«Ни руки, ни ноги не держали». Немков так устал, что не вышел на второй раунд. Видео

В ночь с 15 на 16 апреля состоится кульминация — финал Гран-при Bellator в полутяжёлом весе, в котором встретятся чемпион организации Вадим Немков и бывший боец UFC Кори Андерсон. Ранее Немков имел опыт противостояния с будущей звездой организации Даны Уайта. Это был Иржи Прохазка, который сейчас является официальным претендентом на пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

Их встреча состоялась в далёком 2015 году, в рамках японского промоушена RIZIN. Тогда тоже проходил Гран-при. Но его регламент был куда более жёсткий. Если в Bellator три боя растягиваются на один год, то в RIZIN рамки гораздо строже. 29 декабря был первый бой, а 31 декабря — полуфинал и финал в один день.

Первую схватку Вадим провёл против серба Горана Рельича, которого нокаутировал в первом раунде. А Прохазка за 1,5 минуты нокаутировал олимпийского чемпиона по дзюдо Сатоши Ишии, которого ранее побеждал Фёдор Емельяненко. Формат боёв в этом Гран-при был специфичным: первый раунд длился 10 минут, а второй — 5 минут.



Тогда бойцам было по 23 года. Прохазка выше Немкова на 10 см, но на весах Вадим обошёл Иржи — 99,6 кг против 96 кг. Тем не менее чешский боец выглядел заметно крупнее нашего спортсмена.

Видео доступно на канале RIZIN FIGHTING FEDERATION в YouTube. Права на видео принадлежат RIZIN FIGHTING FEDERATION.

С самого начала бойцы задали высокий темп. Из-за разницы в антропометрии Вадим пытался сближаться и проводить тейкдауны, что ему удавалось. После первого броска Немков вышел на гильотину, но Прохазка выбрался. Однако Вадим не оставлял попыток уложить Иржи на канвас. Потому спустя некоторое время россиянин сделал успешный проход в ноги, откуда чех умудрился выйти на армбар. Но Немков не сдался и уработал своего соперника в граунд-энд-паунд. Стартовый отрезок поединка остался за нашим бойцом.

Последующие попытки установить контроль в партере были менее успешными. В результате очередного прохода в ноги Прохазка развернул россиянина и вышел на удушающий со спины. К счастью, борцовская подготовка Немкова оказалась лучше чешской школы, и Вадим выбрался из этого положения. Но в стойке Иржи представлял большую опасность — 13 из 15 побед были одержаны нокаутом.

Фото: RIZIN FC

Потому Вадим совершил четвёртый по счёту тейкдаун зацепом ноги. Вместо того чтобы наконец-то установить контроль в партере и закончить раунд в таком положении, россиянин вышел на армбар. Более крупный Прохазка выбрался из него и устроил ад нашему бойцу. Попытки выхода на удушающий разбавлялись обстрелами сверху. Каким-то чудом Немков смог выбраться из чешских оков. Но на большее сил у Вадима не осталось.



За 30 секунд до конца раунда Иржи включился и начал осыпать нашего бойца ударами. Немков пропустил несколько тяжелых ударов, но ему удалось остаться на ногах. И на последних секундах россиянин поймал ногу Прохазки и повалил его на канвас. Вадим лёг на него, словно одеяло. Следом прозвучал гонг.



Чех встал и направился в свой угол, а россиянин остался лежать. Секунданты попытались привести его в чувства, но он не смог встать. Уровень истощения был настолько велик, что Немков не вышел на второй раунд, и бой был остановлен. Иржи Прохазка одержал очень непростую победу. Изнурительная 10-минутка с российским бойцом дала о себе знать в финале Гран-при, где Иржи проиграл Мо Лавалю нокаутом в первом раунде.

Фото: RIZIN FC

«Я вообще ничего не мог сделать. Я хотел опереться на руки. И меня, получается, ни руки, ни ноги не держали. Просто не мог встать. Такое бессилие и обесточивание. Первый день я выиграл, а во второй — выходил, и у меня было такое состояние — я просто засыпал и сидел. Там же нельзя пить энергетики. За этим следит человек в раздевалке. И получилось такое хреновое состояние. Всё вместе наложилось», — рассказывал Немков о том, что происходило в перерыве, в интервью журналисту Александру Лютикову.



Будет очень символично, если Вадим сможет выиграть Гран-при и защитить свой пояс от нападок Кори Андерсона, а Прохазка одолеет Гловера Тейшейру и станет чемпионом UFC. Хороший повод организовать реванш — чемпион против чемпиона. Посмотрим, что будет в июне.