Поражение Яна лишило его друга $ 50 тыс.! Российский чемпион проиграл пари грузину

Поражение российского бойца легчайшего дивизиона Петра Яна в соглавном бою турнира UFC 273 от американца Алджэмейна Стерлинга обернулось финансовыми потерями для его близкого друга Анатолия Малыхина. 34-летний уроженец Кемерово потерял $ 50 тыс. в результате неоднозначного вердикта судей, которые своим раздельным решением сегодня присудили победу Стерлингу.

Секундантом американского спортсмена в бою с Яном выступал 31-летний грузин Мераб Двалишвили, который за несколько недель до сегодняшнего поединка отметился мощным заявлением в своих социальных сетях. В конце марта грузинский боец UFC оставил в адрес Яна комментарий следующего содержания: «Я буду очень сильно смеяться, когда Стерлинг разберёт тебя и отправит обратно в Россию. Мы ждём тебя».

Дерзкие заявления Двалишвили принесли ожидаемый эффект. Внимание к бою возросло, а российский боец смешанных единоборств Малыхин, действующий чемпион лиги ONE FC в тяжёлом весе, даже предложил грузину заключить пари на исход поединка. «Мераб Двалишвили, погнали спор по 50 тысяч долларов, или ты будешь исполнять как твой дружок?» — написал Малыхин с явным намёком на недавнее поведение Стерлинга, который в октябре прошлого года ушёл от боя с Яном, снявшись с турнира UFC 267, где изначально и должен был состояться реванш.

К чести грузинского спортсмена, необходимо заметить, что Мераб согласился и принял вызов Малыхина. В этой ситуации Двалишвили на смутили даже котировки букмекеров, которые видели именно Яна явным фаворитом сегодняшнего боя. Стоит заметить, что у различных компаний были разные котировки, но общий вид сводился к тому, что на победу Яна давали около 1,2-1,4, тогда как на победу Стерлинга давали больше четырёх, что является целой пропастью для букмекерского бизнеса. Но представляющий команду SERRA-LONGO FIGHT TEAM Двалишвили поверил в своего друга и зарядил на него $ 50 тыс.

И Стерлинг не подвёл грузинского спортсмена, заодно принеся ему солидное денежное вознаграждение. Через несколько часов после завершения боя Малыхин сам посредством социальных сетей запросил у Двалишвили номер карты, по которой можно совершить денежный перевод.

Любопытно, что подписчики Малыхина, увидев последствия его поражения в споре с грузином, начали предлагать россиянину компенсировать финансовые издержки. «Толян, победа была наша, так что можно, но я хоть как-то поддержу тебя в споре. Скинь номер карты, пожалуйста», — написал один из подписчиков Малыхина в его «инстаграме». На что одержавший 10 побед без единого поражения на профессиональном уровне в MMA Малыхин записал видеообращение: «Пацаны, всем спасибо, кто говорит, чтобы я кидал номер карты. С мира по нитке. 50к – не такие большие деньги. Но спасибо, что такие люди есть у меня в друзьях, кто готовы помочь», — рассказал Малыхин. «Всё чётко, вывезем», — добавил Анатолий уже в текстовом варианте.