Это Фёдор придумал такой геймплан? Немков вышел драться абсолютно неготовым

Главный российский бой года в Bellator стал разочарованием. Вадим Немков и Кори Андерсон не смогли выяснить победителя Гран-при полутяжеловесов, поединок россиянина и американца признали несостоявшимся. В третьем раунде при попытке удара локтем Андерсон случайно ударил Немкова головой, нанеся тому глубокое рассечение над бровью. Едва увидев лицо Вадима, судья принял решение остановить бой.

Когда стало ясно, что победитель определён не будет, американские болельщики недовольно загудели. Оно и понятно: казалось, что Андерсон точно станет победителем — слишком уверенно он вёл поединок до злосчастного удара головами. В первом раунде Кори осваивался, но вторую и третью пятиминутку американский спортсмен забрал максимально уверенно. Секрет прост — Немков словно не подготовился к бою.

К физическим кондициям вопросов нет: воспитанник Фёдора Емельяненко спокойно сделал вес, неплохо двигался и не «задышал» к третьему раунду. Проблема заключается в отсутствующем геймплане. Вадим будто не готовился конкретно к Кори Андерсону, словно тот выскочил на коротком уведомлении. Хотя у нашего соотечественника было целых полгода, чтобы вдумчиво изучить соперника.

Фото: bellator.com

Всем известно, что Андерсон обладает солидной борцовской базой. Кори был настоящей звездой студенческой борьбы и показывал солидные успехи в джиу-джитсу. Да, в профессиональных ММА Андерсон ни разу не побеждал сабмишеном, но это ему и не нужно. Боец по прозвищу Овертайм проводит силовые тейкдауны, переворачивает соперника и разбивает локтями в партере.

Какие сюрпризы подготовил Вадим под руководством Фёдора? Никаких. Хотя в стойке Немков выглядел достойно, всё равно казалось, что он работает в стиле «как пойдёт». А вот защиты от простых и эффективных тейкдаунов Андерсона не нашлось. Со второй-третьей попытки Кори неизменно валил россиянина, после чего искал шанса в партере. За счёт физики Вадим какое-то время держался, но столкновение головами его буквально спасло.



После боя спарринг-партнёр Немкова Кирилл Сидельников заявил, что Вадиму стоит потренироваться с дагестанскими борцами, похожими на Андерсона. Почему этого не сделали раньше, разве мог допустить такой пробел многоопытный Фёдор? Видимо, Немков думал, что он и так хорош. Увы, его заборол парень без единой победы сабмишеном. Будем надеяться, что Вадим сделает выводы — у него есть время подумать.