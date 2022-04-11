«Не судейское, а режиссёрское решение». Друг Яна считает нечестным поражение Стерлингу

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоялся турнир UFC 273. В главном поединке Алекс Волкановски нокаутировал Корейского Зомби, а в соглавном событии вечера Пётр Ян уступил Алджэмейну Стерлингу в реванше. Боец ACA Павел Гордеев в интервью «Чемпионату» объяснил, почему считает решение судей неправильным, и рассказал, повлияло ли на Яна отсутствие угловых.

– Считаете ли справедливым результат боя?

– Нет, потому что даже сам президент лиги говорит, что ошиблись судьи. Все понимают, что исход боя решал первый раунд. В нём давление было на стороне Петра, акцентированных ударов было больше у Петра. Тычки так называемые по защите – не знаю, зачем их считали. Я пересмотрел бой – три раунда ни по каким правилам нельзя было отдать Алджэмейну. Это не судейское, а больше какое-то режиссёрское решение. Может, хотели интригу какую-то сохранить, из-за этого первый раунд отдали.

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– То есть в первом раунде не было чего-то конкретного, за что Стерлингу могли его отдать?

– Да, да. Второй и третий раунд – определённо. Они были незрелищными, это было неинтересно смотреть. Активности не было никакой, он просто держал. Второй раунд минимально забрал, в третьем пытался что-то сделать, попытки, выходы на приёмы хоть какие-то были. Но чемпионские четвёртый и пятый раунды – по ним было видно, что Пётр забрал бой, вот и всё. Легитимность чемпиона под вопросом, когда такие бои.

– Второй и третий раунды забрал Стерлинг, четвёртый и пятый – Ян. Все – со счётом 10-9. Эти 10-9 – они равнозначны?

– Я думаю, да. Неважно, какие раунды ты забрал – по запискам важно общее их число. Но чемпионские раунды, если проигрываешь в одну калитку, какой это может быть чемпион? Грубо говоря, если бы бой продолжился, он бы ещё больше проиграл. Стерлинг просто реализовал свой план. Единственное, на что он рассчитывал, к чему готовился – это зайти за спину. Не рубиться с Петром, а показывать движение, будто удар будет, и пытаться за спину залазить и висеть. Он делал это два раунда, а ещё один ему подарили.

– Вас удивил Стерлинг, учитывая, как его недооценивали?

– Лично меня он не удивил. Я знал, что он сильный боец. Не люблю заранее победы приписывать, потому что раз на раз не приходится. Он дерётся в лучшей лиге мира, и все прекрасно знают, что он на уровне.

– В первом раунде Пётр не допустил ни одного успешного прохода в ноги, а в дальнейшем их было много. Как думаете, с чем это связано?

– Во втором раунде такой проход получился – бывают такие моменты: немного раскрылся, почувствовал соперника, зевнул, пропустил. А после второго раунда Петр подзатёк и проход более логично смотрелся. Уже потом по ходу Петя перестроился, перестал пытаться убить его, заряжаться. Он как чемпион перестроился по ходу боя, и у него получалось больше. Объективно, не потому что он мой друг. Все смотрят, забрал Ян первый раунд или нет, но если бы отдали победу Петру, было бы меньше споров.

– Отсутствие Кайрата Нурмаганбетова и Андрея Октябринского в углу Петра навредило ходу поединка?

– Возможно, как-то навредило, но Пётр очень хладнокровный парень, опытный. Он прошёл большую школу жизни и ментально очень силён. Не бывает мелочей в таких боях.

– Судя по всему, в будущем состоится трилогия. Над чем Пётр, на ваш взгляд, будет особенно кропотливо работать перед третьим боем со Стерлингом?

– Не знаю, над чем – до этих времён ещё надо дожить. Стерлинга Петру пока могут не дать. Я слышал, сейчас могут организовать бой Стерлинга с Диллашоу. Думаю, Ти Джей даже выиграет, и мне было бы интереснее посмотреть его бой с Петром.

– Думаете, Ян будет дожидаться исхода этого боя?

– Нет, дожидаться он определённо не будет, ему придётся драться по-любому. Я не знаю, как там всё устроено, но уверен, что он так просто это не оставит.