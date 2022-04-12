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Bellator 277: Вадим Немков — Кори Андерсон, как Андерсон побил Уокера, видео

«Подарок на Рождество». Соперник Немкова так колотил бразильца, что удивился Джон Джонс
Евгений Нарижный
Соперник Немкова поколотил Джонни Уокера
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Кори Андерсон отлупил Джонни Уокера, а теперь нацелен на $ 1 млн от Bellator.

В ночь с 15 на 16 апреля в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) пройдёт турнир Bellator 277. В главном поединке Эй Джей Макки встретится с Патрисиу Питбулем, а в соглавном событии вечера Вадим Немков подерётся с Кори Андерсоном.

Американский соперник российского чемпиона попал в Bellator после шести лет в UFC. В первых 10 поединках в промоушене Даны Уайта Кори набил скромные 6-4, но затем обрёл стабильность и выдал серию из четырёх побед. В конце этой серии Андерсону встретился Джонни Уокер – бразилец к тому моменту выиграл три поединка в UFC из трёх и в каждом забрал бонус за выступление вечера.

Фото: Getty Images

Уокер наверняка планировал продлить успех, но Андерсон совсем не похож на тех соперников, что были у Джонни. Бразильцу хватило 2 минуты и 50 секунд, чтобы финишировать Халила Раунтри, Джастина Ледета и Мишу Циркунова – было очевидно, что с Кори придётся повозиться.

Фаворитом в этом поединке был именно Уокер, но бой продлился меньше раунда. Соперники аккуратно разведывали обстановку примерно полторы минуты после начала поединка. Затем Андерсон включил «размахайку» и пытался донести до челюсти Джонни как можно больше ударов. После одного из попаданий рефери кинулся разнимать бойцов – не стал дожидаться, пока Кори изобьёт Уокера до потери сознания.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно в официальном сообществе UFC во «ВКонтакте».

Нокаут впечатлил всех топовых бойцов, которые рукоплескали Андерсону в «Твиттере». Больше всех восторгался Джон Джонс «Вот вам и ранний подарок на Рождество. Именно поэтому я позволяю всем этим полутяжам болтать, сколько они хотят», – написал Боунс.

Для заряженного Кори эта победа стала последней в UFC – затем его ждал нокаут от Яна Блаховича и уход в Bellator, где американец пока идёт без поражений, а все победы – досрочные. От локтей Андерсона пострадали Мелвин Манхуф и Довлетджан Ягшимурадов, а Райан Бейдер протянул в клетке с Кори лишь 51 секунду.

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Для Уокера поражение от Андерсона стало началом конца – в последних пяти поединках он выигрывал лишь один раз, а после боя с Джамалом Хиллом и вовсе стал объектом насмешек из-за нелепого выражения лица после нокаута.

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