Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт. Цыганский король ещё до боя установил рекорд. LIVE!

В субботу, 23 апреля 2022 года, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) состоится супербой между двумя британскими боксёрами Тайcоном Фьюри и Диллианом Уайтом. На кону будет стоять чемпионский пояс WBC в тяжёлом весе.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка Цыганского короля и Злодея, а также расскажем о самых интересных событиях вокруг него.