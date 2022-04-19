Конор набрал 15 кг. Ирландец идёт за третьим поясом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор близок к возвращению в октагон и выглядит очень внушительно в преддверии возможного выступления в полусреднем весе. Комплекция ирландца сильно изменилась с тех пор, как он присоединился к UFC в 2013 году и стал самой большой звездой в истории ММА.

Ирландская суперзвезда готовится к возвращению в UFC в этом году, в связи с чем загрузил серию фотографий с тренировок. Это произошло после того, как Макгрегор снова начал спарринговать впервые после ужасного перелома ноги в июле 2021 года. Он сломал большеберцовую кость в заключительном раунде своей трилогии с Дастином Порье, что позже потребовало хирургического вмешательства.

Конор Макгрегор Фото: Из личного архива Макгрегора

Экс-чемпион восстанавливается после травмы и недавно вызвал лучшего бойца вне зависимости от весовых категорий Камару Усмана. Макгрегор подтвердил, что нацелился на возвращение в полусредний дивизион. «Я думаю, что 170 фунтов – это то, к чему я стремлюсь. Я чувствую себя хорошо в этом весе», – говорил он.

Сам нигериец наверняка был бы не против провести денежный бой с Ноториусом, а его менеджер был бы только рад увидеть такой поединок. «Если Дана хочет, ничто не сделает меня счастливее, чем увидеть, как Камару проделает дыру в его голове», – сказал Али Абдель-Азиз.

Если Усман будет занят, Конору, возможно, предложат Нейта Диаза, который также выступает в полусреднем весе и с которым у Мака счёт 1-1. Из других реалистичных вариантов – Макгрегору могут предложить Хорхе Масвидаля, которому необходим мощный соперник для продажи PPV, либо того же Дастина Порье – четвёртый поединок можно провести в другом весе.

Чтобы комфортно чувствовать себя в полусреднем дивизионе, Макгрегор набрал 15 кг мышечной массы – сейчас он весит 85 кг, хотя последний поединок провёл в 70 кг. По словам тренера ирландца Алехандро Селдрана, Ноториус накинул 15 кило благодаря тренировкам на гипертрофию. Конор проводил как минимум четыре занятия в неделю для каждой группы мышц и делал упор на увеличение объёма.

Конор Макгрегор Фото: Из личного архива Макгрегора

Ирландец также соблюдал строгую диету, которая состояла из шести строгих приёмов пищи в день и включала курицу, рыбу, говядину и яйца. Основной приём включал куриное филе с рисом и спаржей, а также ванильный коктейль с арахисовым маслом.

Неизвестно, насколько с таким рационом у Конора получается оставаться мотивированным. После тяжёлой травмы и долгого восстановительного процесса вернуться будет непросто, а амбициозная цель взять третий пояс и вовсе выглядит неподъёмной. Возможно, Маку не стоит сразу выбирать Камару в качестве главной мишени. Для начала ирландцу стоит выбрать менее крупную цель, а после пристрелочного боя титульник станет логичным продолжением карьеры.