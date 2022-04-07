«Настрой выиграть либо умереть». Мохнаткина — о бое с сильнейшей женщиной-бойцом в мире

Несколько дней назад прогремела новость о том, что одна из сильнейших женщин-бойцов в истории ММА, чемпионка PFL в лёгком весе Кайла Харрисон встретится в первом бою Гран-при с россиянкой Мариной Мохнаткиной. Долгое время именитой американке не могли подобрать соперницу. Но ситуацию спасла наша спортсменка, которая постарается сотворить сенсацию против одного из главных гегемонов женского дивизиона.

Их встреча назначена на 6 мая. По этому поводу «Чемпионат» связался с Мариной и обсудил с ней предстоящий бой против Кайлы — как она узнала о нём, как Марина готовится к своему главному поединку в карьере, какие слабые места у Харрисон, а также о роли Гилберта Бёрнса в подготовке к её схватке.

«Я такой же чемпион, и я знаю, что такое победы»

— Марина, расскажите, пожалуйста, как и при каких обстоятельствах вы узнали о предложении боя с Харрисон? И долго ли вы думали над принятием решения?

— Нам за месяц сказали, кто будет нашим оппонентом. Какая разница, где ты встретишься [с Харрисон] — сейчас или в финале Гран-при? Здесь не выбирают соперников, тебе даёт их организация, и тут нет вариантов отказываться. Какой смысл тогда подписывать в такую организацию, если ты не готов драться с такими соперниками?! Для меня это большой шаг вперёд, и я, наоборот, очень рада этому бою. Можно дойти до финала мелкими шагами, сражаясь с какими-то соперницами, или ты дерёшься сразу в главном бою вечера с непобеждённым бойцом. Это тебя мотивирует.

По себе могу сказать, что я больше не тот боец, которая выступала в России. Я сильно поменялась, усовершенствовалась. У меня сильная команда, поэтому у меня есть что ей предложить. Многие говорят, что всё очевидно [в нашем противостоянии]. Но не люблю громко говорить или ловить хайп, я больше человек дела. Я сейчас усиленно готовлюсь. У меня три тренировки в день.

Я готовлюсь к этому бою как к финалу Гран-при, честно признаюсь. У меня хорошие спарринг-партнёры из UFC, Bellator, ONE FC. Тренируюсь в лучшем зале мира Sanford MMA. Она тренируется в лучшем зале мира. Я такой же чемпион, и я знаю, что такое победы, поэтому мотивирована этим боем. И на самом деле очень благодарна организации PFL за возможность сразу заявить о себе. Почему нет?!

— Предстоящий бой будет чемпионским или он просто на выбывание?

— Нет, сейчас только первый отборочный раунд Гран-при. В последующем я могу с ней встретиться в финале. До него нужно выиграть три боя. Сам финал состоится осенью. Сейчас с интервалом в 1,5 месяца будут идти бои. Начало — 6 мая, следующий раунд — 1 июля, полуфинал — ближе к концу августа, и в октябре — финал.

— Есть ли у вас ощущение, что Кайла — самая опасная женщина-боец в мире?

— Да. Во-первых, Кайла — непобеждённый боец. Также она очень сильная. И я думаю, что она составила бы большую конкуренцию Крис Сайборг. Очень интересно было бы посмотреть на их противостояние, так как я не вижу ни одной девушки в Bellator, способной составить конкуренцию Крис.

Ну, я ушла из Bellator, потому что не сошлись по контракту. Хотя там тоже были глобальные планы на эту организацию. Но лига с менеджером не сошлись по контракту, и нас пригласили в PFL с более выгодным предложением, куда мы и ушли. Хотя изначально у меня были планы на Bellator, чтобы добраться до пояса, принадлежащего Крис Сайборг. Но всё, что ни делается, к лучшему.

Сейчас я в этой организации, благодарна Рэю Сефо (президент PFL. — Прим. «Чемпионата») за возможность выиграть $ 1 млн и забрать чемпионский пояс. Ещё мне нравится в PFL то, что здесь всё понятно. Ты знаешь, когда у тебя будет бой, под кого ты готовишься, а в Bellator я подралась всего два раза за два года. Поэтому я довольна своим контрактом в PFL.

Крис Сайборг Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

— Гонорар за бой с такой звездой, как Кайла, – самый крупный в карьере?

