«Нганну на минималках». Рекорды в жиме не помогли — качка жёстко вырубили у сетки. Видео

Не будем строить хорошую мину при плохой игре: турнир UFC Vegas 51 явно получился блёклым, включая даже главный поединок. С другой стороны, организовывать каждую неделю «блокбастеры» невозможно. Тем более что даже на прошедшем скучноватом турнире нашлось место ярким нокаутам. Пожалуй, наиболее качественное зрелище, если не упоминать спорное поражение Гаджи Омаргаджиева, подарили тяжеловесы Девин Кларк и Уильям Найт.

Кларк — опытный боец, сражающийся в UFC на протяжении последних шести лет. Звездой его точно назвать нельзя: Девин проиграл всем соперникам, приближавшимся к топ-10 рейтинга. Зато в качестве «гейткипера» для дебютантов промоушена американец подходит идеально, учитывая его широкий арсенал и достойную «колотушку». Впрочем, на этот раз Кларку достался вовсе не новичок.

Найт давно пытался пробиться в UFC, дважды выиграв шоу контендеров. Болельщикам нравилась его физическая форма: сообщалось, что Уильям бьёт все рекорды в жиме лёжа и других силовых упражнениях. В 2020 году раскачанный боец получил долгожданный контракт, дебютировав с победы над Алекса Камуром. Увы, потом Уильям начал чередовать удачные бои и поражения, хотя его удар продолжал внушать уважение.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

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Увы, мощная фигура и «тренажёрные» рекорды на этот раз не помогли Найту. Кларк в октагоне выглядел куда более умелым и опытным бойцом, спокойно разбивая своего оппонента. Поединок закончился в третьем раунде: Уильям пропустил жёсткий удар локтем у сетки, после чего Кларк нанёс ещё и устрашающий левый боковой точно в челюсть. Найт оказался в состоянии грогги, брутальное добивание было делом техники.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно в официальном сообществе UFC Russia во «ВКонтакте».

Увы, Найт потерпел второе поражение подряд. Ранее он уступил россиянину Максиму Гришину единогласным решением судей: там раскачанного американца тоже очевидно подводила техника. Впрочем, Уильяму всего 34 года, для тяжеловеса это не возраст. Есть время, чтобы как следует поработать над бойцовским мастерством. А Кларка можно только поздравить — он добыл очередную классную победу.