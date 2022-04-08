UFC 273: Стерлинг разрыдался во время взвешивания. Пётр — уложился в вес Бою быть! Видео

В ночь на 10 апреля 2022 года на «VyStar Veterans Memorial Arena» в США состоится турнир UFC 273. В главном бою вечера действующий чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски подерётся с Чэн Сон Джоном. В соглавном поединке турнира обладатель пояса в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг встретится с временным чемпионом — россиянином Петром Яном. Одним из наиболее ожидаемых поединков станет противостояние шведского бойца российского происхождения Хамзата Чимаева и бразильца Гилберта Бёрнса в полусреднем весе.
Но не меньше, чем сами бои, фанаты ожидают процедуру взвешивания, которая должна закончиться дуэлями взглядов. Случится ли потасовка между Яном и Стерлингом? Будет ли чудачить Чимаев? Всё в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.
Уложился в необходимые цифры и Хамзат Чимаев, на взвешивании выглядящий чрезвычайно спокойно.
Пётр Ян успешно сделал вес!
Наш Пётр Ян успешно делает нужный вес! Теперь ничего не помешает провести грандиозный реванш!
Алджэмейн Стерлинг сделал вес
Соперник Петра Яна, американец Алджэмейн Стерлинг успешно сделал нужный вес. И очень обрадовался, подняв руки и закричав!
Бойцы идут не «по очереди» — на весы встают спортсмены из разных боёв, никакой системности не наблюдается. Пока всем удаётся сделать вес.
Корейский Зомби Чэн Сон Джон повторил результат своего оппонента по главному бою турнира — 144,5 фунтов.
Первым на весы вышел Александр Волкановский и показал 144,5 фунтов. Профи!
Первые бойцы появятся в зале с установленными весами уже через 3-4 минуты. Держим кулаки за наших партней. Ну и за то, чтобы Стерлинг не слился…
Ребята, сейчас в Неваде раннее утро, ещё нет шети часов. И почти все бойцы минувшую ночь провели в невороятных муках, сгоняя последние граммы. Кому не удастся уложиться в лимит?
Стерлингу не избежать дуэли взглядов с Петром Яном
Накануне лига UFC пошла не беспрецедентный шаг, отменил дуэли взглядов. Неужели так боятся, что Пётр раберётся с Алджо ещё до октагона? Сегодня же после церемонии взвешивания этого не избежать. Посмотрим, как поведут себя изнурённые весогонкой бойцы.
Какие веса нужно сделать нашим парням?
Проще всех Алексею Олейнику, выступающему в тяжёлой весовой категории. Его лимит — 120,2 килограмма (265 фунтов), «боевой» вес Алексея насчитывает намного меньше. Таким образом, нашему ветерану не стоит нервничать.
Пётр Ян, которому предстоит бой за пояс в легчайшем весе, на весах не должен превысить порог в 61,23 кг (135 фунтов).
Шведский боец с российскими корнями Хамзат Чимаев, который будет драться с Гилбертом Бёрнсом, обязан уложиться в лимит полусредней весовой категории — 77,11 кг (170 фунтов).
Пётр Ян поговорил с «Чемпионатом». Как, кстати, и Стерлинг
Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг перед очным поединком поговорили с журналистами «Чемпионата». Оба интервью получились максимально интересными.
7 интересных фактов о Хамзате Чимаеве. Видео
Хамзат Чимаев яркой кометой ворвался на небосклон UFC. Молотил рекорды и соперников. Но совершенно не факт, что вы знаете все любопытные детали его жизни и карьеры. Об этом, в нашем видео:
Екатеринбург поддерживает Петра Яна!
Команда Петра Яна вместе с фанатами поддержали временного чемпиона UFC перед поединком с Алджэмейном Стерлингом.
В Екатеринбурге на одной из оживлённых трасс разместили восемь огромных баннеров с изображением Петра Яна, логотипом бойцовского клуба «Архангел Михаил» и фразой «Одна команда — одна цель».
В чём придёт Стерлинг на взвешивание? Шлем уже был
Алджэмейн Стерлинг поразил публику на пресс-конференции, принеся с собой шлем для американского футбола. Естественно, американец обыграл запрещённый удар коленом, полученный от Петра Яна в первом бою. Что Стерлинг принесёт на взвешивание?
6000 человек устроили флешмоб в поддержку Петра Яна
Сегодня, 8 апреля, ранним утром в Екатеринбурге шесть тысяч человек устроили совместную зарядку под трек Басты «Стволок за поясок», под которую чемпион UFC, россиянин Пётр Ян выходит на свои поединки.
В концертном зале «Сима-Ленда» во время тренировки транслировали лучшие моменты выступлений бойца клуба «Архангел Михаил» в UFC.
Полный кард турнира UFC 273
Основной кард
- Александр Волкановски — Чэн Сон Джон (полулёгкий вес);
- Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);
- Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);
- Маккензи Дёрн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);
- Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес).
Предварительный кард
- Йен Гэрри — Дэриан Викс (полусредний вес);
- Жаирзиньо Розенстрайк — Марчин Тыбура (тяжёлый вес);
- Аспен Лэдд — Ракель Пеннингтон (женский легчайший вес);
- Микки Галл — Майк Мэлотт (полусредний вес).
Ранние прелимы
- Алексей Олейник — Джаред Вандераа (тяжёлый вес);
- Энтони Эрнандес — Джошуа Фремд (средний вес);
- Пиера Родригез — Кей Хансен (женский минимальный вес);
- Хулио Арсе — Даниэль Сантос (легчайший вес).
«Готов!» Чимаев оценил форму Яна
Хамзат Чимаев встретился с Петром Яном в преддверии старта турнира UFC 273. Соответствующим видео в своих социальных сетях поделилась пресс-служба промоушена.
В какой-то момент Хамзат и Пётр в шутку начали борьбу друг с другом, после чего Чимаев, обратившись к Яну, заявил: «Готов».
Ян и Стерлинг едва не сцепились после пресс-конференции
Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг едва не устроили потасовку на пресс-конференции, состоявшейся накануне. Американец устроил шоу, заявившись на неё в шлеме и с правилами ММА, а затем продемонстрировал навыки общения на русском языке. Правда, по большей части это были не самые приятные выражения.
Подробности:
UFC 273: Ян — Стерлинг. Когда начнётся процедура взвешивания
Процедура взвешивания участников турнира UFC 273 с главным боем Алекс Волкановски — Чэн Сон Джон начнётся ориентировочно в 15:50 по московскому времени.
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