— Нет, мы же подписали стандартный контракт на сезон. То есть мне его не улучшат, но именно сейчас у нас огромная разница в гонорарах с Харрисон. Боюсь даже озвучивать её цифры, потому что мои цифры — мелочь. Но, честно, я сейчас не думаю о деньгах. Понимаете, победа над Кайлой Харрисон даёт мне другие возможности, и уже можно будет говорить о чём-то большем. Сейчас я об этом не буду разговаривать. Каждый боец в начале пути не особо заботится о финансовой составляющей, потому что у него за плечами нет победных серий, чтобы просить что-то. А вот когда ты выигрываешь таких сильных бойцов, то, конечно, ты уже взлетаешь и обретаешь другой статус.

— Возможно ли, что победа над Кайлой станет билетом в UFC?

— Безусловно. Мы это обсуждали с менеджером. Это вообще билет во много куда. Поэтому не исключено.

«Хамзат Чимаев — это безумный товарищ, который прёт вперёд и не видит преград»

— Насколько известно, в зале Sanford MMA тренируется Гилберт Бёрнс. Можете поделиться вашим мнением, кто выиграет бой в эти выходные — Чимаев или Бёрнс? И за счёт чего Гилберт может одолеть Хамзата?

— Я очень хорошо общаюсь с Гилбертом. У него очень хороший грэпплинг. Он тоже участвует в моей подготовке. Дай бог, чтобы их бой прошёл без травм. И мы продолжим подготовку с ним, потому что он по габаритам примерно похож на Кайлу. Он тоже коренастый.

Хамзат Чимаев — это безумный товарищ, который прёт вперёд и не видит преград. Это противостояние двух бойцов, которым я симпатизирую. Гилберт — мой одноклубник, с которым мы реально хорошо общаемся. С Хамзатом у меня тоже прекрасные отношения. У меня нет к нему никакой неприязни. Мне нравятся его харизма, его стиль боя и насколько он доминирует над своими соперниками. И поэтому я не могу никому отдать предпочтение. Просто буду наслаждаться этим боем и смотреть с замиранием сердца. Победит сильнейший.

— Лишь одна девушка дотянула до судейского решения в бою с Харрисон. Это Лариса Пачеко. Нет ли у вас желания поспарринговаться с ней или хотя бы проконсультироваться?

— Особого желания советоваться с её прошлыми соперницами нет. Сейчас моя команда изучает её сильные и слабые стороны. То есть мы сами разрабатываем план на бой. И я не нуждаюсь в чьих-то подсказках. Я сейчас сфокусирована на этом бое со своей командой и не отвлекаюсь на лишнее. Нужно просто совершенствовать себя и работать над сильными сторонами.

Фото: pflmma.com

— Есть ли вообще у Харрисон слабые стороны?

— Я считаю, что она такой же человек, как и я. Она не робот, 100%. Если брать наши стили, самбо против дзюдо, то самбо более разнообразное в болевых приёмах. У неё тоже больший акцент перевести, сделать болевой или удушающий. Но самбо более разнообразное в плане того, что есть болевые на ноги, которые я делаю с закрытыми глазами. Это то, что она никогда не делала. У неё есть пробел — Кайла больше работает с верхним корпусом, а я больше с нижним. Думаю, у неё есть этот пробел. Конечно, я думаю, они над этим работают, включая защиту.

Но опять-таки бой покажет, кто выбрал правильную тактику, тот и победит. Поэтому 6 мая вы сами всё увидите. У меня настрой выиграть либо умереть. Другого выбора нет. Серьёзно, это мой шанс. Он тебе дан, тем более с такими сложными обстоятельствами приехать в Америку и выступать там в американской организации с сильным бойцом. Это большой шанс заявить о себе, заявить так, чтобы весь мир говорил о тебе. Зачем тогда вообще сюда ехать? Отказываться от таких боёв? Это, наоборот, нужно принимать и прям готовиться усиленно и показать, на что ты способен.

Конечно, что бы там ни говорили, это мой шанс. Это он мне дан. И я им воспользуюсь. Как говорится, собаки лают, караван идёт.

«Блин, Ронда Роузи же перешла. Я тоже могу»

— Можно ли назвать Харрисон соперницей мечты или есть другой боец, с кем вы ещё больше хотели бы сразиться?

— Меня заразила Ронда Роузи, чтобы я перешла из любительского спорта в ММА. После рождения сына я впервые надела боксёрские перчатки в 26 лет и решила попробовать. Я просто посмотрела на Ронду Роузи и думала: «Блин, она же перешла. Я тоже могу». В любительском спорте я добилась всего, чего хотела.

И была некая мечта встретиться с ней. Но для меня сейчас альтернатива Роузи — это Кайла Харрисон. Дзюдо против самбо. Ещё когда я начинала свой путь в ММА, мы думали, что было бы круто, если случилось такое противостояние. Если бы мне тогда сказали, что я буду драться в главном бою вечера в Америке с двукратной олимпийской чемпионкой по дзюдо, я бы ни за что в жизни не поверила. Потому что тогда это всё казалось иллюзией, всё было настолько несерьёзно.

