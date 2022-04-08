Лига не рискнула на стердауны накануне. Бросится ли россиянин на дерзкого американца? Подробности — на «Чемпионате».

UFC 273: Стерлинг разрыдался во время взвешивания. Пётр — уложился в вес Бою быть! Видео

В ночь на 10 апреля 2022 года на «VyStar Veterans Memorial Arena» в США состоится турнир UFC 273. В главном бою вечера действующий чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски подерётся с Чэн Сон Джоном. В соглавном поединке турнира обладатель пояса в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг встретится с временным чемпионом — россиянином Петром Яном. Одним из наиболее ожидаемых поединков станет противостояние шведского бойца российского происхождения Хамзата Чимаева и бразильца Гилберта Бёрнса в полусреднем весе.

Но не меньше, чем сами бои, фанаты ожидают процедуру взвешивания, которая должна закончиться дуэлями взглядов. Случится ли потасовка между Яном и Стерлингом? Будет ли чудачить Чимаев? Всё в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.