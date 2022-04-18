«Не называйте меня «Кличко», это оскорбление». Самые яркие цитаты Тайсона Фьюри

Язык Цыганского короля не менее опасен, чем его кулаки.

Осталось меньше недели до очередного боя знаменитого Тайсона Фьюри. Непобеждённый Цыганский король встретится с Диллианом Уайтом — ярким нокаутёром, в последнем поединке отправившим на пенсию россиянина Александра Поветкина. 23 апреля Уайт попробует сотворить сенсацию, отобрав чемпионский пояс у Фьюри. Впрочем, шансов на это мало — Тайсон слишком хорош во всех аспектах.

Один из главных козырей Фьюри — великолепный трэш-ток, которым он выводит из себя соперников. Цыганский король не лезет за словом в карман: переиграть его на словесном поле не смог даже яркий Деонтей Уайлдер. Кстати, Диллиан Уайт и вовсе не пытался «переговорить» Тайсона.

Вспоминаем самые яркие цитаты в карьере Фьюри.

Настоящей звездой Цыганский король стал после своей победы над Владимиром Кличко. Прежде чем одолеть легендарного украинца, Тайсон выдал огромное количество оскорблений, ставших буквально классикой трэш-тока. Владимир старался выглядеть хладнокровным, но вряд ли слова Фьюри прошли мимо цели.

«Можете называть меня клоуном, толстяком или ещё как-то. Можете называть меня даже Сью, если хотите. Но не называйте меня «Владимиром Кличко», это оскорбление».

«Эй, Кличко, ты выглядишь старым. Ботокс уже колол себе?»

«Это будет битва добра со злом. Я – добро, Кличко – зло. А добро всегда побеждает зло. Я иду вместе с богом. Если бог со мной, то кто может быть против меня?»

«Владимир, в тебе столько же харизмы, сколько в моих трусах. Ноль».

Про других боксёров Фьюри тоже успел наговорить немало. Тайсон на протяжении всей карьеры старается задевать не только соперников, но и вообще всех возможных конкурентов. Получается очень забавно.

«Джошуа абсолютно не опасен, это точно. Он как большой плюшевый малыш. Его же нокаутировал Энди Руис — парень, которого нашли в последнюю минуту».

«Уайт выигрывал титул чемпиона Великобритании, но это максимум. Он выиграл какой-то промежуточный титул WBC, или как его там, но это не настоящий титул. Это не официальный пояс. Неважно, WBC Silver. Это как пояс Микки Мауса».

«Уайлдер — высоченная девчонка, которую прежде не избивали. Я хочу это исправить. Буду делать это медленно и спокойно».

Самые яркие цитаты Тайсона Фьюри Фото: Sarah Stier/Getty Images

Кстати, Тайсон строго судит не только соперников, но и самого себя. Цыганский король регулярно жёстко себя критикует, хотя не менее часто и расхваливает. В общем, его оценки зависят от настроения в данную минуту.

«Я толстый, уродливый и лысый, но по-прежнему абсолютно неудержимый».

«Я знаю, что мне необходим психиатр, потому что у меня есть определённые проблемы».

«Я цыган: ни образования, ни школы. Я умею только драться и болтать. Мне плевать, что обо мне думают люди. Мне плевать на то, что я чемпион и образец для подражания».

Судьба многих известных людей — отвечать на вопросы, которые вовсе не связаны с их профессией. Фьюри не исключение: журналисты постоянно интересуются, что он думает о нации, религии и семье.

«Можно выгнать мужика из Ирландии, но нельзя выгнать Ирландию из мужика».

«Я не гомофоб и не расист. Я ничего не имею против людей. Всё, что я испытываю к людям – это любовь».

«Глупые люди слепо следуют за системой, которую проповедуют СМИ и власть имущие. Они идут тем путем, который прокладывают за них, словно овцы, следующие за пастухом».

«В конце концов, мы все братья и сёстры во Христе. Чужие дела – не моё дело».

Самые яркие цитаты Тайсона Фьюри Фото: Al Bello/Getty Images

Подводя итоги, хочется привести высказывания Фьюри про его любимый вид спорта. Тайсон одновременно любит и ненавидит бокс, в чём не раз признавался. Он мог бы стать превосходным экспертом на телевидении: настолько у него яркий и нестандартный взгляд на происходящее.

«Бокс – умирающий вид спорта. Много лет назад титул чемпиона в супертяжёлом весе был вершиной этого спорта. Боксёры были героями. Вспомните Генри Купера или Фрэнка Бруно».

«Пусть я и считаю себя величайшим тяжеловесом, я уважаю легенд прошлого за то, что они сделали. Но они не мои герои».

«Меня бесит смотреть, как два парня кидают друг в друга джебы на протяжении 12 раундов. Я хочу экшен, нокауты, тяжёлые удары и громкие падения. Вот так выглядит для меня идеальный бокс».