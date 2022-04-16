Немков не победил, но сохранил пояс. И это идеальный расклад в его ситуации

Утром 16 апреля по московскому времени в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) состоялся турнир Bellator 277. В соглавном бою встретились чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и Кори Андерсон. На кону, помимо пояса, стояла победа в Гран-при.

Первый раунд внушал надежды российским болельщикам, которые смотрели поединок с повязкой на глазу и бутылкой рома в руках: легально это сделать было невозможно. Немков начал бой с активной работы в стойке – он навязывал Андерсону свою игру, старался доносить больше акцентированных ударов и, как выяснилось, выиграл этот раунд 10-9 на карточках судей.

Во второй пятиминутке Кори перехватил инициативу. У американца стали получаться проходы в ноги, он всё глубже завязывал Немкова в партере, откуда наносил тяжёлые удары по корпусу и голове, в том числе локтями. Нет сомнений, что раунд забрал Андерсон, а Вадим здесь защищался как мог.

Андерсон понял, что с Немковым нет смысла рубиться в стойке, поэтому в третьем раунде бойцы недолго вели поединок на ногах. После одного из тейкдаунов Кори забрался в фулл-маунт и принялся обрабатывать голову чемпиона увесистыми локтями. В один момент соперники столкнулись головами, и у Немкова открылась сечка – в бой пришлось вмешиваться врачам.

Медицинские сотрудники почти сразу остановили поединок, но если сначала все решили, что победу отдадут Андерсону, то вскоре стало ясно, что не всё так просто. Тот факт, что рассечение у Вадима появилось после удара головами, обнаружился не сразу. Как только после просмотра повторов это стало очевидным, оставалось лишь понять, на какой отметке таймлайна случилось неприятное событие.

Вадиму повезло, что Кори посёк его за пять секунд до конца третьего раунда. Случись это на четвёртом отрезке поединка, рассечение признали бы достаточным уроном для победы Андерсона, если бы судьи сошлись во мнении, что американец стукнул соперника головой неумышленно. В ином случае победу отдали бы Немкову, но нет сомнений, что переигровка в данной ситуации – вариант куда более надёжный, особенно учитывая давление трибун. После инцидента и объявления результата поднялся жуткий недовольный гул.

Пояс чемпиона полутяжёлого веса Bellator остался у Вадима Немкова, миллион долларов и пояс победителя Гран-при – на хранении у Стива Кокера. Нам остаётся ждать новую дату поединка и надеяться, что во втором бою Немков что-то придумает с тейкдаунами Кори.