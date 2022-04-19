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Конор Макгрегор набрал 15 кг и собрался драться за пояс в полусреднем весе с Камару Усманом

Конор набрал 15 кг. Ирландец идёт за третьим поясом
Евгений Нарижный
Макгрегор набрал 15 кг и идёт за третьим поясом
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Ноториус хочет встретиться с Камару Усманом и уже порядочно отъелся.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор близок к возвращению в октагон и выглядит очень внушительно в преддверии возможного выступления в полусреднем весе. Комплекция ирландца сильно изменилась с тех пор, как он присоединился к UFC в 2013 году и стал самой большой звездой в истории ММА.

Ирландская суперзвезда готовится к возвращению в UFC в этом году, в связи с чем загрузил серию фотографий с тренировок. Это произошло после того, как Макгрегор снова начал спарринговать впервые после ужасного перелома ноги в июле 2021 года. Он сломал большеберцовую кость в заключительном раунде своей трилогии с Дастином Порье, что позже потребовало хирургического вмешательства.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

Фото: Из личного архива Макгрегора

Экс-чемпион восстанавливается после травмы и недавно вызвал лучшего бойца вне зависимости от весовых категорий Камару Усмана. Макгрегор подтвердил, что нацелился на возвращение в полусредний дивизион. «Я думаю, что 170 фунтов – это то, к чему я стремлюсь. Я чувствую себя хорошо в этом весе», – говорил он.

Сам нигериец наверняка был бы не против провести денежный бой с Ноториусом, а его менеджер был бы только рад увидеть такой поединок. «Если Дана хочет, ничто не сделает меня счастливее, чем увидеть, как Камару проделает дыру в его голове», – сказал Али Абдель-Азиз.

Невероятные метаморфозы Конора Макгрегора. Что он сделал для набора 15 кг мышечной массы Невероятные метаморфозы Конора Макгрегора. Что он сделал для набора 15 кг мышечной массы

Если Усман будет занят, Конору, возможно, предложат Нейта Диаза, который также выступает в полусреднем весе и с которым у Мака счёт 1-1. Из других реалистичных вариантов – Макгрегору могут предложить Хорхе Масвидаля, которому необходим мощный соперник для продажи PPV, либо того же Дастина Порье – четвёртый поединок можно провести в другом весе.

Чтобы комфортно чувствовать себя в полусреднем дивизионе, Макгрегор набрал 15 кг мышечной массы – сейчас он весит 85 кг, хотя последний поединок провёл в 70 кг. По словам тренера ирландца Алехандро Селдрана, Ноториус накинул 15 кило благодаря тренировкам на гипертрофию. Конор проводил как минимум четыре занятия в неделю для каждой группы мышц и делал упор на увеличение объёма.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

Фото: Из личного архива Макгрегора

Ирландец также соблюдал строгую диету, которая состояла из шести строгих приёмов пищи в день и включала курицу, рыбу, говядину и яйца. Основной приём включал куриное филе с рисом и спаржей, а также ванильный коктейль с арахисовым маслом.

Неизвестно, насколько с таким рационом у Конора получается оставаться мотивированным. После тяжёлой травмы и долгого восстановительного процесса вернуться будет непросто, а амбициозная цель взять третий пояс и вовсе выглядит неподъёмной. Возможно, Маку не стоит сразу выбирать Камару в качестве главной мишени. Для начала ирландцу стоит выбрать менее крупную цель, а после пристрелочного боя титульник станет логичным продолжением карьеры.

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