Но сейчас началась большая игра, и здесь всё серьёзно. И всё реально, невозможное возможно. Просто самое главное — это верить. Я чувствую поддержку, несмотря на ситуацию в мире. Никак не поменялось отношение в команде и в организации. Поэтому всё идет по плану, слава богу.

Бой Мохнаткиной с Джоджуа Фото: vk.com/fightnightsofficial

Но во времена выступлений в любителях всё было несерьёзно. Были проигрыши, потому что тогда я совмещала любительский спорт и ММА. Не было должной подготовки к ММА, так как для меня этот спорт был не более чем разведкой. Ну а потом, когда мной заинтересовался Bellator и меня пригласили в Америку выступать, я поняла, что это другой уровень. Нужно выбирать что-то одно, сфокусироваться на чём-то одном, потому что так не бывает, что ты пытаешься усидеть на двух стульях под названием «любительский и профессиональный спорт».

На этом фоне у меня были допущены два проигрыша. Тогда я параллельно готовилась к чемпионату России и бою в профессионалах. И там и там сгонки веса. В итоге расфокусировка происходит, потому что ты пытаешься влезть и туда и туда. Потому у тебя плана на бой нет, и ты проигрываешь. Поэтому я оставила любительскую карьеру и полностью ушла в ММА. И сейчас я чувствую себя на другом уровне, я очень сильно спрогрессировала. Есть уверенность в себе.

То есть если раньше я выходила, у меня не было никакой тактики, просто шла и делала что попало, то сейчас я сконцентрирована, у меня есть чёткое понятие в голове, что делать. И у меня нет страха, что что-то пойдёт не так. То есть ты разбираешься по таймингу, что это такое. Для меня это был дикий лес. Сейчас я чувствую себя на другом уровне. Считаю, что я прогрессирую от боя к бою.

— Многие думают, что Ронда Роузи рано ушла. Тот факт, что она не стала возвращаться после двух поражений, может говорить о том, что Роузи нивелировала своё наследие?

— Возможно, да. Если бы она могла вернуться, как Миша Тейт, чтобы выйти на новую победную серию, то это был бы огромный плюс. Она просто взлетела бы после такого. Но всё равно я считаю, что Ронда Роузи — это человек, который внёс огромный вклад в женский ММА. Поэтому она — легенда. И её поражения не списывают то, что она сделала в мире ММА.

— Кто, по вашему мнению, лучшая девушка-боец в истории ММА?

— Сложно кого-то лучшей назвать. Мне кажется, каждая в своей стихии лучшая. Прям назвать кого-то одну лучшей я так не могу, честно признаюсь. Даже не буду говорить, каждая по-своему лучшая.

Марина Мохнаткина (справа) Фото: vk.com/fightnightsofficial

— Лиана Джоджуа покинула UFC. Не хотелось бы провести с ней реванш в будущем?

— Нет, потому что между нами есть разница в весовых категориях. Мы сейчас в разных направлениях движемся. Как я понимаю, она сейчас свободный агент, то есть у неё нет контракта. Но я уверена, что она не пойдёт со мной драться в 70 кг или даже в 66 кг, так как её категория — это 57-61 кг. Это её комфортные весовые. У меня нет неприязни к своим соперницам.

Мы с Лианой нормально общаемся перед боем и после него. Всегда можем перекинуться сообщениями и пообщаться. В поражениях нужно винить самого себя. Значит, ты сделала что-то не так, нужно что-то переосмыслить, работать. Проигрыши дают большой урок, чтобы посмотреть на себя со стороны, над чем нужно работать и чего нельзя делать.

— Недавно стало известно, что Фёдор Емельяненко покинул Союз ММА России. Стало ли для вас это неожиданностью? И с чем вы связываете его уход?

— Честно признаюсь, я сейчас за новостями практически не слежу. Стараюсь абстрагироваться, потому что сейчас сфокусирована на спортивной карьере. Видела эту новость где-то в соцсетях. Но у меня правда нет никаких мыслей по этому поводу. Ну, может быть, случились разногласия.

Не люблю в этом ковыряться, разбираться. Конфликт двух людей мне не особо интересен. Стараюсь в этом не участвовать. Я фокусируюсь на своих делах, на своей карьере, своих проблемах. Когда ты не являешься свидетелем чего-то, что ты не знаешь, лучше промолчать и ничего не комментировать.