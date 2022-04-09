Постаревший Головкин с трудом одолел корявого японца. Идея третьего боя с Канело — абсурд

9 апреля состоялось долгожданное возвращение Геннадия Головкина на профессиональный ринг. Отметившему вчера 40-летие казахстанцу противостоял японец Риото Мурата, владеющий поясом чемпиона мира по версии WBA. Таким образом, нас ждал объединительный бой за пояса WBA, IBF и IBO.

С момента поражения Канело Альваресу казахстанский боксёр провёл три боя. Он нокаутировал Стива Роллса, спорным решением одержал победу над Сергеем Деревянченко. Благодаря этому триумфу Головкин стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO. А в конце 2020 года Геннадий одолел польского бойца Камила Шеремета. Поляк отказался продолжать бой после 7 раундов.



Изначально GGG должен был встретиться с Муратой 29 декабря 2021 года, но его перенесли из-за ограничений на въезд в Японию, связанных с новым штаммом коронавируса. Что касается самого японского бойца, то он является олимпийским чемпионом игр в Лондоне в 2012 году. Риото провёл 18 боёв, одержал 16 побед и потерпел два поражения. 13 из 16 успешных схваток закончились нокаутом. Чемпионский пояс WBA он завоевал в матче-реванше с Хассаном Н’Дамом Н’Жикамом, которому ранее проигрывал.

Геннадий Головкин и Риото Мурата Фото: Toru Hanai/Getty Images

Кроме того, Мурата проигрывал Робу Бранту, отдав ему пояс WBA. Однако японец смог впоследствии вернуть его, в реванше нокаутировав Бранта во втором раунде. С такими нокаутирующими данными мы были вправе ждать Big Drama Show, которое всегда обеспечивает Головкин.

Бой можно поделть на две части. Первые пять раундов шли под диктовку корявого японца, а после них Головкин прибрал инициативу к своим рукам. Начало поединка было сенсационным. Пока GGG пристреливался к своему визави, тот перебивал именитого бойца своими неуклюжими двойками. В итоге, казахстанец отступал назад, что несвойственно ему. Он только отвечал лёгкими ударами, которые не несли за собой никакой угрозы.

Геннадий пытался уработать Мурату на классе, проводя изящные связки наподобие правого апперкота с правым хуком. Но из-за того, что те удары не несли за собой ударной мощи, японец шёл тараном со своими корявыми двойками, которые как раз были мощными. Уже в третьем раунде Головкин был покрасневшим и даже немного измотанным. Казалось, что Мурата отправит GGG на пенсию. Тем более Риото сам задавал темп боя, который был явно не по душе гостю из Казахстана.

Геннадий Головкин и Риото Мурата Фото: Toru Hanai/Getty Images

Но в конце пятого раунда случился переломный момент. Японец немного устал, что было заметно по количеству промахов. А Головкин наконец-то провёл мощную двойку. Это стало предзнаменованием возращения прежнего GGG. Начиная с шестого раунда, Геннадий взвинчивал обороты. Он всё чаще проводил серии ударов, хотя они были не настолько мощными, как мы привыкли видеть в его исполнении. Теперь Риото был вынужден отступать к канатам, хотя он не отсиживался в защите, а отвечал редко и не метко. Первый чистый раунд в пользу Головкина.



Взвинчивание оборотов продолжилось в восьмом раунде. Именно тогда были первые сигналы, что бой закончится досрочно. Геннадий прижал японца к канатам и осыпал его мощными хуками. Но Мурата оказался не так-то прост. И в концовке он прибрал инициативу к своим рукам и воспользовался усталостью Головкина.



Следующая трёхминутка напомнила по своему содержанию восьмую. GGG снова начал осыпать Риото градом ударов. И во второй половине раунда Мурата перешёл в контрнаступление. Однако это длилось недолго, потому что Головкин припас для своего соперника правый хук, отправивший японца на канвас. Этот нокдаун стал первым и последним в бою, так как секунданты выбросили полотенце.

Геннадий Головкин с чемпионскими поясами Фото: Toru Hanai/Getty Images

Очередная победа Геннадия Головкина. Она вышла трудовой и даже волевой, если пользоваться футбольной терминологией. GGG отдал начало боя, хотя он известен тем, что деморализовывал своих оппонентов в первых трёх раундах.

Очень нетипичный поединок для 40-летнего бойца. После объявления победителя Головкин не сказал ни слова про Канело Альвареса, ровно как и про свои дальнейшие планы. Возможно, он понимает, что в текущей форме не вывезет третий бой с Канело.



Если GGG даст мексиканцу столько же свободы, сколько он сегодня дал Мурате, то Головкин просто не дотянет даже до шестого раунда и отправится прямиком в больницу. Судьба ему уготовила хороший подарок на 40-летие в виде престижного пояса WBA. Идеальный момент, чтобы заявить о завершении карьеры. Иначе дальше будет сложнее и хуже.