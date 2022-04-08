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UFC 273: Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс, процедура взвешивания и дуэли взглядов

UFC 273: Стерлинг разрыдался во время взвешивания. Пётр — уложился в вес Бою быть! Видео
Игорь Брагин
UFC 273: Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, взвешивание
Комментарии
Лига не рискнула на стердауны накануне. Бросится ли россиянин на дерзкого американца? Подробности — на «Чемпионате».

В ночь на 10 апреля 2022 года на «VyStar Veterans Memorial Arena» в США состоится турнир UFC 273. В главном бою вечера действующий чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски подерётся с Чэн Сон Джоном. В соглавном поединке турнира обладатель пояса в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг встретится с временным чемпионом — россиянином Петром Яном. Одним из наиболее ожидаемых поединков станет противостояние шведского бойца российского происхождения Хамзата Чимаева и бразильца Гилберта Бёрнса в полусреднем весе.

Но не меньше, чем сами бои, фанаты ожидают процедуру взвешивания, которая должна закончиться дуэлями взглядов. Случится ли потасовка между Яном и Стерлингом? Будет ли чудачить Чимаев? Всё в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.

Пётр Ян успешно сделал вес! Какие веса нужно сделать нашим парням? Полный кард турнира UFC 273 UFC 273: Ян — Стерлинг. Когда начнётся процедура взвешивания
Live Александр Фролов

Уложился в необходимые цифры и Хамзат Чимаев, на взвешивании выглядящий чрезвычайно спокойно.

16:10 Александр Фролов

Пётр Ян успешно сделал вес!

Наш Пётр Ян успешно делает нужный вес! Теперь ничего не помешает провести грандиозный реванш!

16:08 Александр Фролов

Алджэмейн Стерлинг сделал вес

Соперник Петра Яна, американец Алджэмейн Стерлинг успешно сделал нужный вес. И очень обрадовался, подняв руки и закричав!

16:06 Александр Фролов

Бойцы идут не «по очереди» — на весы встают спортсмены из разных боёв, никакой системности не наблюдается. Пока всем удаётся сделать вес.

16:03 Игорь Брагин

Корейский Зомби Чэн Сон Джон повторил результат своего оппонента по главному бою турнира — 144,5 фунтов.

16:02 Игорь Брагин

Первым на весы вышел Александр Волкановский и показал 144,5 фунтов. Профи!

15:57 Игорь Брагин

Первые бойцы появятся в зале с установленными весами уже через 3-4 минуты. Держим кулаки за наших партней. Ну и за то, чтобы Стерлинг не слился…

15:53 Игорь Брагин

Ребята, сейчас в Неваде раннее утро, ещё нет шети часов. И почти все бойцы минувшую ночь провели в невороятных муках, сгоняя последние граммы. Кому не удастся уложиться в лимит?

15:37 Игорь Брагин

Стерлингу не избежать дуэли взглядов с Петром Яном

Накануне лига UFC пошла не беспрецедентный шаг, отменил дуэли взглядов. Неужели так боятся, что Пётр раберётся с Алджо ещё до октагона? Сегодня же после церемонии взвешивания этого не избежать. Посмотрим, как поведут себя изнурённые весогонкой бойцы.

15:32 Александр Фролов

Какие веса нужно сделать нашим парням?

Проще всех Алексею Олейнику, выступающему в тяжёлой весовой категории. Его лимит — 120,2 килограмма (265 фунтов), «боевой» вес Алексея насчитывает намного меньше. Таким образом, нашему ветерану не стоит нервничать.

Пётр Ян, которому предстоит бой за пояс в легчайшем весе, на весах не должен превысить порог в 61,23 кг (135 фунтов).

Шведский боец с российскими корнями Хамзат Чимаев, который будет драться с Гилбертом Бёрнсом, обязан уложиться в лимит полусредней весовой категории — 77,11 кг (170 фунтов).

15:18 Александр Фролов

Пётр Ян поговорил с «Чемпионатом». Как, кстати, и Стерлинг

Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг перед очным поединком поговорили с журналистами «Чемпионата». Оба интервью получились максимально интересными.

