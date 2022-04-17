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Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт, когда бой Цыганского короля и Злодея, дата и время, где смотреть 23 апреля 2022, ставки

Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт. Цыганский король ещё до боя установил рекорд. LIVE!
Игорь Брагин
Когда бой Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта
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Фанаты шокированы объявлением великого о завершении карьеры. Билеты смели за считаные часы.

В субботу, 23 апреля 2022 года, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) состоится супербой между двумя британскими боксёрами Тайcоном Фьюри и Диллианом Уайтом. На кону будет стоять чемпионский пояс WBC в тяжёлом весе.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка Цыганского короля и Злодея, а также расскажем о самых интересных событиях вокруг него.

Тайсон Фьюри назвал бой с Уайтом — последним в карьере Полный кард вечера бокса Фьюри — Уайт
Live Игорь Брагин

Тайсон Фьюри назвал бой с Уайтом — последним в карьере

«Бой с Уайтом последний в моей карьере, после него я ухожу на пенсию. $ 150 млн в банке, здоров, молод, собираюсь купить огромную яхту за границей. Я ухожу на пенсию, это мой последний бой, я закончил», — приводит слова Фьюри Daily Star.

Цыганский король так перепугал своих поклонников, что они побили рекорд века.

20:41 Игорь Брагин

Полный кард вечера бокса Фьюри — Уайт

Основной кард

  • Тайсон Фьюри (31-0-1) — Диллиан Уайт (28-2-0) — титул WBC в тяжёлом весе;
  • Исаак Лоуи (21-1-3) — Ник Болл (14-0-0) — вакантный пояс WBC Silver Feather Title;
  • Энтони Кокачи (19-10) — Джонатан Ромеро (34-1-0) — вакантный пояс Super Feather Title.

Предварительный кард

  • Дэвид Аделейе (8-0-0) — Крис Хейли (9-8-0);
  • Томми Фьюри (7-0-0) — Даниэль Бочански (10-1-0);
  • Кэрол Итаема (6-0-0) — Майкл Кьяч (2-11-0);
  • Курт Уолкер (1-0-0) — Стэфан Николаэ (3-31-2);
  • Ройстон Барни-Смит (1-0-0) — Константин Радой (0-10-0).
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