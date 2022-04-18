Вырубил за 12 секунд. Как Диллиан Уайт дебютировал в ММА

Британец уверен, что победит Тайсона Фьюри не только в боксе, но и в смешанных единоборствах.

Осталось меньше недели до боя Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта. 23 апреля Уайт попробует отобрать чемпионский пояс у Фьюри. В последние годы многие говорят о теоретическом поединке Фьюри и Фрэнсиса Нганну, но бой Уайта с камерунцем был бы логичнее: Диллиан уже выступал по правилам ММА.

До перехода в бокс Диллиан Уайт соревновался как в кикбоксинге, так и в смешанных единоборствах. В 2008 году, ещё до того, как началась его любительская боксерская карьера, Уайт стал бойцом ММА всего на одну ночь.

Диллиан шёл с рекордом 20-1 в кикбоксинге, когда ему поступило предложение выйти в клетку. Уайт дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в декабре 2008 года на турнире Ultimate Challenge MMA. Главным событием карда стал поединок Джеймса Максвини и Нила Гроува.

В своём дебютном поединке в ММА юный Уайт встретился с 43-летним Марком Страудом. Разница в возрасте в 24 года оказалась решающей: первый же точный удар в челюсть оказался для Страуда последним. Ветеран рухнул на канвас, а рефери сразу разнял дерущихся.

«Если Нганну хочет драться завтра, я буду драться с ним завтра. Я хочу, чтобы это было честно. Знаю, что некоторые другие боксеры хотят драться с парнем из ММА. Я считаю, что могу победить его в обоих стилях – и в ММА, и в боксе. Я не думаю, что он какой-то особенный», – говорил Уайт.

Боксёр также сомневается в скиллах Тайсона Фьюри – Диллиан уверен, что победит Цыганского короля в смешанных единоборствах. «Забудьте о Фьюри. Он говорит: «Я боец, я буду драться с тобой где угодно». Ты никогда не будешь драться в клетке, потому что ты трус. Это ММА, а не WWE. Ты снова и снова убегал от боя со мной на боксерском ринге. Ты никогда не будешь драться в клетке, но, если хочешь, давай, сделай это. Я видел тренировку по ММА, которую проводил Фьюри. Это было похоже на то, как мой сын бездельничал дома. Мой сын, на самом деле, выбрасывает лучшие комбинации, чем он в ММА», – заверял Уайт.