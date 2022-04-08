«Попросил бы Яна секундировать меня». Интервью со Стерлингом о Петре и хейтерах из России

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273. В главном поединке Алекс Волкановски встретится с Корейским Зомби, а в соглавном событии вечера Пётр Ян проведёт бой-реванш с Алджэмейном Стерлингом. Американский боец дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором рассказал о готовности к поединку, желании пригласить Яна в угол и убеждённости, что Пётр принимает допинг.

– Как чувствуете себя перед поединком?

– Голодный! У меня есть яблоко (сказал по-русски. – Прим. «Чемпионата»). Чувствую себя очень хорошо. Счастлив и рад такой возможности.

– Вы полностью восстановились после травм?

– На 100%. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо с тех пор, как занимаюсь единоборствами. У меня была эта травма долгое время, и она, наконец, залечена.

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– Вы не бились больше года, Ян в октябре провел в октагоне 25 минут. Считаете это проблемой?

– Не думаю. У меня было много спаррингов с сильными ударниками, высокоуровневыми грэпплерами. Думаю, я хорошо готов. Представлял этот момент длительное время. Долгие 13 месяцев, и не могу дождаться, когда смогу соревноваться.

– В рейтинге вне весовых категорий Пётр находится на девятом месте, а вы не входите в топ-15. Считаете это несправедливым?

– Ой, я не могу это контролировать. Люди могут думать всё, что им хочется. Их мнение сильно изменится субботней ночью.

– Пётр идёт серьёзным фаворитом у букмекеров. Как считаете почему?

– Думаю, потому, что два последних его выступления были действительно хороши. Люди видели мой бой против него в прошлый раз и думают, что так произойдёт снова. На самом деле, много людей потеряет кучу денег.

– На исход вашего боя поспорили Мераб Двалишвили и друг Яна Анатолий Малыхин. На кону $ 50 тысяч. Заставите Двалишвили делиться, если победите и он выиграет спор?

– Он принимал участие в подготовке и очень верит в меня. Мераб – один из сильнейших парней в мире. Наши спарринг-сессии дают уверенность в том, что произойдёт апрельской ночью. Так что я позволю ему насладиться этими деньгами, а свои оставлю себе.

– Как относитесь к многочисленным хейтерам из России, которые атакуют ваши соцсети?

– Люди любят говорить, понимаешь? Они говорят дерьмо, но не могут за это ответить. В субботу мы посмотрим, кто есть кто.

– А получали положительные комментарии от зрителей из России?

– Мне приходило много сообщений от российских фанатов в директ. Я их не открываю. Некоторые хорошие, очень много плохих. Но были и позитивные.

– Ян хотел позвать секундантами Сехудо и О’Мэлли. Если бы у вас случилась подобная проблема, кого пригласили бы вы?

– Я бы попросил Петра секундировать меня. Спросил бы его, как мне лучше провести раунд.

Фото: Getty Images

– Вы часто говорите о том, что Ян употребляет допинг. Почему тогда мы до сих пор не видим новостей о том, что он сдал положительный тест?

– То же самое с Ти Джеем Диллашоу – он сдал позитивный тест. Но USADA никогда не ловила Ти Джея, атлетическая комиссия штата Нью-Йорк его поймала. У меня есть свои убеждения. Может, он чист, а может, и нет. Он снялся с первого боя по личным причинам – не знаю, что это значит. Больше никто не снимается с поединков с такой формулировкой. С моей стороны здесь есть много скепсиса. Люди читерят и проходят тест USADA постоянно. Это неидеальная система. Я никогда не сдавал положительный тест – может, он думает то же самое обо мне, не знаю. Это часть игры, ты не можешь знать наверняка и надеешься, что соперник играет честно.

– Пётр опубликовал отрывок первого боя, где вы бьете его хаммерфистом по затылку. Это тоже запрещенный удар – что можете ответить?

– Он был в движении, когда я бил хаммерфист. Я нанёс два хаммерфиста – один получился чистым, а на втором он подвинулся. Судья предупредил меня. Конечно, когда ты двигаешься, всё становится непредсказуемым, но в то же время ты по-прежнему несёшь ответственность за то, куда наносишь удары. Есть много боёв, где он дёргает парней за волосы, тычет в глаз пальцами. Он нанёс запрещённый удар в поединке с Магомедом Магомедовым. Он дерётся грязно. Это кулачный бой, ты должен контролировать себя как профессионал, потому что это то, на что мы подписываемся. Надеюсь, в этот раз не будет тычков в глаз, хаммерфистов в затылок и нелегальных ударов.

– Если Ян победит, технически счёт в вашем противостоянии будет 1:1. Нужна ли тогда трилогия?

– Если Ян выиграет? У него не получится! В субботу вечером счёт будет 2:0, и нужда в трилогии отпадёт. В эти выходные дверь для него закроется.