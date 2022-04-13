Бойцов из России притесняют в Bellator. Нужно бежать в UFC

В ночь с 15 на 16 апреля по московскому времени в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) состоится турнир Bellator 277. В соглавном бою сойдутся чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и американец Кори Андерсон. На кону, помимо пояса чемпиона Bellator, стоит победа в Гран-при.
В течение 2021 года Немков взбирался по турнирной сетке Гран-при. В апреле он победил Фила Дэвиса единогласным решением судей, а в октябре сделал кимуру Юлиусу Англицкасу. В финале Вадима ждёт самый сложный и интересный соперник, да только последить за этим поединком легально не получится – Showtime заблокировал сигнал для Okko за несколько дней до схватки. Следить за событиями боя вы всё равно сможете — на нашем сайте.
Немкову повезло: Вадим уже держал пояс, поэтому титульный поединок с его участием возможен. Как ранее рассказывал Анатолий Токов, бойцы из России не смогут биться за пояс, если подходят к поединку в статусе претендента – именно поэтому новым соперником Гегарда Мусаси стал Джонни Эблен, а не Токов.
Вадим Немков и Кори Андерсон
Фото: Hans Gutknecht/Getty Images
Несправедливость может коснуться не только Анатолия. В лёгком весе к поясу близки Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий в случае победы над Брентом Примусом, а в тяжах о реванше с Бейдером мечтает Валентин Молдавский. Bellator невыгодно отодвигать россиян хотя бы потому, что Скотт Кокер наверняка хочет иметь в промоушене чемпиона с фамилией Нурмагомедов. Однако пока всё идёт к тому, что лига плавно откажется от всего, связанного с Россией.
Кокер будет до последнего стараться угодить всем, но вряд ли Скотт найдёт мотивацию помогать русским бойцам, когда Фёдор объявит о завершении карьеры. После этого президент лиги наверняка будет готов на любой исход и без проблем расторгнет контракты с Немковым и другими бойцами, если об этом попросят. Вадиму и другим россиянам нужно искать новые организации уже сейчас – и многим стоило бы задуматься о UFC.
Только в промоушене Даны Уайта Немков, Молдавский, Токов и бойцы из команды Хабиба смогут зарабатывать не меньше, чем в Bellator. И только там их будут ставить хоть в соглавный, хоть в главный поединок. Большинство русских в Bellator – состоявшиеся бойцы, которые не согласятся на «10+10», поэтому если UFC продолжит адекватную политику в их отношении, придётся хорошенько потратиться.
Дана Уайт
Фото: James Gilbert/Getty Images
Но каждый из бойцов Bellator с паспортом РФ несомненно усилит UFC. Магомед Магомедов здорово пригодится в легчайшем весе – Тигр наверняка сможет составить конкуренцию топам, а его трилогия с Петром Яном будет интересна даже Алджэмейну Стерлингу. Усман Нурмагомедов – хороший материал для Даны Уайта, из которого можно слепить нового чемпиона после Ислама Махачева, а Диана Авсарагова наведёт шум в женском наилегчайшем дивизионе – замахнуться на пояс при здоровой Валентине Шевченко вряд ли получится, но составить оппозицию Манон Фьоро и Кейси О’Нилл – вполне.
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