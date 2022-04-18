Чеченский Конор финишировал соперника. Но был объявлен проигравшим

В Екатеринбурге на профессиональном турнире по кикбоксингу Fair Fight 17 состоялся рейтинговый поединок между Александром Скворцовым и Арби Эмиевым.

Бойцы сразу же были заряжены на мощную схватку. Скворцов, который лучше всего чувствует себя в пятираундовых боях и раскрывается только к середине поединка, начал рубиться с Эмиевым. Чеченский Конор не заставил долго ждать ответа и выбрасывал удар за ударом в привычной для себя жёсткой манере.

Развязка наступила в третьем раунде, но не так, как этого ждали зрители. На 10-й секунде Эмиев на выходе из клинча пробил хлёсткий запрещённый удар локтем в голову. Скворцов оказался на канвасе, а вокруг него собралась команда, катманы, судьи и главный врач турнира. После непродолжительных обсуждений было принято решение о дисквалификации Эмиева, который мгновенно покинул ринг, а Скворцову присудили победу.

Годом ранее Эмиев уже выступал на турнире Fair Fight и победил нокаутом чемпиона WAKO Никиту Курбатова. Тогда уже ставился вопрос о том, останется ли Арби в лиге Fair Fight: многим не нравилось его поведение. После победы Чеченский Конор пнул коленом соперника и получил замечание от своего же тренера.

За свою выходку Эмиев не стал извиняться публично. Бойца поддержал даже глава Чечни Рамзан Кадыров. «Арби Эмиев обладает самобытным стилем. На ринге отличается абсолютным бесстрашием. А в жизни это очень добрый, весёлый и жизнерадостный человек. Поэтому его любят и ценят. Уверен, что его выступления в ММА будут столь же успешными, как и в кикбоксинге», – говорил президент Республики.