«Я – король». Чимаев не боится в UFC никого и уже видит себя чемпионом

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273. В главном поединке Алекс Волкановски встретится с Корейским Зомби, а в мейн-карде Хамзат Чимаев встретится с Гилбертом Бёрнсом. За несколько дней до поединка состоялась пресс-конференция бойцов, на которой они проговорили самые важные вопросы, касающиеся их противостояния.

У Чимаева есть объяснение, почему его поединок против Бёрнса ждут больше, чем титульные бои Яна со Стерлингом и Волкановски с Корейским Зомби. Повышенный интерес к схватке Чимаев – Бёрнс можно наблюдать по просмотрам роликов с его участием в YouTube-канале UFC.

«Естественно, все смотрят мои бои, все хотят видеть меня. Именно поэтому всем интересен мой бой больше, чем другие. Я – король, все хотят видеть короля. Давление? Нет, это всё то же дерьмо, что и всегда. Я выхожу в клетку, чтобы размазать соперника. Если кто-то попытается давить в бою, я сломаю его», – заявил Хамзат.

Фото: Chris Unger/Getty Images

Чеченский викинг не считает Гилберта самым тяжёлым соперником за всю карьеру. Чимаев назвал другого бойца, с которым, по его мнению, было сложнее. « Это не джиу-джитсу и не борьба, это ММА. Это не то же самое, что надеть ги и держать кого-то. Я собираюсь размазать его лицо. Он проигрывает, когда дело доходит до Усмана, проигрывает и начинает плакать. Он избил старика Демиана Майю, ему почти 40 лет. Самый сильный соперник? Один парень, с которым я встречался в Brave. Это Икрам Алискеров, он должен быть в UFC», – рассказал Чимаев.

Хамзат уже считает себя чемпионом и не видит проблемы в Камару Усмане. Чимаев уверен, что его бой с нигерийцем куда интереснее, чем поединок Камару против Леона Эдвардса. «Я уже чемпион. Усман не хочет драться со мной. Он делает операцию, а потом хочет пойти куда-нибудь побоксировать. Я чемпион, и люди знают это. Дана Уайт хочет устроить наш бой. Леон Эдвардс – никто не знает этого парня, и Усман такой же. Никто не хочет смотреть на них, все хотят видеть, как я размажу их обоих. Если они дадут мне этих парней, я размажу их за один вечер», – не сомневается Викинг.

Чимаев не впечатлён Леоном Эдвардсом, но хотел бы побиться с Колби Ковингтоном, если ему не дадут титульный поединок сразу после победы над Гилбертом Бёрнсом. Правда, Чеченский викинг уверен, что бой не состоится, потому что на него не согласится Колби.

«Эдвардс чуть не проиграл Нейту Диазу, этому тощему парню. Было пять раундов, и в последнем он устаёт? Если он устал против Диаза, то что мне делать с этим парнем? Он не моего уровня, люди не хотят его видеть. Ковингтон? Я буду счастлив, если они сведут меня с ним, но этого не будет. Он пойдёт к копам, Дана Уайт попадёт в тюрьму, если они устроят этот бой. Колби всегда слишком много говорит, а когда встречается лицом к лицу, идёт в полицию. На мой взгляд, UFC должны выгнать его», – считает Хамзат.

Фото: Chris Unger/Getty Images

Чеченский швед надеется, что секундировать Бёрнса будет Камару Усман – Чимаев планирует немного покошмарить нигерийца. «Надеюсь, он там будет (в углу у Бёрнса. – Прим. «Чемпионата»). Буду пугать его, бить его друга», – заявил боец.

Бразильский соперник Чимаева не расстраивается из-за того, что все считают чеченского бойца фаворитом: «Мне нравится быть андердогом. Я был им в своих последних пяти-шести боях. Если честно, для меня это не имеет значения. Главное, что ты думаешь о себе. Я знаю, что этому парню просто так от меня не избавиться. Я выйду и побью его, и на пресс-конференции после боя мы с вами это обсудим».

Гилберт назвал сильные стороны соперника, но отметил, что не видит чего-то выдающегося в грэпплинге Хамзата и вообще не считает его непобедимым монстром: «В грэпплинге нет ничего особенного, но борьба, и правда, хороша. Также хороши контроль и граунд-энд-паунд. Да и длинные конечности играют ему на руку. Хороший хват, контроль, умеет управлять весом, очень техничный, сильно бьёт. Не знаю, как вы, но я даже сейчас не вспомню, как зовут двух его первых соперников. Я уверен, что эти ребята были сильны, но они – не Гилберт Бёрнс. Они не на вершине этой категории. Я сам захотел бой с Хамзатом, но не вижу монстра. Вижу уверенного в себе человека, немного заносчивого, непобеждённого, считающего себя неуязвимым. И скоро мы выясним, так это или нет».

Бёрнс считает Чимаева одним из лучших соперников, но ставит его ниже Усмана и уверен, что сможет победить Чеченского викинга, не прибегая к судейским карточкам. «Он находится в топ-5. Не думаю, что он номер один, ведь Камару уже много раз доказал, что он лучший. Но Хамзат среди жёстких парней вроде Стивена Томпсона, Демиана Майи. Думаю, да, он в пятёрке моих самых жёстких соперников. Полагаю, я смогу финишировать этого парня, но всё же он очень крутой, так что я его уважаю. Но, судя по тому, как мы оба дерёмся, я выиграю досрочно», – резюмировал бразилец.