Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг. Где смотреть титульный бой в легчайшем весе на UFC 273

Дата и время турнира

Турнир UFC 273 состоится в ночь с 9 на 10 апреля по московскому времени в городе Джексонвилл. В соглавном бою турнира подерутся российский спортсмен Пётр Ян и американец Алджэмейн Стерлинг, на кону — чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе. Также в UFC 273 примет участие россиянин Алексей Олейник, который подерётся с Джаредом Вандераа и шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев, которому будет противостоять Гилберт Бёрнс.



Предварительный кард начнётся 10 апреля в 1:00 мск. Основной кард стартует ориентировочно в 5:00 мск. Бой Яна и Стерлинга можно будет увидеть примерно в 6:30–7:00 мск, поединки Чимаева и Олейника стартуют чуть раньше. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию турнира UFC 273.

Прямая трансляция

Трансляция турнира будет доступна на UFC Fight Pass. Также бойцовский вечер покажут телеканалы «Матч» и «Матч! Боец».

Полный кард турнира UFC 273

Основной кард

Александр Волкановски — Чэн Сон Джон (полулёгкий вес);

Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);

Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);

Маккензи Дёрн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);

Алексей Олейник — Джаред Вандераа (тяжёлый вес).

Предварительный кард

Аспен Лэдд — Ракель Пеннингтон (женский легчайший вес);

Йен Гэрри — Дэриан Викс (полусредний вес);

Энтони Эрнандес — Джошуа Фремд (средний вес);

Жаирзиньо Розенстрайк — Марчин Тыбура (тяжёлый вес);

Микки Галл — Майк Мэлотт (полусредний вес).

Ранние прелимы

Хулио Арсе — Даниэль Сантос (легчайший вес);

Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес);

Пиера Родригез — Кей Хансен (женский минимальный вес).

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Мнения экспертов

«То, что Стерлинг провоцирует Петра, это было ожидаемо. Слабости свои он давно уже показывает. И его нежелание биться с Петром. Он очень хотел, чтобы Петя проиграл кому-нибудь, поскольку он крайне неудобен Стерлингу стилистически. Но UFC не оставляет ему шансов. Придётся драться за пояс с Петром.

Несмотря на то что он не хочет этого боя, Алджэмейн хорошо к нему готовится. Зачётно, что он набрал хорошую форму. Думаю, что первые два раунда Стерлинг будет опасен. Как ни крути, у него есть козыри. Он может забрать спину. Он – финишёр. Того же Сэндхагена он финишировал за минуту… Нельзя его списывать со счетов. Верим в Петра, нужно, чтобы он показал свой класс. Больше от него ничего не требуется», — сказал боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев.

«На самом деле, смена соперника в короткие сроки всегда сказывается, потому что ты готовишься на одного, а тебе дают другого. Но опять же, если мы берём Алексея Олейника, из всех бойцов, выступающих в UFC, никто не может похвастать таким опытом, как он. Поэтому в его случае это не так сильно скажется, как мне кажется, потому что у него, повторюсь, колоссальный опыт выступлений в различных турнирах. У него есть опыт проведения трёх боёв за вечер.

Алексей был готов драться в любую секунду с любым соперником. Это и делает его Алексеем Олейником. Насколько я знаю, сейчас Алексею тяжело. Многие бойцы его изучили и подобрали ключи. Поэтому я болею за Алексея и надеюсь, что у него всё получится в этом бою. А ещё хотел добавить по срокам: короткие они или нет, самое главное, чтобы была функциональная подготовка на уровне. То есть, если он физически хорошо готов, то, по сути, неважно, какой соперник будет у вас. Поэтому, если Алексей будет хорошо подготовлен физически, надеюсь на его победу», — сказал знаменитый боец Александр Шлеменко.