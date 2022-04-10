Волкановски разбил Корейского Зомби в пух и прах. Чемпиону просто не с кем драться

Утром 10 апреля закончился турнир UFC 273. В главном бою встретились чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски и Чон Чхан Сон, известный по прозвищу Корейский Зомби. Изначально Волкановски должен был встретиться в третий раз с Максом Холлоуэем, но Макс снялся из-за травмы. И спасать положение был призван Корейский Зомби.

Австралиец провёл две успешные защиты пояса. Сначала он одолел Холлоуэя спорным решением в матче-реванше, из-за чего Максу пообещали третий бой. А осенью прошлого года Александр доказал закономерность владения поясом, став со-автором одного из лучших поединков года вместе с Брайаном Ортегой. Тогда Волкановски непостижимым образом выбирался из удушающих Ортеги, а также разбивал его в стойке.

Что касается Зомби, то он является четвёртым номером рейтинга дивизиона. Это стало возможным благодаря победе над Дэном Иге. У корейца небезупречная статистика — 17-6, однако стоит отметить, что большинство поражений было допущено до службы в армии. После неё Сон нокаутировал Ренату Карнейро и Фрэнки Эдгара, что укрепило его позиции. Тем не менее, на бумаге Зомби являлся явным аутсайдером.

Начало боя было крайне осторожным. Бойцы обменивались одиночными ударами и двойками. Небольшое преимущество было на стороне чемпиона. Но в конце раунда Волкановски прибавил. Сначала он прижал Зомби к сетке, едва не сделав тейкдаун. Затем он протряс корейца левым хуком и лоу-киком. Первый отрезок забрал австралиец.

Фото: Cooper Neill/Getty Images

Второй раунд начался в аналогичном первой пятиминутке ключе — осторожные размены. Но преимущество чемпиона проявлялось в виде скорости и мощи ударов. Зомби заведомо уступал по этим показателям, что отражалось на его помятом лице. Тем не менее, он пытался рубиться в стойке, что увенчалось для него провалом. В середине раунда Волкановски смог потрясти правым хуком. Зомби пошатнулся, но устоял. После чего Алекс прижал Сона к сетке и сделал тейкдаун. Чемпион продержал претендента в партере едва ли не до самого конца раунда. Вторая пятиминутка так же осталась за австралийцем.

В третьем отрезке боя переломного момента не случилось. Однако Зомби пытался взять своё в ударных обменах. Но чемпион на то и чемпион, чтобы вести поединок и избегать таких эпизодов. Волкановски замедлил темп боя и сделал тейкдаун в середине раунда. А в самом конце Алекс отправил Зомби в нокдаун правым оверхендом и пытался финишировать его досрочно. Но ему не хватило времени.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Рефери Херб Дин был не уверен в продолжении поединка и вызвал врача, чтобы проверить состояние Зомби. Кореец всё-таки вышел на четвертый раунд, чего лучше бы не делал. Волкановски после короткого диалога с корейцем выключил сентименты и закончил дело. Он потряс его правым прямым в челюсть. Херб Дин не выдержал и остановил бой на 45-й секунде четвёртого раунда.

Это 21-я победа подряд для Волкановски и третья успешная защита пояса. Этот триумф вышел очень убедительным. Так он напомнил о закономерности третьего места в рейтинге вне зависимости от весовых категорий.

Кто же его остановит? И кому это по силам? Видимо, вся надежда на Макса Холлоуэя, который до сих пор залечивает травму. А пока что выдыхаем и едем дальше.