последнее слово будет за мной. Во мне уже сомневались, я их обломал, и я сделаю это снова», – сказал Стерлинг.

Алджэмейн не понимает, что имеет в виду Ян, когда говорит о не мужском поведении со стороны американца. «О чём он? Как мне нужно себя вести? Сидеть тут как чёртов кирпич и разговаривать так (произносит случайные звуки, а в конце слово «спасибо» по-русски. – Прим. «Чемпионата»)? По его мнению, это делает тебя мужчиной? Даже не знаю», – возмутился Стерлинг.

Бойцу также передали слова Яна о том, что Пётр хочет побить его команду при встрече. Похоже, Стерлинг готов принять вызов.

«Если ему сильно хочется, я могу встретиться с ним и на улице. Я к этому готов, хоть сейчас, хоть в день боя. Хочешь потасовку – я к этому готов. Мы с тобой в одном отеле – могу назвать тебе номер комнаты, но только не при фанатах. И вообще кажется, что он трепло. Я всегда думал, что наша вражда снова приведёт нас к бою. Думаю, я его разнесу. Что тогда все скажут?» – заявил американец.