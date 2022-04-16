Немков повторил за Бейдером. Райан умеет облапошить соперника

Вадим оставил Андерсона ни с чем на той же арене, где Дарт надурил Чейка Конго.

Утром 16 апреля по московскому времени в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) состоялся турнир Bellator 277. В соглавном бою встретились чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и Кори Андерсон. На кону, помимо пояса, стояла победа в Гран-при. Поединку присвоили статус no contest из-за столкновения головами в конце третьего раунда.

Бой Немкова и Андерсона –лишь четвёртый в истории UFC и Bellator, когда титульник признали несостоявшимся. В промоушене Даны Уайта это произошло в известных поединках Андерсона Силвы и Ника Диаза, а также Даниеля Кормье и Джона Джонса. В обоих случаях виноваты запрещённые вещества: Паук и Джонс сдали положительные тесты на стероиды, а Диаз – на марихуану.

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

В Bellator no contest случился в финале турнира тяжеловесов в 2011 году, но пояс там на кону не стоял. Тогда бразилец Тиаго Сантос пнул в пах американца Эрика Приндла в первом раунде. Спустя год состоялся второй бой, и уже Приндл приложился к паху Сантоса, но в этот раз получил дисквалификацию за запрещённый удар.

Самый свежий эпизод с no contest в титульном поединке произошёл в сентябре 2019-го, когда Райан Бейдер защищал пояс от Чейка Конго. Турнир проходил на арене SAP Center в Сан-Хосе – ровно там же, где и поединок Немкова с Андерсоном. Только вот способ завершения боя – совсем другой.

С первых минут Бейдер потянул Чейка вниз, и вскоре бойцы оказались у сетки, где принялись обмениваться обрывистыми ударами. Один из выстрелов пришёлся в глаз Конго – француз всем видом дал понять, что не может продолжать. После осмотра врача рефери Майк Белтран определил, что бой придётся признать несостоявшимся. Как и в поединке Немкова с Андерсоном, прошло слишком мало времени, чтобы судьи могли посчитать очки и вынести техническое решение.

Реванш двух ветеранов состоится в Париже уже 6 мая. Остаётся надеяться, что второго боя между русским чемпионом и Кори Андерсоном нам не придётся ждать два с половиной года.