«Этот Трилишвили, Дровалишвили…» Жёсткое интервью с Петром Яном — про врагов и друзей «Этот Трилишвили, Дровалишвили…» Жёсткое интервью с Петром Яном — про врагов и друзей
«Попросил бы Яна секундировать меня». Интервью со Стерлингом о Петре и хейтерах из России «Попросил бы Яна секундировать меня». Интервью со Стерлингом о Петре и хейтерах из России
15:17 Игорь Брагин

7 интересных фактов о Хамзате Чимаеве. Видео

Хамзат Чимаев яркой кометой ворвался на небосклон UFC. Молотил рекорды и соперников. Но совершенно не факт, что вы знаете все любопытные детали его жизни и карьеры. Об этом, в нашем видео:

15:15 Александр Фролов

Екатеринбург поддерживает Петра Яна!

Команда Петра Яна вместе с фанатами поддержали временного чемпиона UFC перед поединком с Алджэмейном Стерлингом.

В Екатеринбурге на одной из оживлённых трасс разместили восемь огромных баннеров с изображением Петра Яна, логотипом бойцовского клуба «Архангел Михаил» и фразой «Одна команда — одна цель».

15:13 Александр Фролов

В чём придёт Стерлинг на взвешивание? Шлем уже был

Алджэмейн Стерлинг поразил публику на пресс-конференции, принеся с собой шлем для американского футбола. Естественно, американец обыграл запрещённый удар коленом, полученный от Петра Яна в первом бою. Что Стерлинг принесёт на взвешивание?

15:10 Игорь Брагин

6000 человек устроили флешмоб в поддержку Петра Яна

Сегодня, 8 апреля, ранним утром в Екатеринбурге шесть тысяч человек устроили совместную зарядку под трек Басты «Стволок за поясок», под которую чемпион UFC, россиянин Пётр Ян выходит на свои поединки.

В концертном зале «Сима-Ленда» во время тренировки транслировали лучшие моменты выступлений бойца клуба «Архангел Михаил» в UFC.

15:03 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC 273

Основной кард

  • Александр Волкановски — Чэн Сон Джон (полулёгкий вес);
  • Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);
  • Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);
  • Маккензи Дёрн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);
  • Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес).

Предварительный кард

  • Йен Гэрри — Дэриан Викс (полусредний вес);
  • Жаирзиньо Розенстрайк — Марчин Тыбура (тяжёлый вес);
  • Аспен Лэдд — Ракель Пеннингтон (женский легчайший вес);
  • Микки Галл — Майк Мэлотт (полусредний вес).

Ранние прелимы

  • Алексей Олейник — Джаред Вандераа (тяжёлый вес);
  • Энтони Эрнандес — Джошуа Фремд (средний вес);
  • Пиера Родригез — Кей Хансен (женский минимальный вес);
  • Хулио Арсе — Даниэль Сантос (легчайший вес).
15:01 Игорь Брагин

«Готов!» Чимаев оценил форму Яна

Хамзат Чимаев встретился с Петром Яном в преддверии старта турнира UFC 273. Соответствующим видео в своих социальных сетях поделилась пресс-служба промоушена.

В какой-то момент Хамзат и Пётр в шутку начали борьбу друг с другом, после чего Чимаев, обратившись к Яну, заявил: «Готов».

14:52 Игорь Брагин

Ян и Стерлинг едва не сцепились после пресс-конференции

Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг едва не устроили потасовку на пресс-конференции, состоявшейся накануне. Американец устроил шоу, заявившись на неё в шлеме и с правилами ММА, а затем продемонстрировал навыки общения на русском языке. Правда, по большей части это были не самые приятные выражения.

Подробности:

Стерлинг предохранился. Американец встал перед Петром Яном на колени и надел шлем Стерлинг предохранился. Американец встал перед Петром Яном на колени и надел шлем
14:50 Игорь Брагин

UFC 273: Ян — Стерлинг. Когда начнётся процедура взвешивания

Процедура взвешивания участников турнира UFC 273 с главным боем Алекс Волкановски — Чэн Сон Джон начнётся ориентировочно в 15:50 по московскому времени.

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