«Можем повторить». Яну нельзя драться со Стерлингом — общий счёт станет 0-3

Второе поражение Петра Яна от Алджэмейна Стерлинга стало огромным разочарованием. Большинство экспертов ставили на победу россиянина, но по итогам пяти раундов победу праздновал американец. Да, судейское решение получилось достаточно спорным, что никак не оправдывает Яна. Наш соотечественник показал очень слабое выступление относительно уровня своего огромного таланта.

Как бы то ни было, Стерлинг одержал победу и теперь откровенно «куражится» в интервью и социальных сетях. Если после первого поединка, выигранного дисквалификацией, его поведение выглядело глупо, то теперь Алджо заслужил свою минуту славы.

«Я выиграл чётким решением судей, а теперь кто-то хватается за соломинку, пытаясь сказать, что этот человек победил меня. Это здорово, но меня даже обокрали. Если Ян хочет потерпеть поражение со счётом 0:3, можем повторить. Если вы посмотрите на его результаты, то увидите, что два из трёх поражений были от меня, так что, если он хочет ещё одно, мы можем сделать это».

Конечно, подобные заявления вызывают резкое недовольство поклонников Яна. Ведь оба раза Стерлинг выиграл откровенно «на тоненького», вызвав массу вопросов у любителей ММА. Но сейчас хочется высказать непопулярное мнение. Есть твёрдое ощущение, что Петру не нужен третий поединок со Стерлингом. Во всяком случае в ближайшие год-два. Потому что Ян снова проиграет Алджо.

Алджэмейн Стерлинг Фото: Getty Images

По общему уровню таланта Ян, безусловно, превосходит шумного американца. Но в дело вступают другие важные факторы. Например, откровенная «неудобность» Стерлинга. Как физически, так и психологически американец — самый сложный из всех соперников Яна. Вязкий и рваный стиль Алджэмейна создаёт Петру серьёзные проблемы, а психологическая война мешает Яну сохранять хладнокровие в октагоне.



К тому же россиянину нужно переосмыслить некоторые важные моменты, в частности, серьёзно изменить подготовку к боям. Иногда кажется, что Ян «вывозит» поединки на чистом таланте и физической подготовке. Тот же Стерлинг между первым и вторым боями в плане мастерства и тактики вырос на голову, Пётр чуть-чуть деградировал — в лучшем случае. К сожалению, Ян пока не доказал, что готов учиться.

Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг Фото: Getty Images

Если реванш объявят прямо сейчас, Стерлинг заслуженно будет его фаворитом. Американец вышел на пик возможностей и обрёл фантастическую уверенность в себе. Но если Ян будет ещё год-два «выжигать» дивизион и качественно поработает над своими недостатками, он будет готов одолеть Стерлинга. Пётр талантливее и сильнее Алджо. Нужно лишь немного прибавить.