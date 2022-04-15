Гаджи Омаргаджиев тренируется у Фернанда Лопеса и готов побеждать с интервалом в неделю.

Поймал на болевой и попал в UFC. Российский боец из Парижа хочет побить рекорд Чимаева

В ночь с 16 на 17 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night. В главном поединке Висенте Люке встретится с Белалом Мухаммадом, а в соглавном событии вечера Гаджи Омаргаджиев подерётся с Кайо Борральо. Для обоих выходцев из претендентской серии Даны Уайта этот поединок станет дебютным в UFC.

Омаргаджиев получил контракт с организацией в октябре 2021-го благодаря победе над бразильцем Джанси Силвой. После нескольких лоукиков в исполнении Силвы Омаргаджиев перевёл схватку в партер и начал обрабатывать голову и корпус соперника в граунд-энд-паунде.

В конце раунда показалось, что Силва перехватил инициативу: он занял доминирующую позицию и нанёс несколько размашистых ударов, но в этот момент Омаргаджиев провёл болевой на колено – Джанси закричал и мгновенно постучал.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в паблике UFC во «ВКонтакте».

Победа далась Гаджи так легко, что боец не захотел откладывать дебют в UFC. Более того, Омаргаджиев заявил, что готов побить рекорд Хамзата Чимаева и провести следующий поединок уже через семь дней. К сожалению, слова Гаджи не перевели дословно, и его рвение не дошло до Даны Уайта. Но шанс побить рекорд Чимаева у него остаётся, несмотря на то что с интервалом в неделю уже дралась Лупита Годинез – девушка во втором поединке уступила.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Омаргаджиев тренировался в зале Фёдора Емельяненко в Старом Осколе, а теперь работает в MMA Factory у Фернанда Лопеса. Коуч Сириля Гана – ещё и менеджер Гаджи, поэтому будущее у бойца в UFC вырисовывается красочное.