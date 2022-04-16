«Вадим морально тяжело подошёл к этому бою». Друг Немкова — о схватке с Андерсоном

Утром 16 апреля по московскому времени в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) состоялся турнир Bellator 277. В соглавном бою встретились чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и Кори Андерсон. На кону, помимо пояса, стояла победа в Гран-при. Поединок признан несостоявшимся из-за столкновения головами в конце третьего раунда. Друг и спарринг-партнёр Вадима, Кирилл Сидельников, поделился мнением о поединке в разговоре с «Чемпионатом».
– Считаете ли справедливым исход боя?
– Я считаю, полностью правильно, что решили так судьи. Всё-таки это и чемпионский бой, и финал Гран-при. Если бы Кори Андерсон выигрывал полностью, то не было бы вопросов. Но здесь было движение – не совсем полноценно присваивать победу Андерсону. Да, мы видели записки судей: первый раунд Вадим выиграл, второй отдали Кори, третий, наверное, тоже отдали бы Андерсону, но это неполноценный бой. Ещё два раунда могли полностью изменить исход боя – отдать победу Кори было бы несправедливо по отношению к Вадиму. Поэтому то, что сделали судьи, это полноценно и правильно. В примерно такой же ситуации был Пётр Ян, когда в первый раз дрался со Стерлингом – тоже должны были давать такое же решение судей и переносить этот бой.
Фото: bellator.com
– В чём может быть причина, что первый раунд у Вадима получился лучше, чем второй и третий?
– Мы с Вадимом очень много тренировались. Мне кажется, он морально и психологически тяжело подошёл к этому бою. Потому что Вадим три раза начинал подготовку к этому бою – его три раза переносили. Моё мнение, что Вадим где-то устал, ему надо немножко сейчас отдохнуть, полностью выкинуть из головы тренировочный процесс, побыть с семьёй, с друзьями. И потом уже с новыми мыслями начать подготовку.
– Как считаете, работа судей говорит о том, что бой в любом случае завершился бы справедливо?
– Да, считаю, что было бы справедливо. Многие в интернете пишут, что первый раунд был непонятный. Нет, моё мнение, первый раунд был точно за Вадимом, и судьи это полностью подтвердили. Если бы хотели засудить из-за того, что Вадим – русский… Но не было никакого предвзятого отношения.
– После таких боёв часто говорят, что нужно съездить на подготовку в Дагестан. Есть ли смысл в этом для Вадима?
– Возможно, надо будет кого-то приглашать. Необязательно ехать в Дагестан. Можно пригласить из Дагестана к нам ребят. Мы сейчас посмотрели бой, поняли как команда, какие аспекты Вадиму надо улучшить. Возможно, надо будет приглашать на подготовку таких людей, кто хорошо контролирует, похожи на Кори Андерсона.
– Речь о том, что у Немкова и Андерсона в любом случае будет реванш?
– Слово «реванш» говорит о том, что кто-то проиграл. Здесь будет новый бой. Надо заканчивать финал Гран-при, определиться, кто заберёт миллион долларов.
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