Ян и Стерлинг обманули мир и фанатов. Их бой – огромное разочарование

До начала боя россиянин и американец очень много шумели и хайповали, но в октагоне всё вышло максимально уныло.

Соглавный бой турнира UFC 273 за титул в легчайшем весе между Алджэмейном Стерлингом и Петром Яном завершился довольно спорным судейским вердиктом. Раздельным решением судей победу отдали американскому спортсмену, что вызвало негодование у 29-летнего уроженца Дудинки. «Я считаю, что я выиграл этот бой. Вы меня обокрали! Я считаю, что я выиграл три раунда из пяти: первый, четвёртый и пятый. Мне нужен рематч», — заявил донельзя расстроенный Ян сразу после объявления судейских оценок.

Однако вдаваться в правомерность победы Стерлинга сейчас не очень хочется. Сколько людей, столько и мнений. Например, тот же глава UFC Дана Уайт заявил, что по его мнению россиянин должен был выигрывать со счётом 48:47. Но само качество и зрелищность (а вернее практически полное её отсутствие) боя разочаровали куда сильнее, чем непосредственный факт поражения российского бойца.

У противостояния Яна и Стерлинга была богатая и насыщенная история. Первая встреча бойцов октагоне завершилась большим скандалом и абсолютно нелепым поражением Петра. За 31 секунду до конца четвёртого раунда россиянин допустил запрещённый удар коленом и получил дисквалификацию, которая лишила его титула. Реванша пришлось ждать больше года.

И на протяжении всего этого времени пиар-компания по раскрутке повторного боя с участием россиянина и американца велась на самом высшем уровне. Конфликт между бойцами зародился ещё до начала их первого боя, когда Ян и Стерлинг обменивались колкими фразами в прессе. Нелепое поражение россиянина в марте 2021 года добавило ещё больше остроты в их отношения со Стерлингом, а последующее снятие Алджэмейна с турнира UFC 267, где изначально и должен был состояться реванш, вывел конфликт на новый уровень.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

«Пожму ли руку Стерлингу перед боем? Нет, руку не пожму. Вражды у нас нет никакой, просто личностное неуважение. Вот и всё», — говорил Ян в интервью «Чемпионату» незадолго до сегодняшнего боя.

Затем состоялась яркая пресс-конференция, на которой чемпион UFC в легчайшем весе Стерлинг и обладатель временного титула Ян неоднократно обменялись словесными выпадами. Американец несколько раз прибегнул к грубым выражениям на русском языке, а также заявил, что намерен победить Яна в первом же раунде. И не просто победить, а задушить.

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«Я планирую задушить Яна в первом раунде. Не думаю, что у нас личный конфликт. Просто нет никакого уважения», — раздавал красноречивые обещания Стерлинг.

В результате бойцы умудрились едва не подраться ещё за несколько дней до своего появления в октагоне. После окончания пресс-конференции Пётр уже направлялся к выходу, однако затем увидел, что Стерлинг машет ему рукой. После этого он направился в сторону американского бойца. Чтобы предотвратить потасовку, в дело пришлось вмешаться охране. Даже банальная процедура взвешивания не обошлась без проявления эмоций. Стерлинг настолько эмоционально отреагировал на результат своего взвешивания, что сначала заплакал, а потом принялся кричать.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Учитывая всё вышесказанное и весь градус конфликта, сегодня все ожидали увидеть настоящее шоу, но по факту сам бой обернулся огромным разочарованием именно со зрительской точки зрения, даже близко не идя ни в какое сравнение со всем тем, что его окружало. Что мы увидели за 25 минут сражения бойцов в октагоне? Абсолютно скучнейший позиционный первый раунд (который в результате и оказался решающим для итоговой победы Стерлинга), затем два раунда по одному и тому же сценарию – Ян допускал ошибку и отдавал спину Стерлингу, после чего на протяжении долгого времени отбивался от атак соперника – и затем последние два раунда, в которых Пётр уже должен был форсировать события и уверенно забирать обе пятиминутки. Так оно и случилось, но при этом никакой тотальной доминации от российского бойца мы не дождались даже в этих раундах.

Бой Яна и Стерлинга смотрелся ещё унылее на фоне предыдущего сражения на UFC 273. В полусреднем весе потрясающую зарубу устроили Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс. На протяжении всего поединка бойцы обменивались яркими сериями ударов, подарив всем зрителям настоящий праздник. Кстати, именно их поединок и получил бонус в номинации «лучший бой вечера».

Фото: Cooper Neill/Getty Images

Показательно, что и бонусы за «лучшее выступление вечера» ушли другим бойцам. Денежный приз в размере $ 50 тыс. получили Александр Волкановски и Алексей Олейник. Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Волкановски победил Чон Чхан Сона в четвёртом раунде техническим нокаутом, а российский ветеран Алексей Олейник в первом раунде поймал Джареда Вандераа на болевой приём на шею.

Тогда как Пётр и Алджэмейн значительно уступили своим же громогласным выступлениям в медиаполе, обманув фанатов и весь мир. От них было слишком много хайпа и шума до боя, и слишком мало ярких действий в самом бое. Стерлинг так и не смог провести удушающий приём, который грозился оформить ещё в первом раунде, а у Яна не получилось забить соперника в стойке.