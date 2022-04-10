Сабмишен Олейника назвали скручиванием шеи. Но дядя Лёша победил более изощрённым приёмом

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) проходит турнир UFC 273. В главном поединке Алекс Волкановски встретится с Корейским Зомби, а в со-главном событии вечера Пётр Ян проведёт реванш с Алджэмейном Стерлингом. В прелимах Алексей Олейник победил Джареда Вандераа – бой закончился уже в первом раунде благодаря мастерскому сабмишену российского ветерана.

44-летний Олейник заманил Вандераа в партер и провёл удушение через руку американца. В официальные протоколы UFC приём занесли как neck crank from scarf hold – скручивание шеи из захвата шарфом. На самом деле, дядя Лёша исполнил приём воздействия на диафрагму – сабмишен настолько крутой, что после поединка Вандераа подошёл к Олейнику и попросил повторить.

Джареду стоило посмотреть обзор от Олейника, который дядя Лёша записал ещё восемь лет назад для канала Blood and Sweat. На видео он подробно объясняет, в чём секрет и отличия от того самого ущемления шеи.

Права на видео принадлежат Blood and Sweat. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале bloodandsweatmma.

«Приём – безумно простой, но в своей простоте он настолько мелконюансовый, что почему-то люди пробуют и начинают делать неправильно. Часто вижу, что его пытаются назвать neck crank. Это не скручивание шеи, потому что на неё воздействие минимальное. Шея здесь выполняет только роль рычага, за который я держу. Всё воздействие происходит на диафрагму, которая за счёт сжатия создаёт вакуум лёгких. Диафрагма не сможет втягивать воздух в лёгкие – человек просто не дышит. Не передавливаются никакие кадыки или дыхательные пути, просто человек физически не может вдохнуть воздух», – объяснил Олейник.

Далее легендарный боец объяснил, как именно проводить этот приём технически. Если упростить, то необходимо нанести воздействие на находящуюся под грудью диафрагму. Для этого из бокового удержания нужно максимально точечно надавить на конкретную зону с помощью захвата шеи. Достаточно сравнить с видео сабмишена на UFC 273, чтобы понять – это то самое удушение.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в паблике UFC Russia в ВК.

После поединка шокированный Вандераа подошёл к Олейнику и попросил объяснить, как проводить этот приём. Дяде Лёше не жалко – показал прямо на Джареде. Возможно, американец применит новые знания уже в следующем поединке. Правда, не факт, что этот бой состоится в UFC – после четырёх поражений в пяти поединках напрашивается увольнение.