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Бой Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт, когда бой, где смотреть, яркие цитаты Цыганского короля

«Не называйте меня «Кличко», это оскорбление». Самые яркие цитаты Тайсона Фьюри
Александр Фролов
Самые яркие цитаты Тайсона Фьюри
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Язык Цыганского короля не менее опасен, чем его кулаки.

Осталось меньше недели до очередного боя знаменитого Тайсона Фьюри. Непобеждённый Цыганский король встретится с Диллианом Уайтом — ярким нокаутёром, в последнем поединке отправившим на пенсию россиянина Александра Поветкина. 23 апреля Уайт попробует сотворить сенсацию, отобрав чемпионский пояс у Фьюри. Впрочем, шансов на это мало — Тайсон слишком хорош во всех аспектах.

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Один из главных козырей Фьюри — великолепный трэш-ток, которым он выводит из себя соперников. Цыганский король не лезет за словом в карман: переиграть его на словесном поле не смог даже яркий Деонтей Уайлдер. Кстати, Диллиан Уайт и вовсе не пытался «переговорить» Тайсона.

Вспоминаем самые яркие цитаты в карьере Фьюри.

Настоящей звездой Цыганский король стал после своей победы над Владимиром Кличко. Прежде чем одолеть легендарного украинца, Тайсон выдал огромное количество оскорблений, ставших буквально классикой трэш-тока. Владимир старался выглядеть хладнокровным, но вряд ли слова Фьюри прошли мимо цели.

«Можете называть меня клоуном, толстяком или ещё как-то. Можете называть меня даже Сью, если хотите. Но не называйте меня «Владимиром Кличко», это оскорбление».

«Эй, Кличко, ты выглядишь старым. Ботокс уже колол себе?»

«Это будет битва добра со злом. Я – добро, Кличко – зло. А добро всегда побеждает зло. Я иду вместе с богом. Если бог со мной, то кто может быть против меня?»

«Владимир, в тебе столько же харизмы, сколько в моих трусах. Ноль».

Про других боксёров Фьюри тоже успел наговорить немало. Тайсон на протяжении всей карьеры старается задевать не только соперников, но и вообще всех возможных конкурентов. Получается очень забавно.

«Джошуа абсолютно не опасен, это точно. Он как большой плюшевый малыш. Его же нокаутировал Энди Руис — парень, которого нашли в последнюю минуту».

«Уайт выигрывал титул чемпиона Великобритании, но это максимум. Он выиграл какой-то промежуточный титул WBC, или как его там, но это не настоящий титул. Это не официальный пояс. Неважно, WBC Silver. Это как пояс Микки Мауса».

«Уайлдер — высоченная девчонка, которую прежде не избивали. Я хочу это исправить. Буду делать это медленно и спокойно».

Самые яркие цитаты Тайсона Фьюри

Самые яркие цитаты Тайсона Фьюри

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Кстати, Тайсон строго судит не только соперников, но и самого себя. Цыганский король регулярно жёстко себя критикует, хотя не менее часто и расхваливает. В общем, его оценки зависят от настроения в данную минуту.

«Я толстый, уродливый и лысый, но по-прежнему абсолютно неудержимый».

«Я знаю, что мне необходим психиатр, потому что у меня есть определённые проблемы».

«Я цыган: ни образования, ни школы. Я умею только драться и болтать. Мне плевать, что обо мне думают люди. Мне плевать на то, что я чемпион и образец для подражания».

Судьба многих известных людей — отвечать на вопросы, которые вовсе не связаны с их профессией. Фьюри не исключение: журналисты постоянно интересуются, что он думает о нации, религии и семье.

«Можно выгнать мужика из Ирландии, но нельзя выгнать Ирландию из мужика».

«Я не гомофоб и не расист. Я ничего не имею против людей. Всё, что я испытываю к людям – это любовь».

«Глупые люди слепо следуют за системой, которую проповедуют СМИ и власть имущие. Они идут тем путем, который прокладывают за них, словно овцы, следующие за пастухом».

«В конце концов, мы все братья и сёстры во Христе. Чужие дела – не моё дело».

Самые яркие цитаты Тайсона Фьюри

Самые яркие цитаты Тайсона Фьюри

Фото: Al Bello/Getty Images

Подводя итоги, хочется привести высказывания Фьюри про его любимый вид спорта. Тайсон одновременно любит и ненавидит бокс, в чём не раз признавался. Он мог бы стать превосходным экспертом на телевидении: настолько у него яркий и нестандартный взгляд на происходящее.

«Бокс – умирающий вид спорта. Много лет назад титул чемпиона в супертяжёлом весе был вершиной этого спорта. Боксёры были героями. Вспомните Генри Купера или Фрэнка Бруно».

«Пусть я и считаю себя величайшим тяжеловесом, я уважаю легенд прошлого за то, что они сделали. Но они не мои герои».

«Меня бесит смотреть, как два парня кидают друг в друга джебы на протяжении 12 раундов. Я хочу экшен, нокауты, тяжёлые удары и громкие падения. Вот так выглядит для меня идеальный бокс».

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