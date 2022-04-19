«Плевать, кто ты, легенда или нет». Самые громкие конфликты Фёдора Емельяненко

Американский боец Кори Андерсон продолжает активно давать интервью после своего боя с Вадимом Немковым. Напомним, поединок был признан несостоявшимся после случайного столкновения головами. На момент остановки Андерсон доминировал, но у Фёдора Емельяненко, секундировавшего Немкова, было другое мнение. Что очень расстроило Кори.

«Я был на взводе из-за того, что Емельяненко подошёл и сказал: «Ты не выиграл. Ты ударил головой. Ты не выиграл». Фёдор, реально? Ты что хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что я не избивал твоего парня? Вместо того, чтобы сказать: «Братан, адский бой. Извини за удар головой. Мы отыграемся», он сказал: «Ты не выиграл, ты только бил головой». Братан, мне плевать, кто ты, легенда или нет», — сказал Андерсон.

Несмотря на флегматичный характер, за время длительной карьеры Емельяненко успел серьёзно рассориться со многими известными людьми. Мы решили вспомнить знаменитые конфликты Последнего императора.

Конечно, самая громкая ссора у Фёдора произошла с его братом Александром. Долгое время родственники тепло поддерживали друг друга, но разгульный образ жизни Емельяненко-младшего постепенно отдалял его от брата. В 2017 году конфликт перешёл в открытую фазу после серии жёстких интервью с обеих сторон. Братья до сих пор не разговаривают друг с другом.

Большой резонанс получил инцидент, произошедший между Фёдором и Рамзаном Кадыровым. Емельяненко раскритиковал турнир детских боёв, организованный в Грозном. Последний император посчитал, что подобные бои могут серьёзно ударить по психике несовершеннолетних. Глава Чечни жёстко отреагировал на критику от легенды, как и его товарищи.

Фото: Денис Тырин ,«Чемпионат»

Чуть позже Емельяненко поругался с президентом UFC Даной Уайтом. Когда-то Фёдор вёл переговоры с американским функционером, которые ни к чему не привели. Последний император обвинил Уайта в излишней меркантильности, заявив, что тот интересуется только деньгами и не уважает бойцов. Дана отреагировал спокойно, отметив, что Фёдор «просто его не любит».

Организационные вопросы тоже становились причиной разладов. Сначала Емельяненко не сошёлся с Олегом Тактаровым, который назвал его жалобу на Федерацию ММА России «очередной кляузой». А недавно Емельяненко покинул созданный им же Союз ММА России. Причиной стали разногласия с бывшим спарринг-партнером и заместителем Радмиром Габдуллиным.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ну и в качестве бонуса — конфликт Фёдора и неизвестного жителя Белгорода. Как рассказывал сам Емельяненко, он услышал, как в городском магазине мужчина «ругается отборным матом» в присутствии ребёнка. Легендарному бойцу пришлось подойти и сделать замечание о недопустимости подобного поведения. Шумный покупатель сразу замолчал. Оно и неудивительно.