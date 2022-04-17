Нужно было «страдать», как Стерлинг? Россиянин пропустил запрещённый удар, но проиграл

Редко можно увидеть, как дебют бойца в UFC попадает в соглавные события вечера. Именно так произошло с россиянином Гаджи Омаргаджиевым, которому на турнире UFC Vegas 51 противостоял ещё один дебютант — бразилец Кайо Борральо. Наш 29-летний соотечественник, ранее доминировавший в любительском ММА, прорвался в главный промоушен мира через шоу контендеров.

Конечно, Омаргаджиев хотел дебютировать с победы, учитывая, что на профессиональном уровне у него вообще не имелось поражений. Но Борральо тоже был весьма непрост: яркий ударник с отличной борцовской техникой котировался ничуть не ниже россиянина. В последний раз бразилец проигрывал в далёком 2015 году, когда ещё подрабатывал учителем химии и физики.

Поединок начался с активной работы в стойке. Как россиянин, так и его соперник выбрасывали мощные серии ударов, Кайо ещё и подключал силовые хай-кики. Вскоре Омаргаджиев сумел повалить оппонента, но тот перехватил инициативу и оказался в доминирующей позиции. Выйти на сабмишен Борральо не удалось, зато до перерыва он контролировал ситуацию и выиграл первый раунд.

Фото: Getty Images

Начало второй пятиминутки тоже получилось неудачным для Гаджи. Сначала он пропустил несколько жёстких ударов в стойке, после чего снова оказался в роли жертвы на канвасе. Россиянин неплохо защищался, зато бразилец выполнял главную задачу — набирал очки, прочно забрав спину соперника. Омаргаджиев так и не смог выбраться из захвата, вчистую проиграв и вторую пятиминутку.

В заключительном раунде нашему парню нужна была досрочная победа. Сначала Гаджи неплохо потряс Кайо ударами, после чего бросился в борьбу. После остановки из-за запрещённого удара Омаргаджиев снова «включился», выбрасывая силовые оверхенды. Следом пошла работа в партере, где россиянин охотился за болевым приёмом. Попытка сорвалась, Гаджи утратил инициативу, но тут Борральо внезапно нанёс запрещённый удар коленом!

Фото: Getty Images

Нарушение было абсолютно чётким — как в своё время у Петра Яна, которого за подобный удар дисквалифицировали и отняли пояс. Россиянин тоже находился на «трёх точках» перед получением удара. Но у Борральо для начала просто сняли один балл. Надежд на продолжение боя было мало: пропустивший «пушку» Омаргаджиев был в сознании, но даже не пытался встать. И поединок был остановлен!

Вот только победу, как в своём время Стерлингу, россиянину не отдали, ограничившись снятым баллом у бразильца. Увы, Омаргаджиев проиграл бой судейским решением! Рефери решил, что Борральо нанёс удар коленом «неумышленно» и положился на судейские записки, где Кайо доминировал. Неужели, чтобы забрать «победу» дисквалификацией, нужно валяться и крутиться от боли, как Алджэмейн?



Конечно, до злосчастного удара коленом Гаджи вчистую проигрывал. До завершения поединка оставалось меньше двух минут, возможно, поэтому было принято решение ориентироваться на уже набранные очки. У Омаргаджиева действительно было мало шансов переломить ход схватки, но какая-то надежда ведь оставалась. UFC точно нужно привести момент с запрещёнными ударами под один стандарт.