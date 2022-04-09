Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 жёстких фактов о Чимаеве

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273. В главном поединке Алекс Волкановски встретится с Корейским Зомби, а в мейн-карде Хамзат Чимаев сразится с Гилбертом Бёрнсом. Рассказываем самые интересные факты о Чеченском викинге, о которых вы могли не знать.

Шрам на лице появился в детстве

История появления шрама на губе – из детства: когда Чимаеву было два года, он упал с лестницы на бетон. Боец не помнит инцидент, но после падения он не отделался только шрамом. Хамзат остался без верхних зубов и сломал нос, который теперь не дышит с одной стороны.

Выступал под другой фамилией

Первый бой в смешанных единоборствах и карьеру в борьбе спортсмен провёл как Хамзат Гериханов. С этой фамилией он ходил большую часть жизни. «Дома у них с сестрой была материнская фамилия, а потом сюда переехали – поменяли на отцовскую», – объяснял брат бойца Артур Чимаев в интервью «Матч ТВ».

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В Швеции сменил минимум три места работы

После переезда с братом устроился на фабрику по изготовлению морозильников, где работал на погрузчике. Боец вспоминал, что там он впахивал с понедельника по субботу по 8-10 часов, но зарабатывал неплохие деньги – $ 2-2,5 тыс. (140-175 тысяч рублей) в месяц. Также Чимаев был охранником в ночном клубе и доме для бывших заключённых, которые пока не получили квартиру. При этом на работе у Борза не было проблем и серьезных конфликтов – всё решалось на словах.

Чимаев проигрывал до ММА

Известен как минимум один случай, когда Чимаев проигрывал. Это случилось на турнире по греко-римской борьбе. Чеченский викинг с травмой вышел на поединок бронзового призёра чемпионата мира Закариаса Берга. Хамзат усугубил повреждение и при счёте 0:8 проиграл решением врача об остановке схватки.

Ворвался в UFC как никто ранее

За первые четыре боя получил четыре бонуса за выступление вечера, донёс до соперников 254 удара, а пропустил всего два, оба – в первом поединке. Всего Чимаев провёл в октагоне 12 минут и 54 секунды, меньше, чем Гилберт Бёрнс в последнем бою со Стивеном Томпсоном.

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Ввязывался в уличные драки

Досталось наркоторговцам, которые показывали бойцу средние пальцы. «Я подошёл, спросил, зачем они так делают. Один схватил меня за куртку, и я его ударил. Второй тоже напал, его тоже ударил и ушёл. Потом они заявили на меня в полицию, были проблемы», – вспоминал файтер в интервью «Ушатайке». А однажды Хамзат нарвался на вооружённого мужчину. Тот сказал Викингу что-то неприятное, началась драка, и противник достал нож. «Пришлось его избить. Это посчитали самозащитой», – говорил Хамзат.

Ездил в Ирландию за Конором

В 2018-м Чимаева так разозлил Конор, что Хамзат отправился в Ирландию, чтобы заставить Ноториуса ответить за слова в адрес Хабиба. Окончательно Борза добила новость о том, что Мак уронил в спарринге чеченского бойца Аюба Магомадова.

«У меня в голове такая каша создалась – полететь и встретить его на улице у зала. Но в аэропорту не позволили попасть на территорию Ирландии, сказали, что нет разрешения. Отвезли в участок, там восемь-девять часов ждал, еды даже не принесли. Потом сказали, что нужно обратно в Швецию лететь. Хотелось врезать Конору. Многие думали, что хочу помочь ему с подготовкой к бою с Хабибом, но это не так», – рассказывал Хамзат.